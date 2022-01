Bundesrat Ueli Maurer zu Corona, Stempelsteuer und F35

Darum geht es bei der Abstimmung

Bundesrat und Parlament wollen die Emissionsabgabe auf Eigenkapital abschaffen; sie ist eine von drei Stempelsteuern. Weil die SP das Referendum ergriffen hat, kommt die Vorlage am 13. Februar an die Urne. Die Emissionsabgabe wird bei der Gründung einer Gesellschaft oder bei einer Kapitalerhöhung fällig. Sie beträgt ein Prozent des aufgenommen Kapitals ab einem Freibetrag von einer Million Franken. Gibt ein Unternehmen also Aktien im Wert von 1,5 Millionen Franken heraus, so muss es auf 500000 Franken die Emissionsabgabe bezahlen. Der Bund kassiert also 5000 Franken. 2020 bezahlten 2300 Firmen eine Emissionsabgabe. 55 davon generierten mehr als die Hälfte der dadurch erbrachten Steuereinnahmen: 99 Millionen von total 192 Millionen Franken. Für die Linke ist deshalb klar: Von der Abschaffung würden vor allem Konzerne profitieren. Sie argumentiert auch, die Finanzbranche würde heute schon steuerlich stark bevorzugt: Die Stempelsteuer sei ein Ausgleich dafür, dass Finanzdienstleistungen von der Mehrwertsteuer befreit sind. Und schliesslich befürchten die Gegner, dass nach der Abschaffung der Emissionsabgabe weitere Steuererleichterungen für Firmen folgen würden, auf Kosten der Lohnempfänger. (dk)