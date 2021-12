Interview SVP macht Wahlkampf mit Migration: «Wir haben vor allem ein Problem mit afrikanischen Sozialhilfebezügern» Zuerst wollte ihn die SVP als Präsidenten, jetzt wird er Wahlkampfleiter: Der Schwyzer Nationalrat Marcel Dettling führt die Partei in die Wahlen 2023. Er hat schon klare Ideen, auf was er setzt. Interview: Othmar von Matt Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Man kann nicht immer Nein sagen»: Nationalrat Marcel Dettling (SZ), neuer SVP-Wahlkampfleiter. Valentin Hehli (Oberägeri, 28. Dezember 2021)

Sie sind neuer Wahlkampfleiter der SVP. Wer fragte Sie an? Christoph Blocher?

Marcel Dettling (lacht lange): Nein, überhaupt nicht. Wir haben einen Präsidenten, einen Fraktionschef und Parteileitungsgremien. Diese Leute kamen auf mich zu. Nicht Christoph Blocher.

Weshalb sagten Sie zu?

Eine gute Frage. Der Job ist mit viel Arbeit verbunden. Aber man kann nicht immer Nein sagen, wenn man das eigene Land liebt und etwas für die eigene Partei tun will. Für mich war es aber eine Bedingung, dass ich ein schlagkräftiges Team habe.

Steter Tropfen höhlt den Stein? Man wollte Sie schon unbedingt als Präsidenten.

Präsident war für mich eine Schuhnummer zu gross, weil es eine langfristige Aufgabe über Jahre hinweg ist. Die Zeit eines Wahlkampfleiters ist begrenzt, sie dauert bis zu den Wahlen im Oktober 2023. Das passt vom Betrieb her, aber auch familiär, mit den Kindern.

Nun werden Sie «Schattenpräsident» der SVP.

(Lacht lange)

Natürlich nicht. Wir haben einen sehr guten Präsidenten.

Marco Chiesa ist aber kaum präsent in der Deutschschweiz.

Man nimmt ihn hier vielleicht wegen der Sprache weniger wahr, in der Westschweiz und im Tessin ist das ganz anders. Aber er hat mit der Thematisierung des Stadt-Land-Grabens einen Volltreffer gelandet. Diese abgehobene Politik der links-grünen Eliten ist ein Problem geworden, auch ihre moralische Besserwisserei.

Wer gehört zu Ihrem Team?

Wir haben Gebietsverantwortliche bestimmt: für die Ostschweiz Nationalrat Manuel Strupler (TG), für die Region Basel, Bern, Aargau und Solothurn Nationalrätin Sandra Sollberger (BL) und für die Westschweiz sowie das Tessin Ständerat Marco Chiesa (TI). Ich bin für die Regionen Zentralschweiz und Zürich zuständig.

Der Bauer, der auf 1130 Metern über Meer lebt Marcel Dettling (40) lebt in Oberi­berg SZ auf 1130 Metern über Meer, arbeitet als Landwirt. 1998 war er Gründungsmitglied der JSVP Schwyz. 2008 wurde er in den Kantonsrat gewählt. Und 2015 gelang ihm der Sprung in den Nationalrat. Dettling ist Mitglied des SVP-Parteileitungsausschusses. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. (att)

Was ist das Hauptthema der SVP im Wahlkampf?

Es ist zu früh, das im Detail zu benennen. Eines ist aber klar: Die Bereiche Migration und Sozialhilfe werden uns in den nächsten Jahren sehr stark beschäftigen. Es gibt Ausländergruppen in der Schweiz, die eine Sozialhilfequote von über 80 Prozent haben. Vor allem die Zahl afrikanischer Sozialhilfebezüger stieg massiv an, um 130 Prozent in den letzten zehn Jahren. Das ist eine unglaublich hohe Zahl und die Kosten gehen in die Milliarden.

Es geht Ihnen um die Auswirkungen der Migration?

Die Asyllawine von 2015 hat Auswirkungen bis auf die Gemeinden herunter. Sie stehen vor gewaltigen Herausforderungen und werden mittel- und langfristig nicht um Steuererhöhungen herumkommen, um die Sozialhilfe von Asylmigranten finanziell stemmen zu können. Wir haben vor allem ein Problem mit Afrikanern. Es gelingt praktisch nicht, sie zu integrieren – und teilweise wollen sie das auch gar nicht. Der Handlungsbedarf ist gross, wenn wir nicht wollen, dass die Sozialwerke ausgehöhlt werden. Andere Länder gehen restriktiv vor.

«Wir haben vor allem ein Problem mit Afrikanern. Es gelingt fast nicht, sie zu integrieren»: Marcel Dettling vor seinem Bauernhof in Oberägeri. Valentin Hehli (Oberägeri, 28. Dezember 2021)

An wen denken Sie?

Dänemark will weniger Wirtschaftsmigranten aufnehmen und für Ausschaffungshaft Gefängnisplätze im Kosovo mieten, um das Land weniger attraktiv zu machen für illegale Migration.

Schwebt Ihnen das auch vor?

Wir wollen, dass die Schweiz die Zuwanderung – auch jene über die Asylschiene – endlich eigenständig und gemäss dem Verfassungsauftrag steuert. Wir können nicht tatenlos zuschauen. Die SVP ist die einzige Partei, die etwas gegen diesen Missstand tun will. Migration und unkontrollierte Zuwanderung waren auch der Grund, weshalb ich in die Politik ging. Die anderen Parteien schauen grosszügig weg und reden lieber über genderneutrale Toiletten für Kinder.

Ihre Asylschelte wird auch Empörung auslösen – gerade in den Städten.

Was unverständlich ist. Auch die Städte bleiben vor der masslosen Zuwanderung und den hohen Kosten nicht verschont.

Wollen Sie das Asylwesen grundsätzlich umbauen?

Wir müssen uns fragen: Entspricht das Asylwesen noch dem Urgedanken von humanitärem Asyl? Oder geht es um die Einwanderung in unsere Sozialwerke? Alle wollen an die Honigtöpfe – und niemand kehrt zurück. Zudem schafft die Schweiz praktisch niemanden zurück, selbst wenn er kein Aufenthaltsrecht erhält. Das heutige Asylsystem ist nicht zukunftsfähig.

Besinnt sich die SVP auf Migration, weil sie keinen Wahlkampfschlager hat?

Nein, überhaupt nicht. Wir erhalten viele Hilferufe aus den Gemeinden. Dazu kommt: Viele Leute, die über die Asylschiene in unser Land gekommen sind, verachten Frauen und üben Gewalt bis hin zum Mord gegen sie aus. In der Schweiz geschehen heute Dinge, die wir uns vor zehn oder fünfzehn Jahren nicht hätten vorstellen können. Das müssen wir stoppen.

Die SVP, der Frauenanliegen sonst unwichtig sind, setzt sich für Frauen ein?

Hier geht es nicht um Gender-Gaga, sondern um Sicherheit. Das ist ein Thema, das die Frauen selbst sehr stark beschäftigt. Gerade in den Städten. Ich habe zwei Töchter und als Familienvater frage ich mich, in welcher Schweiz sie aufwachsen sollen. Ich will nicht, dass eine Horde junger Männer auf Mädchen losgeht oder Frauen sich nicht mehr frei bewegen können, wie dies verschiedentlich berichtet wurde. Solche Zustände will ich nicht in der Schweiz.

«Hier geht es nicht um Gender-Gaga, sondern um Sicherheit»: Nationalrat Marcel Dettling. Valentin Hehli (Oberägeri, 28. Dezember 2021)

EU und Steuern sind weitere klassische SVP-Themen. Mit ihnen lassen sich 2023 kaum Wahlen gewinnen.

Das ist nicht so sicher. Die EU kann relativ schnell wieder zum Thema werden – selbst der EU-Beitritt. Die SP hat ihn noch immer im Parteiprogramm. Wir müssen wachsam bleiben.

Die politische Grosswetterlage ist aber ungünstig für die SVP. In der Pandemie ist ein starker Staat gefragt.

Corona zeigt: Die Linken wollen alles zentral dem Staat aufbürden. Bei den Wahlen 2019 wuchs der linke Block im Nationalrat auf 85 Stimmen. Die Bürgerlichen schrumpften auf 115 Stimmen. Einen derart starken linksgrünen Drall darf es 2023 nicht noch einmal geben. Sonst kommt es nicht gut für unser Land. Gewinnt links-grün weiter, dann erwarten uns Dinge wie die Impfpflicht, die SP-Nationalrat Fabian Molina fordert.

Will die SVP für einmal nicht Wahlkampf alleine gegen alle führen? Sondern mit den Bürgerlichen?

Selbstverständlich schaue ich in erster Linie, dass die SVP gewinnt. Die Grosswetterlage zeigt aber: Im Parlament gewinnen wir meistens mit den Bürgerlichen. Wir haben nur noch einen ganz knappen Vorsprung. Das sollte ein Weckruf sein an die bürgerlichen Parteien. Wir sollten uns nicht gegenseitig kannibalisieren. Die Linken und die Grünliberalen sind unsere Gegenspieler. Letztere verkaufen sich zwar als bürgerlich, sind aber der kleine Sparringpartner von SP und Grünen. Sie stimmt selten bis nie bürgerlich.

Die SVP näherte sich Massnahmenkritikern wie den Freiheitstrychlern an. Der richtige Weg für die Wahlen?

Es waren vor allem die Medien, die diesen Brückenschlag machten. Die SVP hat im März 2020 ihre Strategie für die Pandemie präsentiert. Die Freiheitstrychler tauchten viel später auf. Wir fuhren unseren eigenen Kurs.

Sind Sie Impfskeptiker?

Es ist wichtig, dass wir Impfungen haben. Sie halfen uns schon bei verschiedenen Krankheiten aus der Krise. Oberstes Ziel muss aber sein: Impfungen sind freiwillig.

Marcel Dettling am Rednerpult des Nationalrats. «Oberstes Ziel muss aber sein: Impfen ist freiwillig», sagt der neue Wahlkampfleiter der SVP. Keystone (Bern, 15. Dezember 2021)

Sind Sie geimpft?

Zu diesem Thema nehme ich keine Stellung.

Für die SVP war die Nähe zu Wählerinnen und Wählern immer besonders wichtig. Was planen Sie hier?

Alle Parteien hatten wegen Corona in den letzten zwei Jahren dasselbe Problem: Veranstaltungen waren nicht oder nur stark eingeschränkt möglich. Der direkte Kontakt mit den Menschen war immer unsere grosse Stärke. Wir werden in den nächsten zwei Jahren wieder vermehrt raus gehen und die Meinungen wieder stärker direkt von der Basis abholen.

Die SVP verlor viele Sitze in den Kantonen 2019 musste die SVP einen massiven Einbruch hinnehmen. Ihr Wähleranteil sank von 29,4 auf 25,6 Prozent (–3,8 Prozent). Seither verlor sie auch in sechs von zwölf kantonalen Wahlen massiv: Schwyz (–2,7 Prozent), Schaffhausen (–1,7), Aargau (–1,6), Basel-Stadt (–3,2), Neuenburg (–3,4) und Fribourg (–1,9). In Uri (0,6), Schwyz (0,2), Wallis (0,5) und Solothurn (1,3) legte sie leicht zu. Total verlor sie 16 Sitze in den kantonalen Parlamenten, hält noch 528 Sitze. Sie wurde trotzdem zur stärksten kantonalen Kraft, weil die FDP 29 Sitze verlor und noch 525 hat. Gemäss letztem SRG-Wahlbarometer fand die SVP aber aus dem Tief: Sie prognostiziert ihr einen Zuwachs um ein Prozent zu 2019. (att)

Wollen Sie auch Ihre Bundesräte einbinden?

Bundesräte sind immer wichtige Botschafter einer Partei. Wir haben zwei sehr gute Vertreter. Wir werden sie im Wahlkampf gerne einsetzen, wenn sie dazu bereit sind.

Sollte die SVP die Wahlen verlieren, kann der Job als Wahlkampfleiter zum Karriereknick werden. Haben Sie Angst davor?

Ich war noch nie ein Karriereplaner. Ging irgendwo eine Türe zu, öffnete sich dafür eine andere. Ob der Job für die Karriere ein Plus oder ein Minus ist, war für mich nie ein Thema. Was ich tue, tue ich aus Überzeugung. Und selbstverständlich will ich, dass wir auch 2023 mit Abstand die stärkste politische Kraft in diesem Land bleiben.

Setzten Sie sich ein Ziel?

Für mich persönlich schon. Das habe ich aber weder der Partei noch sonst jemandem kommuniziert.

Denken Sie an 30 Prozent?

Nein, nein. Eines wissen wir: Die Schweiz hatte noch nie gerne Könige oder Parteien, die zu stark wurden. Das ist in der DNA der Schweizerinnen und Schweizer verankert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen