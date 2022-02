Interview «War früher so und ist noch immer so»: Für Ex-Seco-Chef handelt der Bundesrat bei den Sanktionen nicht aussergewöhnlich Unter Druck hat die Schweiz die EU-Sanktionen vollständig übernommen. Als ehemaliger Staatssekretär für Wirtschaft kennt Jean-Daniel Gerber das Sanktionswesen aus erster Hand. Für ihn ist der heutige Entscheid kein Bruch mit dem bisherigen System. Und er glaubt weiterhin an die friedensfördernde Kraft von Handel. Doris Kleck Jetzt kommentieren 28.02.2022, 17.30 Uhr

Passanten vor einer Anzeige mit Wechselkursen in St. Petersburg (28. Februar). Anatoly Maltsev / EPA

Der Bundesrat übernimmt die EU-Sanktionen nun doch. Ist das eine Zeitenwende?

Nein, überhaupt nicht. Das ist traditionelle Schweizer Sanktionspolitik. Der Bundesrat ist nur gezwungen, Sanktionen des Uno-Sicherheit zu übernehmen. Doch weil Russland ein Vetorecht hat, wird es nie zu Uno-Sanktionen gegen Russland kommen. Der Bundesrat schaut deshalb, was die EU und die USA machen und auch andere neutrale Staaten wie Schweden. Der Bundesrat vollzieht Sanktionen nach, er handelt nicht im Voraus. Das war früher so und ist noch immer so.

Am letzten Donnerstag entschied der Bundesrat noch, nur dafür zu sorgen, dass die Sanktionen nicht via Schweiz umgangen werden können. Nun will er die Sanktionen übernehmen. Das ist eine andere Politik!

Auch das gehört zum traditionellen Vorgehen: In einem ersten Schritt sorgt der Bundesrat dafür, dass die Sanktionen der EU nicht umgangen werden können. Er kontrolliert die Finanz- und Handelsströme. Er schaut, dass sie nicht anwachsen und die Schweiz zum Kriegsprofiteur würde. Sondern, dass die Handelsbeziehungen dem Courant Normal folgen. Erst in einer zweiten Phase übernimmt der Bundesrat die Sanktionen. Wobei dies etwas euphemistisch ausgedrückt ist.

Zur Person Jean-Daniel Gerber Der 76-jährige Ökonom und Diplomat leitete von 2004 bis 2011 das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco.

Weshalb ist das beschönigend?

Weil die Schweiz unter dem Druck des Auslandes Massnahmen nachvollzieht. Der Bundesrat ist nicht dabei, wenn die EU die Sanktionen beschliesst. Er kann nicht mitreden und schliesslich nur autonom nachvollziehen. Deshalb hinkt der Bundesrat auch hinterher.

2014, als Russland die Krim annektierte, hatte der Bundesrat nur dafür gesorgt, dass die Sanktionen nicht umgangen werden können. Nun übernimmt er sie. Ändert die Schweiz gerade ihre Sanktionspolitik?

Nein, die aktuelle Situation lässt sich nicht mit 2014 vergleichen. Die Bedrohungslage ist eine ganze andere, die Dimension des Konflikts grösser. Die Ukraine ist doppelt so gross wie Deutschland und hat 44 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner.

Wie entscheidend ist der Druck aus dem Ausland?

Wie hoch er im aktuellen Fall ist, weiss ich nicht. Aber als Staatssekretär war ich im ständigen Kontakt gerade auch mit den USA. Diese setzten immer direkt oder indirekt Druck auf. Beim Bankgeheimnis zum Beispiel war er enorm.

Ich gehe davon aus, dass der Druck auf den Bundesrat sehr gross würde, wenn die Sanktionen gegen Russland nicht mitgetragen werden.

Nicht mitmachen wäre für die Schweiz und ihre Wirtschaft schliesslich schädlicher als die Sanktionen mitzutragen?

Ja natürlich. Wenn die Schweiz die Sanktionen nicht übernimmt, könnte die internationale Gemeinschaft wiederum Massnahmen gegen die Schweiz ergreifen. Abseitsstehen kann sich der Bundesrat nicht leisten. Weder politisch noch wirtschaftlich.

Sie sagen, der Bundesrat handle immer erst im Nachhinein. Es ist trotzdem unverständlich, dass er am Donnerstag festgehalten hat, er wolle nur verhindern, dass die Schweiz nicht zur Umgehungsplattform werde.

Das kann man so sehen. Aber das ist halt auch unserem System geschuldet. Wir haben eine Konkordanzregierung, die den Konsens suchen muss. Wir sind auch nicht Mitglied der EU und sind somit in Brüssel nicht an den Gesprächen über den Inhalt der Sanktionen beteiligt. Wir handeln erst, wenn wir wissen, was die andern machen.

Die schweizerische und russische Wirtschaft sind eng verflochten. Zeigt der aktuelle Konflikt nicht auch, dass die Schweiz ihre Handelspartner vorsichtiger auswählen müsste? Dass das Konzept Wandel durch Handel gescheitert ist?

Nein, da bin ich dezidiert anderer Meinung. Schauen sie an, was in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist. Deutschland und Frankreich könnten heute keinen Krieg mehr gegeneinander führen, weil sie politisch, wirtschaftlich, kulturell heute zu stark verflochten sind. Bulgarien und Rumänien sind heute Mitglieder der EU und seither haben wir auch keinen Krieg mehr im Balkan. Dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen darüber nachdenkt, die Ukraine in die EU aufzunehmen, zeigt, dass das Konzept der wirtschaftlichen Integration immer noch funktioniert.

War für sie ein solcher Krieg vorstellbar?

Ich hätte nie gedacht, dass Putin die Ukraine anzugreifen. Er gewinnt möglicherweise eine Schacht, den Krieg aber hat er schon verloren..

Es wird im Minium zehn Jahre dauern, bis das Vertrauen in Russland wieder da ist.

Deutschland rüstet nun auf, die Ukraine wird möglicherweise in die EU aufgenommen, Polen und Ungarn sehen den Feind nicht mehr in Brüssel, sondern in Moskau und die Werte Westeuropas gehen gestärkt hervor. Für Russland ist das eine Katastrophe.

Wie werden diese Sanktionen die Schweiz treffen?

Die Sanktionen haben Auswirkungen auf die ganze Weltwirtschaft auch auf die Schweiz Preiserhöhungen für Rohstoffe sind wahrscheinliche, Russland als Exportmarkt wird schwierig werden. Das Vertrauen, so wichtig für die Unternehmen, ist gebrochen. Putin wird möglicherweise Gegenmassnahmen ergreifen und die Rohstoffausfuhren beschränken. Das kann zu Lieferengpässen und höheren Preisen, allenfalls gar zu einer Rezession in Europa führen.

