Silvia Steiner bezeichnet Durchseuchungs-Vorwürfe als «absurd»

Interview Werden Schulen bewusst durchseucht? Oberste Bildungsdirektorin: «Das ist absurd» Die Zürcher Regierungsrätin Silvia Steiner nimmt Stellung zur Kritik an den Coronamassnahmen der Kantone im Schulbereich – und erzählt, was sie im Moment besonders beschäftigt. Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.00 Uhr

Silvia Steiner (rechts) bei einem Klassenbesuch an der Berufsbildungsschule Winterthur im August dieses Jahres. Bild: Christian Merz / Keystone

Silvia Steiner, wie zufrieden sind Sie mit der Corona-Situation an den Schweizer Schulen?

Natürlich wäre es mir am liebsten, wenn es gar kein Corona geben würde. Aber ich bin zufrieden, wie die Kantone mit der Situation umgehen. Wir haben alle dasselbe Ziel: Wir wollen, dass die Kinder in die Schule gehen können. Es gelten überall seit langem die gleichen Mindeststandards. Die Unterschiede zwischen den Kantonen sind gar nicht so gross.

Was zählt zu diesen Mindeststandards?

Wir haben an allen Schulen in der ganzen Schweiz Schutzkonzepte mit Regeln zu Personen mit Krankheitssymptomen, zum regelmässigen Lüften, zum Abstandhalten, zu gezielten Ausbruchstestungen, zur Umsetzung von Quarantäne und Isolation sowie zum Schutz von gefährdeten Personen.

Bei den repetitiven Pooltests und der Maskenpflicht gibt es aber grosse Unterschiede…

Ja, das ist so. Die Handhabung der Tests und der Masken ist kantonal unterschiedlich. Die Kantone berücksichtigen für ihre Entscheide die lokalen pandemischen Gegebenheiten. Zudem ist der Widerstand je nach Kanton – oder sogar innerhalb eines Kantons – sehr unterschiedlich. In kleinräumigen Gebieten ist die Anordnung des verbindlichen Testens einfacher umzusetzen als in einem grossen Kanton. Das merken wir auch bei uns in Zürich.

Wie merken Sie das?

Wir haben hier sehr unterschiedliche Gegenden, teils sehr urban, teils sehr ländlich. Es ist deshalb wichtig, dass die vor Ort tätigen Schulleitungen und Lehrpersonen mit den Eltern in einen Dialog treten und erklären, weshalb das repetitive Testen sinnvoll ist. Zudem bieten wir auch Anreize: Für Kinder, die an den regelmässigen Pooltests teilnehmen, entfällt die Quarantäne bei einem positiven Fall in der Klasse.

Zur Person Valentin Hehli Silvia Steiner, Regierungsrätin Zürich Die 63-jährige Staatsanwältin und Mitte-Politikerin hat zwei erwachsene Kinder und ist seit 2015 Mitglied der Zürcher Regierung und Bildungsdirektorin. Seit 2017 präsidiert sie zudem die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK).

Es wurden in der Vergangenheit Vorwürfe laut, dass die Schulen bewusst durchseucht werden…

Das ist absurd. Wenn dem so wäre, dann hätten wir keine Massnahmen anordnen müssen. Unser oberstes Ziel ist es, dass der Unterricht für alle vor Ort stattfinden kann. Und zwar so, dass sowohl Lehrpersonen als auch Schülerinnen und Schüler bestmöglich geschützt sind.

Haben Sie viele Nachrichten von besorgten Eltern erhalten?

Ja. Mich erreichen täglich Nachrichten von beiden Seiten.

Beide Seiten?

Die Mails und Briefe von Eltern, die finden, wir sollten die Massnahmen verschärfen, halten sich etwa die Waage mit jenen, die finden, wir übertreiben. Die Nachrichten sind teils ziemlich heftig. Die Nerven liegen im Moment bei einigen offenbar blank.

Hätten Sie sich einheitliche Regeln vom Bund auch an den Schulen gewünscht?

Die Verantwortung und die Hoheit für das Schul- und Bildungswesen liegen bei den Kantonen. Wir nehmen diese Verantwortung wahr. Entscheidungen im Bereich der Schulen gehören in die Hände der Kantone. Die Kantone sind näher am Geschehen, kennen die lokale Lage und können schneller und gezielter reagieren. Das ist gerade in einer Pandemie elementar.

Viele Kantone scheinen damit aber überfordert.

Alle Kantone haben Krisengremien, sie haben besondere Stäbe, alle werden beraten durch die Wissenschaft, durch das BAG und die eigenen Gesundheitsbehörden. Alle Kantone sind in der Lage, Schulen in der Krise zu führen. Und alle Kantone haben viel gelernt aus dieser Situation. Wir sind miteinander im ständigen Austausch. Überfordert nehme ich niemanden wahr.

Das Problem mit dieser Pandemie ist vor allem, dass sie solange dauert und dass sich die Situation immer wieder ändert. Das zehrt an Kräften, Nerven und Substanz.

Alle Kantone haben unterschiedliche Regelungen, mancherorts wird präventiv getestet, andernorts nicht. Weshalb beschliesst die EDK nicht einheitliche Regeln für alle Kantone im Bereich der Schulen?

Die EDK ist ein kooperatives Gremium ohne Weisungsbefugnis und hat höchstens die Möglichkeit, eine Empfehlung auszusprechen. Und dies auch nur, wenn diese demokratisch beschlossen wurde. Wir koordinieren uns bei den Strukturen und schulischen Inhalten und Zielen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Auch ein Impfobligatorium für Lehrpersonen wurde thematisiert. Wie stehen Sie dazu?

Für ein Impfobligatorium haben wir in der Schweiz keine rechtliche Grundlage. Es bräuchte eine Verfassungsgrundlage, das müsste der Bund regeln.

Was halten Sie von CO2-Messgeräten, und weshalb werden diese nicht flächendeckend eingesetzt?

Wir arbeiten in den Schulen des Kanton Zürich schon sehr lange mit CO2-Messgeräten und haben gute Erfahrungen mit diesen gemacht. Es ist ja eigentlich ziemlich einfach: Steigt der CO2-Wert über eine bestimmte Schwelle, müssen die Lehrpersonen lüften. Das klappt in der Regel auch ohne Messgeräte. Wir haben beispielsweise bei uns im Kanton gesehen, dass hier auch innovative Ideen entstanden sind. Ich weiss von einer Schule, in der die Schulglocke nach zwanzig Minuten noch einmal klingelt, um die Lehrpersonen darauf aufmerksam zu machen, die Fenster für einige Minuten zu öffnen.

In der Schweiz wurde die Zulassung für Impfungen für Kinder ab fünf Jahren eingereicht. Lösen Kinderimpfungen das Schulproblem?

Ich glaube, die Möglichkeit der Kinderimpfung ist für jene Eltern gut, die ihre Kinder impfen lassen wollen und sich danach sicherer fühlen.

