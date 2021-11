SRG-Präsident Jean-Michel Cina im Interview

Interview Wegen Fällen von sexueller Belästigung: SRG-Präsident Jean-Michel Cina sprach mit Direktor Gilles Marchand über dessen mögliche Absetzung Die SRG steht in einem Sturm: Die Werbeeinnahmen brechen ein, das Personal ist unzufrieden, die SVP droht mit einer Volksinitiative. Präsident Jean-Michel Cina erklärt, wie er die Probleme meistern will. Und wie Direktor Gilles Marchand den Kopf aus der Schlinge zog nach den Fällen von sexueller Belästigung beim Westschweizer Fernsehen. Francesco Benini Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.00 Uhr

«Man kann immer besser werden»: Jean-Michel Cina, der Verwaltungsratspräsident der SRG. Valentin Hehli

Stimmen Sie der Einschätzung zu, dass die SRG in einer Krise steckt?

Jean-Michel Cina: Nein. Wir erleben eine Phase der Transformation, des Umbaus. Dazu kommt ein Sparprogramm, und das in Zeiten der Pandemie. Wir wollen die Unternehmenskultur verbessern. Das ist anstrengend und anspruchsvoll, und es kann zu Unsicherheiten führen, auch zu Unzufriedenheit. Aber es gibt keine Alternative zur digitalen Transformation.

Warum reissen die negativen Meldungen über die SRG nicht ab?

In einer Transformation ist es unvermeidlich, dass es zu negativen Rückmeldungen kommt. Gleichzeitig gibt es aber auch Positives: unsere Streaming-­Plattform «Play Suisse», Serien wie «Wilder», «Sacha», «Neumatt» und «Tschugger». Und die Berichterstattung über die Wahlen in Deutschland war sehr gut, um nur ein Beispiel zu nennen.

Das Interesse an «Play Suisse» ist klein.

Ich bin stolz auf dieses Projekt. Wir zählen bisher 340000 Accounts. Die Zahl der Zuschauer liegt höher als bei Disney Plus. Play Suisse ist ein mehrsprachiges Produkt für die ganze Schweiz, mit Untertitelung. Ich finde das toll.

Die SRG reagierte zunächst langsam auf die Digitalisierung – und versucht nun, im Eiltempo aufzuholen.

Was die Produktion anbelangt, stimmt das nicht. Aber das Nutzungsverhalten der Konsumenten hat sich schnell verändert, darauf müssen wir reagieren. 80 Prozent unserer Inhalte werden immer noch linear genutzt. Wir gehen davon aus, dass die Hälfte des Angebots in fünf Jahren digital konsumiert wird. 50 Prozent linear, 50 Prozent digital.

Digitalexperten verlassen das Schweizer Fernsehen, weil sie finden, die Strukturen seien zu kompliziert. Da müssen bei Ihnen die Alarmglocken läuten.

Die Fluktuation ist mit 3,5 Prozent tief in der SRG. Bei SRF beträgt sie 3,9 Prozent. Es stossen bei uns Junge nach, welche die digitale Transformation vorantreiben wollen.

Die SRG steht für den Service public. Dieser wird geschwächt, wenn Programme wie «Eco» und «52 beste Bücher» gestrichen werden und nichts Gleichwertiges nachkommt.

Wir müssen Geld einsparen und wollen vermehrt ein jüngeres Publikum ansprechen. Was gut ist, bleibt nicht zwingend gut, wenn man es gleich tut. «Eco» wurde durch «Eco Talk» ersetzt – diese Sendung erreicht heute sogar einen höheren Marktanteil und ist günstiger. Die Wirtschaftsberichterstattung fliesst auch in andere Sendegefässe. In der ­Literaturkritik haben wir allein bei SRF immer noch 8,8 Vollzeitstellen. Diverse neue Formate sind in Vorbereitung.

Was sagen Sie dazu, dass SRF laufend bekannte Köpfe verliert?

Jeder Abgang hat seine eigene Geschichte. Manchmal wollen sich die Mitarbeiter nach 20 Jahren beruflich neu orientieren. Wir finden und fördern aber auch neue Talente.

In der Sportabteilung gibt es einen Aderlass. Ein Grund ist, dass die SRG bei den Übertragungsrechten für grosse Veranstaltungen nicht mehr mithalten kann – und man die Champions League anderswo sieht.

Als Service-public-Medienhaus gehen wir sparsam mit unseren Mitteln um. Wir können im Bieterwettkampf nicht unbegrenzt mitziehen. Ich erachte unser Sportangebot aber immer noch als gut. Und es kommt zu Partnerschaften mit privaten Anbietern, so bei den Spielen der Fussballnationalmannschaft.

Vor einem Jahr wurden die Fälle von sexueller Belästigung beim Westschweizer Fernsehen bekannt. Sind die Untersuchungen nun endlich abgeschlossen?

Es gab zwei Fälle von Belästigungen, die sanktioniert wurden. In weiteren Abklärungen fand man zwei weitere Fälle; die Untersuchung dazu wird demnächst abgeschlossen. Es gab also vier Fälle von Belästigung unter 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 20 Jahren. Ich will das nicht relativieren…

Sie tun genau das.

Nein, ich will die Fälle in einen Kontext stellen. Jeder Fall ist einer zu viel. Wir haben alle Fälle entschlossen aufgearbeitet, im Rahmen von unabhängigen Untersuchungen – und dann haben wir umfassende Massnahmen eingeleitet.

Zur Person Jean-Michel Cina Der Jurist Jean-Michel Cina, 58, war von 1999 bis 2005 Nationalrat der CVP; ab 2002 führte er die Fraktion der Partei. 2005 wurde Cina in den Staatsrat des Kantons Wallis gewählt. Er war Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung. Cina war bis April 2017 Mitglied der Walliser Regierung, dann trat er das Amt als Verwaltungsratspräsident der SRG an.

Die Fälle von sexueller Belästigung sind das eine. Das andere ist ein Arbeitsklima, in dem die Herabwürdigung von Frauen alltäglich ist. In dem es ständig zu Anzüglichkeiten und Respektlosigkeiten kommt. Gilles Marchand führte einen solchen Betrieb während 16 Jahren. Er sollte die Verantwortung übernehmen und abtreten.

Richtig ist: Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass es Verbesserungen im Arbeitsklima braucht. Da setzen wir an. Die Mitarbeitenden werden sensibilisiert auf das Thema des Umgangs untereinander. Und das Kader wird künftig auch von den eigenen Teams beurteilt. Was Gilles Marchand anbelangt: Er geniesst das uneingeschränkte Vertrauen des Verwaltungsrats. Er ist der richtige Mann, um das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Unsere Recherchen haben ergeben, dass Sie Herrn Marchand Anfang Jahr durch SRF-Direktorin Nathalie Wappler ersetzen wollten. Warum haben Sie den Plan nicht umgesetzt?

Der Verwaltungsrat hat mit Gilles Marchand in Erwartung der Genfer Untersuchungsergebnisse verschiedene Szenarien erörtert. Das gehört zu einer professionellen Führung. Als die Resultate vorlagen, war klar, dass die persönliche Integrität des Generaldirektors nicht in Frage gestellt ist.

Sie sprachen mit ihm also über seine Absetzung.

Heikle Gespräche: SRG-Direktor Gilles Marchand. Britta Gut

Es wäre unprofessionell gewesen, wenn der Verwaltungsrat nicht alle möglichen Szenarien besprochen hätte. Die Untersuchungsergebnisse waren dann aber deutlich, und eine Absetzung kam nicht in Betracht.

Nicht nur Marchand ist angeschlagen, auch Nathalie Wappler ist es. Ihr Vorgänger als Chef des Schweizer Fernsehens war unbeliebt im Personal. Nun finden viele Mitarbeiter, dass mit Wappler an der Spitze alles noch schlimmer geworden sei.

Nathalie Wappler setzt mit ihrem Team die Veränderungen im Unternehmen mit hoher Sozialkompetenz und grossem Engagement um. Das ist eine anspruchsvolle Führungsaufgabe. Sie macht das sehr gut. Dass es zu Unzufriedenheit kommt, ist in dieser Konstellation – digitale Transformation verbunden mit Einsparungen – nachvollziehbar.

Das Personal findet, dass die interne Kommunikation über die Wandlung des Unternehmens ungenügend sei. Das ist gravierend.

Man kann immer besser werden. Ich habe die letzte Mitarbeiterinformation selber verfolgt und war beeindruckt vom Engagement der Geschäftsleitung und der Unterstützung für das Personal.

Wie lange muss das Unternehmen noch hohe Summen für die Reparatur von technischen Anlagen ausgeben, die nicht funktionieren?

Wir sind ein hoch technologisiertes Medienhaus. Die Einführung neuer Technologien und Arbeitsprozesse ist überaus komplex. Sie sprechen das News- und Sportcenter von SRF in Zürich an. Ja, wir haben die Komplexität anfangs unterschätzt. Doch nun geht es zügig voran. Am kommenden Montag werden zum ersten Mal «Schweiz aktuell» und «SRF Börse» mit der neuen Technologie ausgestrahlt. Die weitere Inbetriebnahme erfolgt dann gestaffelt.

Schicken Sie ein Stossgebet zum Himmel, damit es nicht zu Pannen kommt?

Nicht nötig, das wird funktionieren. Und es war richtig, auf die neue Technologie zu setzen. Auch wenn die Implementierung schwieriger ist als angenommen.

Derzeit hätte eine SVP-Initiative für eine Halbierung der Haushaltsabgabe gute Chancen in der Bevölkerung. Sehen Sie das auch so?

Das wäre eine Neuauflage von «No Billag», also «No Billag 2». Die Vorlage wurde 2018 mit 71,6 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Eine Halbierung der Abgabe würde zu einem Kahlschlag führen: Die audiovisuelle Branche in der Schweiz würde leiden, die Kultur, die Medienvielfalt. Das Angebot für die sprachlichen Minderheiten müsste stark reduziert werden. Will man das?

Die SRG ist ein Opfer der Entwicklung, dass die Jungen kein Radio und Fernsehen mehr konsumieren. Wäre da eine Redimensionierung nicht angezeigt?

Wir erreichen die Jungen zunehmend auf den Kanälen, auf denen sie aktiv sind. SRF Dok hat auf Youtube 207000 Follower. Wir müssen die richtigen Inhalte auf die richtige Weise aufbereiten und auf den richtigen Kanälen zur Verfügung stellen. Es waren die Jungen, die 2018 am deutlichsten Nein zu «No Billag» gesagt haben, das freut mich bis heute.

Die privaten Medienunternehmen finden, dass die SRG viel zu weit gehe: Sie stosse mit Gebührengeld in einen Bereich vor, der den Privaten vorbehalten sein sollte.

Wir erstellen audiovisuelle Inhalte, das ist unser Kernauftrag. Ich sehe nicht ein, wieso wir sie nicht auf neuen Kanälen und Plattformen verbreiten sollen. Bei den Texten unterliegen wir einer strengen Beschränkung. Nennen Sie mir ein öffentliches Medienunternehmen in Europa, das nicht auf den digitalen Kanälen präsent ist.

Früher war SRG-Präsident eine prestigeträchtige Funktion, in der man sich kein Bein auszureissen brauchte. Sie stehen nun in einem Sturm. Haben Sie noch Lust auf Ihre Aufgabe?

Selbstverständlich! Auch als Staatsrat im Kanton Wallis stand ich bei einigen Projekten im Gegenwind. Einen Beitrag zu leisten zum Erhalt eines Service-public-Mediums, ist eine sinnstiftende Aufgabe. Es geht darum, den Medienplatz Schweiz zu stärken. Und ich will mich einsetzen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich täglich voll engagieren.