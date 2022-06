Nordwestschweizer Regierungskonferenz macht Druck in EU-Politik

Interview Nordwestschweiz macht Druck: «Der Bundesrat muss der EU noch im Juni ein Angebot machen» Der Bundesrat wird von allen Seiten für seine Europapolitik kritisiert. Nun fordern auch die Nordwestschweizer Kantone, dass der Bundesrat rasch dafür sorgt, dass die Schweiz beim Forschungsprogramm Horizon mitmachen kann. Markus Dieth, Präsident der Nordwestschweizer Regierungskonferenz, erklärt, weshalb. Doris Kleck Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Forschende in der Schweiz befürchten, den Anschluss zu verlieren. Key

Vor einem Jahr hat der Bundesrat die Verhandlungen mit der EU abgebrochen. War das ein Fehler?

Markus Dieth: Der Entscheid ist für unseren Wirtschafts- und Forschungsstandort mit erheblichen Nachteilen verbunden. Der Bundesrat hat vor einem Jahr einfach die Türen zugeschlagen: Dieser Entscheid ist für uns schwer nachvollziehbar. Wir sind seither keinen Schritt weitergekommen. Wir appellieren an den Bundesrat, nun tragfähige Lösungen zu entwickeln und einen erkennbaren Handlungswillen zu zeigen. Es braucht überzeugende Vorschläge des Bundesrates.

Wie spürt die Nordwestschweiz die Folgen?

Regierungsrat Markus Dieth (AG) fordert mehr Mitsprache der Kantone in der Europapolitik. Valentin Hehli / AGR

Vorab: Die Nordwestschweiz ist bedeutend für die ganze Schweizer Volkswirtschaft. Sie ist für 40 Prozent des gesamten Schweizer Exportvolumens verantwortlich. Fast die Hälfte geht in die EU. In unserer Region sind die Pharma, Medtechfirmen und die Maschinenindustrie besonders stark: Das sind just jene Branchen, die besonders leiden, weil das Abkommen über die technischen Handelshemmnisse nicht mehr aktualisiert wird. Je länger wir ohne Lösungen dastehen, umso grösser wird die Unsicherheit für die Unternehmen, die auf einen diskriminierungsfreien Zugang zum europäischen Markt angewiesen sind. Dies führt dazu, dass Firmen ihre Investitionen eher im Ausland tätigen. Dies hat direkte Auswirkungen auf Arbeitsplätze. Es gibt noch weitere Probleme.

Nämlich?

Wir sehen dieselben Probleme in der Forschung. Die Nordwestschweizer Bildungs- und Forschungseinrichtungen haben zwischen 2014 und 2020 knapp 300 Millionen Franken an Nettobeiträgen aus «Horizon 2020» erhalten. Diese fallen jetzt weg. Die vom Bundesrat beschlossene Kompensation lindert die finanziellen Einbussen etwas, der wichtige Zugang zu den europäischen Forschungsprogrammen bleibt aber verwehrt. Der Forschungsstandort wird stark geschwächt. Der Anschluss an Horizon hat höchste Dringlichkeit. Die Nordwestschweizer Kantone fordern vom Bundesrat, dass er der EU-Kommission noch im Juni ein Angebot macht, dass die Schweiz wieder bei Horizon partizipieren kann.

Der Nationalrat verlangt ebenfalls einen raschen Anschluss an Horizon. Doch Bundespräsident Cassis hat diese Woche gesagt, die EU wolle nicht darüber verhandeln, der Bundesrat könne nichts ausrichten. Was soll der Bundesrat der EU bieten?

Der Bundesrat führt die Verhandlungen. Wir können diese Frage nicht beantworten. Klar ist aber: Der Bundesrat muss mit der EU-Kommission an einen Tisch sitzen und ernsthaft nach Lösungen suchen. Man wird nicht darum herumkommen, sich mit den Forderungen der EU auf der institutionellen Ebene auseinanderzusetzen.

Das Problem Vertrackte Beziehungen zur EU Im Mai 2021 hat der Bundesrat die Verhandlungen über ein institutionelles Rahmenabkommen mit der EU abgebrochen. Seither sind die Fronten zwischen der Schweiz und der EU-Kommission verhärtet. Der Bundesrat hatte im Februar entschieden, einen umfassenden Paketansatz zur Stabilisierung und Weiterentwicklung des bilateralen Wegs zu sondieren. Sprich, die institutionellen Fragen sollen in einzelnen Abkommen geklärt werden. Zudem will der Bundesrat neue Abkommen abschliessen – zum Beispiel beim Strom. Allerdings: Die Sondierungsgespräche mit der EU stocken. Nun hat der Bundesrat an seiner Europaklausur vom Freitag entschieden, die Gespräche mit Brüssel zu intensivieren. Denn der Paketansatz stosse grundsätzlich auf Interesse. Allerdings würden die Positionen nach wie vor weit auseinanderliegen. «Es besteht zusätzlicher Klärungsbedarf», hält der Bundesrat fest. Er verlangt dabei aber auch «Flexibilität» seitens der EU. Besonders dringlich ist der Handlungsbedarf beim Forschungsprogramm Horizon. Die EU-Kommission macht die Teilnahme indes abhängig von den Fortschritten bei den institutionellen Fragen.

Der Bundesrat verfolgt einen sektoriellen Ansatz bei den institutionellen Fragen und er will die Verhandlungsmasse vergrössern, indem er etwa auch ein Stromabkommen abschliessen will. Ist das die richtige Strategie?

Für uns steht das Ergebnis im Vordergrund. Der Weg dahin ist Sache des Bundesrates. Aber es braucht deutlich mehr Tempo. Und wir fordern, dass die Kantone besser eingebunden werden in die Europapolitik. Deshalb hat die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) auch die Europakommission wieder ins Leben gerufen.

Haben Sie die Geduld mit dem Bundesrat verloren?

Nein, aber der Bund muss die Interessen der Kantone berücksichtigen, und die Kantone müssen ihre Interessen klar artikulieren. Wer nicht handelt, wird behandelt.

Gibt es denn überhaupt eine konsolidierte Haltung der Kantone?

Natürlich sind auch die Kantone gefordert: Es muss uns gelingen, eine gemeinsame Haltung zu erarbeiten und diese in den Diskussionen mit dem Bund zu vertreten. Beides hat in den Diskussionen zum Rahmenabkommen sicherlich zu wenig gut funktioniert. Wir werden sicherlich auch diskutieren müssen, ob es für die anstehenden Verhandlungen neue oder andere Kanäle und Diskussionsgefässe zwischen Bund und Kantonen braucht.

Das erstaunt nun schon etwas: Die Kantone waren im Zusammenhang mit den staatlichen Beihilfen als Kritiker aufgetreten. Und ein Vertreter der KdK sass gar in Brüssel am Verhandlungstisch.

Die KdK hat verschiedene Gefässe, um sich einzubringen. Tatsache ist aber auch: Zum Verhandlungsabbruch konnten wir uns nicht äussern.

Sie sind im Frühling selbst mit einer Delegation nach Brüssel gereist. Wie lautet Ihr Fazit?

Uns war es wichtig, eine ungefilterte Aussenperspektive zu erhalten. Es hat sich gezeigt, dass in Brüssel die Geduld und das Verständnis für die Schweiz abnimmt und dass von der EU ernsthafte Lösungsvorschläge erwartet werden. Immerhin, alle Gesprächspartner erachten stabile Beziehungen als wünschenswert. Besonders das Treffen mit Richard Szostak fiel aber ernüchternd aus.

Weshalb?

Richard Szostak ist die entscheidende Person in den Beziehungen zur Schweiz. Er ist für die schwierigen Fälle verantwortlich, auch für den Brexit. Das zeigt schon, wo die Schweiz in Brüssel steht: Sie gehört zu den Problemkindern. Szostak stellte klar, dass sich die Schweiz bewegen muss.

Letzte Frage: Sie befürchten, dass die Erosion der bilateralen Frage die Schweiz hart treffen wird. Fakt ist jedoch auch: Der Schweizer Wirtschaft geht es hervorragend. Der Grossteil der Bevölkerung lebt gut mit dem Status quo.

Das ist ein wichtiger Punkt. Die Erosion erfolgt schrittweise und langsam. Es dauert lange, bis wir die Folgen spüren werden. Doch die Konsequenzen sind irreversibel und sie werden unseren Wohlstand gefährden. Deshalb müssen wir jetzt daran arbeiten, dass es nicht so weit kommt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen