Das US-Nachrichtenmagazin «Time» ernannte Sevgil Musayeva zu den weltweit hundert wichtigsten Persönlichkeiten des Jahres 2022. Die Chefredaktorin der Ukrajinska Prawda, die 4 Millionen Menschen erreicht, habe das Online-Portal zu «einer führenden unabhängigen Nachrichtenorganisation in der Ukraine» gemacht, schrieb «Time». Die Ernennung ermöglichte Musayeva Auftritte in New York, Berlin und Tiflis. Sie sprach auch am 10. Globalen Forum der modernen direkten Demokratie in Luzern zum Thema «Krieg. Wahrheit. Demokratie. Die Lehren aus der Ukraine». Projektleiter für das Globale Forum in Luzern war Adrian Schmid, Präsident der Schweizer Demokratie Stiftung.

Musayeva ist 35 Jahre alt und Krimtatarin. Sie wurde in Usbekistan geboren und kehrte 1989 auf die Krim zurück, woher ihre Familie stammt. Sie absolvierte ihr Studium am Institut für Journalismus an der Universität Kiew. Danach arbeitete sie als Korrespondentin für «Forbes Ukraine». Bei der Maidan Revolution 2014 war sie Aktivistin und schrieb über die Ereignisse in «Hubs», einem Wirtschafts-Portal, das sie gegründet hatte. Seit Oktober 2014 ist Sevgil Musayeva Chefredaktorin der Ukrayinska Pravda. (att)