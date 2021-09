Interview Vor dem Klimagipfel: Spitzendiplomat warnt die Schweiz eindringlich Vor der entscheidenden Klimakonferenz in Glasgow sagt Uno-Botschafter David Moran, was beim Gipfeltreffen auf dem Spiel steht. Nina Fargahi Jetzt kommentieren 02.09.2021, 05.00 Uhr

David Moran in der britischen Botschaft in Bern. Er ist Regionalbotschafter Europa der Uno-Klimakonferenz in Glasgow und war von 2014 bis 2017 Botschafter Grossbritanniens in der Schweiz. Sandra Ardizzone / CHMedia

Die Schweiz konnte als einziges Land der Welt über eine Klimavorlage abstimmen und die Stimmbevölkerung hat Nein gesagt zum CO 2 -Gesetz. Hat Sie das schockiert?

David Moran: Wie Sie Ihre Entscheidungen in der Schweiz treffen, ist gänzlich die Sache der Schweizerinnen und Schweizer, ich kommentiere das nicht. Was zählt, ist: In Glasgow müssen die Staaten zusammenkommen und sich finden. Viele Staaten haben zwar Ziele zur Reduzierung ihrer klimaschädlichen Emissionen verabschiedet, aber sie müssen diese auch tatsächlich rechtzeitig erreichen.

Es gibt hierzulande viele - auch wichtige - Akteure, die gar nicht an die Klimaerwärmung glauben. Was sagen Sie denen?

In der Schweiz gibt es viele breite Klima-Debatten, das ist zu begrüssen. Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft sind sich einig, dass die Klimaerwärmung eine Bedrohung darstellt. Jetzt haben wir noch zwei Monate bis zur Weltklimakonferenz in Glasgow, wo die Staaten ihr Engagement und ihre Strategien festlegen und verbindlich angeben, wie sie genau ihre Ziele erreichen wollen.

Die Klimakonferenz in Madrid ist ja weitgehend gescheitert, was soll in Glasgow nun anders sein?

Auch in Madrid konnten Erfolge erzielt werden, zum Beispiel der Gender Action Plan. Wir wissen, dass die Klimakrise nicht genderneutral ist: Frauen sind häufiger betroffen von Klimaveränderungen als Männer. Das Engagement und die Strategien für Klima-Massnahmen werden zwar auf globaler Ebene ausgehandelt, müssen jedoch in der Innenpolitik der jeweiligen Staaten miteinfliessen.

Das tönt ja ganz gut, aber machen da auch alle mit?

Glasgow wird gross, ähnlich wie das Pariser Klimaabkommen. Es geht nicht um schöngeistige Ziele, die Erwartungen sind riesig. Delegationen von fast 200 Staaten und verschiedenen Bündnissen treffen sich. Die Konferenz ist inklusiv. Das bedeutet Vertreter der Zivilgesellschaft, der Wirtschafts- und Businesswelt, Politikerinnen und Campaigner, Entscheidungsträger und Regierungsabgeordnete – sie alle kommen an einen Tisch; auch eine virtuelle Teilnahme ist möglich.

Was sind also die konkreten Ziele in Glasgow?

Das Ziel ist, den Richtwert einer maximalen Erwärmung von 1.5 Grad in Reichweite zu halten, um die schlimmsten Klimafolgen zu vermeiden. Hierfür müssen die Teilnehmenden konkrete und messbare Klimaschutz-Pläne entwickeln, präsentieren und sich dazu verpflichten. Was denken Sie, welche Rolle könnte die Schweiz in Glasgow einnehmen? Sie könnte eine Führungsrolle einnehmen. In Glasgow geht es auch darum, das in Paris beschlossene Regelwerk zu überwachen und zu schauen, dass die Verpflichtungen rigoros und transparent umgesetzt werden. Das ist zwar eine etwas technische, aber wichtige Arbeit. Ausserdem kann die Schweiz uns helfen, einen Konsens zu finden, es braucht viel diplomatisches Geschick, und die Schweiz ist dafür ja bekannt.

Das ist sicherlich so, gleichzeitig hat die Schweizer Stimmbevölkerung das CO 2 -Gesetz bachab geschickt.

Nur weil die Schweiz diese Vorlage versenkt hat, bedeutet das nicht, dass sie in Zukunft immer Klimavorlagen verwerfen wird. Die Schweiz hat sich ebenfalls zu Klimamassnahmen bekannt, der Zug ist nicht abgefahren. Es gibt verschiedene Wege, um ein Ziel zu erreichen. Und es ist nicht wichtig, wie die Schweiz ihre Klimaziele erreicht, sondern dass sie sie erreicht. Ich habe selbst Verwandte, die noch vor kurzem ganz andere Ansichten hatten als heute.

Was hat ihre Sichtweise verändert?

Sie schauten aus dem Fenster.

Das reicht?

Die Leute sehen und spüren, wie sich das Klima verändert. Hochwasser hier, Waldbrände dort, ein ausbleibender Sommer. Ich bin noch nie jemandem begegnet, der sagte, man solle gar nichts tun fürs Klima. Die Wissenschaft ist sich so einig wie noch die über die Ursachen der Klimaveränderung und die Zeitspanne, die uns noch bleibt, um das Ruder herumzureissen. Und uns bleibt nicht mehr viel Zeit.

Was hat Grossbritannien getan, was die Schweiz inspirieren könnte?

Wir haben zum Beispiel unsere finanziellen Verpflichtungen fürs Klima verdoppelt auf 11,6 Milliarden Pfund. Es gibt Entwicklungsländer, die übrigens stark von der Klimaveränderung betroffen sind - wie beispielsweise kleinere Inselstaaten – die auf finanzielle Unterstützung von anderen Staaten angewiesen sind. Auch das ist eines der Ziele in Glasgow.

Werden wir bald über die Aufnahme von Klimaflüchtlingen sprechen müssen?

Ich kann das nicht voraussagen. Aber es kommt ganz darauf an, was wir tun; wir werden die Möglichkeit haben, die schlimmsten Folgen der Erderwärmung zu verhindern. Doch wir müssen handeln.

Sie blicken also hoffnungsvoll auf die Konferenz in Glasgow?

Ja, wir haben alle verstanden, dass wir uns auf die Klima-Massnahmen einigen müssen, falls wir noch einen Planeten haben wollen für die Generationen, die nach uns kommen werden. Es gibt keinen Grund, wieso die Staatengemeinschaft in Glasgow nicht ein eindrückliches Massnahmen-Paket beschliessen kann. Das Bedürfnis ist klar, die Notlage ist erkannt und das Momentum ist gegeben.