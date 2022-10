Klezmer-König Giora Feidman auf Konzert-Tour in der Schweiz

Interview Giora Feidman ist der König des Klezmer in der Schweiz: «Ich werde weiterspielen, bis Gott mich zu sich ruft» 86 Jahre alt ist er und immer noch auf Tour: Im Oktober spielt Giora Feidman in St. Gallen, Luzern und weiteren Städten in der Schweiz. Im Interview spricht der König des Klezmer über Musik als Sprache, sein Leben als Jude und sein Solo in Schindlers Liste. Deborah Stoffel Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Klarinette will er dereinst in den Himmel mitnehmen. Giora Feidman (86), König des Klezmer. PD

Sie sind noch immer weltweit unterwegs, mit 86 Jahren. Was treibt Sie eigentlich an?

Ich toure schon mein ganzes Leben, ich kenne es nicht anders. Übrigens mag ich es sehr, in der Schweiz zu sein. Es gibt hier so viel Schönheit hier, manchmal spüre ich, wie das den Klang meiner Musik beeinflusst. Ich verbinde die Schweiz mit Ruhe. Es passiert hier etwas in der Seele.

Aber woher nehmen Sie die Energie?

Ich sehe mich als einen Diener der Gesellschaft. Wie bei Ihnen im Journalismus geht es auch in meinem Beruf um eine Kommunikation mit dem Publikum. Meine Sprache ist der Klang, was ich damit tue, ist etwas zu teilen, auch die Stille der Hörer, das Zuhören an sich. Klang ist Liebe - mein Vater hat mir das beigebracht.

Das müssen sie erklären.

Rock’n‘Roll und andere jüngere Musikrichtungen sind zu laut, um die Seele anzusprechen, sie gefallen vielleicht dem Gehirn, aber die Seele ist nicht verbunden. Musik spricht von Seele zu Seele.

Hat Sie Ihre Musik jung gehalten?

Für mich ist Musik Sprache. In der Sekunde, in der ein Baby auf die Welt kommt, sagt es: Sing zu mir! Es gibt keine Mutter auf der Welt, die nicht für ihr Baby singt. Für mich ist alles Musik. Für andere ist auf der Bühne zu stehen ein Beruf. Für mich nicht. Wie überhaupt für viele jüdische Menschen Musik - zu singen und zu tanzen – essenzieller ist als zu essen.

Einer Ihrer Karrierehöhepunkte war ein Klarinettensolo für den Film Schindlers Liste. Was haben Sie damals empfunden?

Das war schwierig für mich. Ich war nicht sehr frei. Im Gebiet der Musik hatte ich viele Möglichkeiten und habe viel erlebt. Und doch war für mich jedes Konzert wieder wie das erste. Die Energie im Raum, die Leute, 1000 Augenpaare, sie machen die Energie aus – ich verbinde mich damit.

Pandemie, Krieg in Europa, Inflation: Man hat den Eindruck, dass die Welt lange nicht so fragil war wie heute. Sie wurden vor dem Zweiten Weltkrieg geboren, haben viel Leid und Not, aber auch Fortschritt erlebt. Wie nehmen Sie unsere Zeit wahr?

Für mich ist die grosse Frage: Warum passiert das alles? Hat Gott Corona in die Welt gesetzt und, wenn ja, warum? Ich werde nicht an Gott zweifeln. Aber die Frage bleibt.

Wie hat Sie die Pandemie betroffen?

Ich hatte Corona, das war aber nicht so schlimm, etwa wie eine Grippe. Eine Woche habe ich nicht gespielt, dann war ich zurück auf der Bühne. Ich habe eigentlich während der ganzen Pandemie weitergespielt, halt manchmal vor 300 statt vor 1000 Leuten.

Hat Corona die Gesellschaft verändert?

Ich hoffe es. Dass es mehr Freundschaft, mehr Einheit gibt. Weniger Krieg, weniger Kämpfe, weniger Neid. Ein Wandel zum Guten ist möglich. Ich weiss, dass die Leute als andere Menschen aus meinen Konzerten kommen, weil sie die Musik lehrt, ihre Seele zu spüren.

Eine Realität ist aber auch: Der Antisemitismus hat in vielen Ländern wieder zugenommen. Was denken Sie darüber?

Rassismus wie Antisemitismus sind das Resultat der Erziehung, davon bin ich überzeugt. Es geht also um die Familien in der Gesellschaft, wir brauchen Familien, die Freundschaften, Respekt und Liebe pflegen. Ich wohne in Deutschland, da ist die Freundschaft zwischen Deutschen und Juden der grösstmögliche Ausdruck von Menschlichkeit. Die Heilung begann, als der Zweite Weltkrieg endete. Jedes Baby kommt mit einem reinen Herzen auf die Welt. Deshalb sage ich, der Schlüssel ist die Erziehung.

Und wenn die Entwicklung anhält?

Ich spiele weiter. Aber wenn sich die Situation verschlimmert, gehe ich nach Israel. Ich habe diesen Ort, wo ich hingehen kann. Früher gab es ihn nicht.

Israel kommt selbst auch nicht zur Ruhe. Wie sehen Sie den Konflikt mit Palästina?

Ich finde, Palästinenser und Israeli müssen zusammensitzen und das Problem gemeinsam lösen. Mit der Hilfe von Politikern anderer Länder geht es nicht - der Krieg ist das grösste Business der Welt. Aber die Mehrheit der Bevölkerung will Frieden, und es hat Platz für alle.

Sie wirken wie ein Mensch, der überall auf der Welt zuhause ist. Was bedeutet Heimat?

Das stimmt so nicht, ich gehe nicht an Orte, wo man mich nicht will, zum Beispiel in den Iran. Aber ja, Argentinien, USA, Israel, ich fühle mich eigentlich überall zuhause, wenn ich da auf mir wohlgesinnte Menschen treffe. Und meine Musik muss man ja nicht übersetzen.

Gibt es etwas, das Sie rückblickend in Ihrem Leben anders machen würden?

Ich würde weniger reisen. Man bezahlt einen hohen Preis, um jeden Tag woanders zu sein.

Welche Pläne haben Sie noch in ihrem Leben?

Ich werde weiterspielen, bis Gott mich zu sich ruft. Wenn er es tut, nehme ich die Klarinette mit, das Klavier ist zu schwer.

Im Rahmen der «Friendship Tour 2022» gibt Giora Feidman Mitte Oktober fünf Konzerte in der Schweiz. Am 12. in St. Gallen, am 13. in Luzern, am 14. in Bern, am 15. in Genf und am 16. in Basel.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen