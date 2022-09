Interview Warum der Botschafter die Schweiz bittet, Bunker in der Ukraine zu bauen und die Cassis-Kritik nicht versteht Er sei froh über die Erfolge der ukrainischen Armee in den letzten Tagen, sagt der ukrainische Botschafter Artem Rybchenko. Doch es gebe noch viel zu tun. Er präsentiert mehrere Wünsche an die Schweiz. Interview: Othmar von Matt 2 Kommentare 14.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der ukrainische Botschafter Artem Rybchenko sagt: «Die ukrainische Bevölkerung hat einen so hohen Preis bezahlt, dass es keinen Weg zurückgibt.» Severin Bigler

Die ukrainische Armee feierte im Osten grosse Erfolge und eroberte gegen 6000 Quadratkilometer zurück. Haben Sie so etwas erwartet?

Artem Rybchenko: Wir sind froh über diesen Erfolg. Doch wir feiern ihn nicht, denn es gibt noch viel zu tun. Die Tatsache, dass die ukrainische Armee mit der Unterstützung von internationalen Partnern ukrainische Gebiete zurückerobert, ist aber ein wichtiges Signal, das die grosse Kraft des Landes zeigt.

Ist das ein Wendepunkt im Krieg?

Es ist in der Tat ein wichtiger Moment. Doch wir haben keine Zeit, um uns zu entspannen. Wir müssen unsere internationale Unterstützung stärken. Bald kommt der Winter. Und da steht die Frage der Energiekapazitäten der Ukraine und Europas im Vordergrund. Entscheidend ist, dass sich Europa an eines erinnert: Alles, was jetzt geschieht, hängt mit der russischen Aggression gegen die Ukraine zusammen.

Zeigen die Erfolge der Ukraine, wie wichtig die Waffenlieferungen aus dem Westen sind?

Die Erfolge sind ein Signal für unsere Partner. Je mehr Waffen und Militärtechnik die Ukraine aus dem Westen erhält, desto schneller herrscht wieder Frieden in Europa.

Die Schweiz kann keine Waffen liefern. Aber hilft sie sonst genug?

Zuerst möchte ich der Schweiz dafür danken, wie warmherzig sie die rund 70'000 registrierten Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen hat. Und noch etwas ist mir sehr wichtig.

Was?

Ich danke auch Ignazio Cassis. Ich verstehe die Kritik an ihm in den Medien nicht. Wir schätzen es sehr, dass er die Idee einer Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Lugano unterstützte. Sie war der Startpunkt für viele Projekte. Der Krieg ist nicht weit entfernt von der Schweiz. Es ist kein Fernsehkrieg, sondern ein realer Krieg. Kinder, Frauen und Zivilisten werden getötet, ein Land wird zerstört. Da muss die Schweizer Neutralität smart sein, also intelligent. Sie kann die Realität nicht einfach ausblenden.

Und welche Bedürfnisse hat die Ukraine?

Das neue Schuljahr begann am 1. September. Ich habe unglaubliche Bilder gesehen. In Charkiw sitzen Schülerinnen und Schüler in einer U-Bahnstation an ihren Pulten. Kommt ein Zug – also alle zehn Minuten – müssen sie eine Unterrichtspause einlegen. Es ist unfassbar, dass es im 21. Jahrhundert mitten in Europa solche Zustände gibt.

Was bedeutet das?

Wir brauchen dringend zivile Bunker für Schulen, aber auch für Krankenhäuser und andere zivile Gebäude. Die Schweiz hat hier mit ihrer Zivilschutztradition ein grosses Know-how. Deshalb hoffe ich, dass sie uns beim Bau von zivilen Bunkern unterstützt – mit ihrer Erfahrung und mit Finanzprojekten. Keiner weiss heute, wie lange der Krieg dauert. Deshalb brauchen wir schnell Lösungen vor allem für das Schulsystem. Es wäre schön, wenn das Parlament uns hilft, hier einen Weg zu finden.

Denken Sie an Schweizer Experten in der Ukraine?

Das ist eine Möglichkeit. Denkbar ist aber auch, dass ukrainische Experten in die Schweiz kommen und sich hier das Know-how holen. Ich betone: Es geht nur um zivile, nicht um militärische Schutzbunker.

Wie viele Bunker braucht es?

Sehr viele. Seit Kriegsbeginn müssen übrigens bei uns alle neuen Gebäude mit einem Zivilschutzkeller ausgerüstet sein.

Wo sehen Sie noch Probleme?

Rund 28'000 Ukrainer sind Kinder. Viele von ihnen haben Probleme, am ukrainischen Online-Unterricht teilzunehmen, weil sie gleichzeitig die Schweizer Schule besuchen müssen. Es wäre wichtig, dass sie morgens am Online-Unterricht teilnehmen dürften. Am Nachmittag könnten sie für eine gute Integration weiterhin in die Schweizer Schulen gehen.

«Es wäre wichtig, dass die Kinder am Morgen am ukrainischen Online-Unterricht teilnehmen könnten», sagt Artem Rybchenko. Severin Bigler

Sehen Sie auch Probleme am Arbeitsmarkt?

Nur gerade 3040 von rund 42'000 Ukrainerinnen, die arbeiten könnten, haben eine Stelle. Das sind weniger als zehn Prozent. Dabei haben fast alle eine oder mehrere Ausbildungen, sprechen verschiedene Sprachen. Es gibt auch viele IT-Spezialisten. Die Schweiz anerkennt leider die ukrainischen Ausbildungsdiplome nicht. Das ist ein Problem.

Was wollen Sie tun?

Wir möchten mit der Schweiz ein Memorandum of Understanding (MoU) abschliessen, das die gegenseitige Anerkennung der Ausbildungsdiplome regelt. Solche MoU haben wir mit verschiedenen Staaten abgeschlossen.

Die Schweiz hat inzwischen die ersten fünf von rund 150 schwer kranken Personen aus der Ukraine aufgenommen. Wie geht es weiter?

Nach und nach werden weitere Schwerkranke in die Schweiz kommen. Die Ukraine hat aber zusätzlich ein Gesuch gestellt, dass die Schweiz auch körperlich behinderte Kinder aufnimmt. Aufgrund von russischen Kriegsaggressionen verloren leider viele Kinder Körperteile wie Arme und Beine. Sie brauchen Hilfe. Die Schweiz hat hier viel Erfahrung und verfügt auch über entsprechende finanzielle Ressourcen. Unsere Spitäler sind leider an der Kapazitätsgrenze angelangt.

Die EU-Kommission hat eben beschlossen, Visaerleichterungen für Bürger aus Russland komplett auszusetzen. Erwarten Sie das auch von der Schweiz?

Die Schweiz ist Schengen-Mitglied. Sie sollte sich dem Beschluss der EU anschliessen. Mehr als eine Million Russen shoppen in Europa und haben Spass. Gleichzeitig leben hier Millionen von Ukrainerinnen wegen dem russischen Krieg ohne Geld und Wohnungen. Das ist nicht fair.

Artem Rybchenko – Kiews Mann für alles in Bern Artem Rybchenko (39) stammt aus Kiew und ist seit vier Jahren Botschafter in der Schweiz. Er studierte internationale Beziehungen und internationales Recht und machte einen Doktortitel in Digitaler Diplomatie. Seit Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 ist er auch Organisator von Demonstrationen, Flüchtlingshelfer, besorgt Landsleuten Unterkünfte, kümmert sich um Spenden, hält die Kontakte zur Politik. Vor Bern war er in verschiedenen Funktionen für das ukrainische Aussenministerium tätig. Vor seinem Umzug nach Bern war er als Berater der Botschaft in Wien tätig. Es gab Gerüchte, dass er von der ehemaligen Generalstaatsanwältin Irina Wenediktowa abgelöst werden soll. Doch er betont, er habe keine offizielle Nachricht aus Kiew erhalten. Rybchenko ist verheiratet und hat zwei Töchter. (att)

Wie kommen die Finanzhilfen für die Ukraine voran seit der Konferenz in Lugano?

Für das Projekt «United24», das wir in Lugano vorgestellt haben, kamen bisher 180 Millionen Dollar zusammen. Die ukrainische Regierung hat nun auch das Projekt «Advantage Ukraine» ausgelöst. 500 Investitionsprojekte über 400 Milliarden Dollar werden auf einer Plattform vorgestellt. Wir hoffen natürlich, dass die Schweiz eines der Projekte übernimmt oder es unterstützt. Wir haben aber noch eine weitere Bitte.

Welche?

Die EU beschloss im Mai eine Makrofinanzhilfe von 9 Milliarden Euro an die Ukraine. Im Juni löste sie die erste Milliarde aus. Wir würden es ausserordentlich schätzen, wenn auch die Schweiz einen Beitrag für eine direkte Makrofinanzhilfe an die Ukraine freimachen könnte. Wir stehen vor schwierigen Herausforderungen.

Befürchten Sie, dass im Winter die Stimmung im Westen kippt - wenn die Energie knapp wird?

Russland tut alles dafür mit seinem hybriden Krieg. Es versucht das Narrativ aufzubauen, die Ukraine sei für die Energie- und Nahrungsmittelprobleme verantwortlich. Doch das ist Unsinn. Die Ukraine ist kein Aggressor. Wir beanspruchen keinen einzigen Zentimeter Land von irgendjemandem. Wir schützen lediglich unser Land, unsere Nation, unsere Bevölkerung, unsere Demokratie und internationales Recht. Wir bezahlen den Preis dafür, dass wir ein unabhängiges und freies Land sind. Europa darf sich nichts vormachen. Was in der Ukraine geschieht, ist eine Herausforderung für den ganzen Kontinent. Auch Polen und die baltischen Staaten sind bedroht.

Wie ist es möglich, dass die Bereitschaft der Ukrainer noch immer so gross ist, ihr Land zu verteidigen?

Wir lieben unsere Nation, unsere Kultur, unsere Tradition. Seit 2014 leben wir mit Kriegsstress. Heute ist das ganze Land davon betroffen. Die ukrainische Bevölkerung hat einen so hohen Preis bezahlt, dass es keinen Weg zurückgibt. Wir werden diesen Kampf nicht stoppen, solange wir Waffen und finanzielle Unterstützung bekommen, um die Wirtschaft aufrecht zu erhalten.

Der ukrainische Botschafter Artem Rybchenko (links) mit Nationalratspräsidentin Irène Kälin auf dem Weg nach Kiew. Keystone

Viele hatten gedacht, Ukrainer seien egoistisch, es gebe nicht wirklich einen Zusammenhalt im Land.

Eine falsche Vorstellung. Wenn Putin etwas Gutes tat, dann dies: Er vereinigte uns wie nie zuvor. Die Ukraine war in ihrer Geschichte immer unter Druck, sei es vom Westen oder vom Osten. Wir befinden uns im Schnittpunkt zweier Kulturen. Die Ostukraine hat eine andere Kultur als die Westukraine – und doch sind wir gemeinsam Ukrainer.

Trotz der ukrainischen Erfolge geht man davon aus, dass Russland längerfristig über grössere Ressourcen verfügt als die Ukraine. Besorgt Sie das?

Betrachtet man Russland und die Ukraine isoliert, stimmt das. Zählt man aber Europa, die USA und Kanada dazu, sieht es anders aus. Dann können wir Russland besiegen.

Trotz der Erfolge der Armee steigt der Druck auf die Ukraine. Michael Kretschmer etwa, der Ministerpräsident von Sachsen, forderte in der NZZ, der Krieg müsse «eingefroren» werden. Russland sei stark. «Wie lange wollen wir diese Materialschlacht und das Sterben aushalten?», fragte er. «Wochen? Monate? Jahre?» Wie sagen Sie dazu?

Wir sind froh darüber, dass es in der Schweiz keine solche Rhetorik gibt.

Die Nervosität ist aber in Europa hoch – wegen der Energieprobleme.

Die Russen nutzten die Energie schon immer als Waffe. Nun trifft es Europa.

Und was raten Sie?

Die Ukraine hat sich 2014 und 2015 ganz von russischem Gas verabschiedet. Früher gab es die Redensart, dass die Ukraine wie ein Drogensüchtiger an der russischen Nadel hange. Das ist vorbei. Auch für Europa ist die Zeit gekommen, sich unabhängig zu machen von russischem Gas. Russland wird so lange mit der Abhängigkeit spielen, wie es möglich ist.

Hätte die Ukraine nicht früh der Nato beitreten müssen?

Mit einem Nato-Beitritt wären wir tatsächlich besser geschützt. Kein einziger Nato-Staat wurde je von Russland angegriffen. Es gibt aber das Budapester Memorandum von 1994. Grossbritannien und die USA gaben der Ukraine Sicherheitsgarantien, als sie auf Atomwaffen verzichtete. Auch Russland unterschrieb den Vertrag. Heute respektiert es ihn aber nicht mehr.

Wie erklären Sie sich das?

Die Russen respektieren internationale Abmachungen nicht. Russland macht sein eigenes Recht. Kann man einem solchen Partner trauen? Nein. Das geht seit Jahren so.

Muss sich die Ukraine den Vorwurf machen lassen, zu lange an ihren engen Banden mit Russland festgehalten zu haben?

Diese Nähe hat mit der Geschichte und der Geografie zu tun. Russische und ukrainische Familien sind eng miteinander verflochten. Deshalb brauchte es Zeit. Die Ukraine definierte 2015 einen europäischen Weg für sich.

Das ist spät.

Eigentlich begann der europäische Weg 2004 mit der Orangen Revolution. Präsident Wiktor Juschtschenko verlor dann aber seine Macht. Auf ihn folgte der prorussische Präsident Wiktor Janukowytsch. 2013 und 2014 ging die Jugend auf die Strasse, sie wollte Teil von Europa sein und in einer Demokratie leben. Die Maidan-Revolution veränderte das Land endgültig. Danach erfolgte die Intervention Russlands auf der Krim. Sie war aber schon lange geplant. In den Köpfen der Russen existiert keine ukrainische Unabhängigkeit.

Auf dem Weg in die EU muss die Ukraine noch grosse Schritte machen. Das sagte auch Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission.

Da stimme ich zu. Wir haben aber seit 2015 echte Reformen umgesetzt und unser Land Schritt für Schritt verändert. Man darf nicht vergessen: Wir sind ein sehr junger Staat. Er ist erst 31 Jahre alt. Er braucht Zeit – wie ein kleines Kind, das lernt zu laufen und zu sprechen.

Korruption ist eines der grossen Probleme der Ukraine.

Präsident Wolodimir Selenski führte in den letzten drei Jahren einen grossen Kampf gegen die Korruption. Er schuf neue Institutionen. Ich habe mich immer gefragt, wieso die Ukraine ein so grosses Problem hat mit der Korruption.

Was ist Ihre Antwort?

Meine persönliche Antwort: In den 1990er-Jahren hatten die Menschen in der Ukraine grosse Probleme mit Arbeit und Geld. Selbst Lehrpersonen mussten Gemüse aus dem Garten verkaufen, weil sie keine Arbeit hatten oder so schlecht bezahlt wurden, dass sie nicht davon leben konnten. Das führte zu Korruption in der Bevölkerung. Man nahm sich, was man fürs Überleben brauchte. Jeder sah und fühlte die Korruption. Doch ich bin sicher: Nach dem Sieg, wenn in Europa wieder Frieden herrscht, werden wir ein brandneues Land aufbauen.

Das Parlament stimmt in der Herbstsession auch über eine Motion von SVP-Präsident Marco Chiesa ab. Er will, dass der Schutzstatus S nur noch für Flüchtende aus dem Süden und dem Osten gilt. Was sagen Sie dazu?

Heute werden überall in der Ukraine Bomben abgeworfen, überall ist es gefährlich. Zudem ist die Bevölkerung so stark durchmischt, dass es schwer zu sagen ist, wer aus welchen Gründen woher flieht. Entscheidend ist aber der Grundsatz, dass alle Ukrainer gleich sind. Auf die Schweiz übertragen bedeutet dieser Vorschlag: Ein Tessiner ist ein schlechterer Schweizer als ein Zürcher. Ist das wirklich eine gute Idee? Dieser Vorstoss des SVP-Präsidenten ist gefährlich.

2 Kommentare Hans Leuchli vor 17 Minuten Der Mann tönt doch vernünftig. Die Idee mit der Ausbiuldung für Schutzräume finde ich zwingend. Da könnte man doch an einer Fachhochschule oder and der ETH nur als Beispiel, einen Lehrgang schaffen wo Ukrainische Ingenieure sich das Schutzraumrüstzeug holen können. Allerdings keine Rolls Royce Schutzräume sonder solche welche dem land und seinen Möglichkeiten angepasst sind. Das wäre vielleicht mal ein Entwicklungshilfe die was bringt. Alle Kommentare anzeigen