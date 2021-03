Interview Forschungsrats-Präsident warnt: «Die Initiative gegen Tierversuche würde die Versorgung der Schweiz mit neuen Medikamenten gefährden» Der Nationalrat berät in dieser Session über die Initiative gegen Tierversuche. Diese schade dem Forschungsplatz und der Wirtschaft, sagt der Präsident des Nationalen Forschungsrats, Matthias Egger. Maja Briner 10.03.2021, 05.00 Uhr

Gut 570'000 Tiere, darunter viele Mäuse, wurden 2019 in der Schweiz für Tierversuche eingesetzt. Bild: Robert F. Bukaty/AP

Weshalb stellen Sie sich gegen die Tierversuchsinitiative?

Matthias Egger: Die Initiative will Versuche mit Tieren und mit Menschen verbieten. Würde sie angenommen, könnte der Forschungsplatz Schweiz, so wie er jetzt besteht, nicht mehr existieren. Die Initiative hätte zudem massive Auswirkungen auf die Wirtschaft, insbesondere auf die pharmazeutische Industrie. Das Verbot würde die Entwicklung von neuen Medikamenten und Impfstoffen stark erschweren oder gar verunmöglichen. Ein aktuelles, interessantes Beispiel dazu ist der russische Impfstoff Sputnik V.

Inwiefern?

In Westeuropa war man zunächst skeptisch gegenüber Sputnik V. Die grossangelegte klinische Studie an Menschen zeigte dann aber, dass der Impfstoff offenbar wirksam und sicher ist. Das war ein wichtiger Schritt. Zudem baut die Entwicklung jedes Impfstoffs auf jahrzehntelanger Forschung in der Virologie und Immunologie auf, in der zum Teil auch Tierversuche eingesetzt wurden.

Die Initiative brächte auch Regeln beim Import. Wäre die Einfuhr von Corona-Impfstoffen noch möglich, wenn diese heute schon umgesetzt wären?

Aus meiner Sicht nicht. Die Initiative würde die Versorgung der Schweiz mit neuen Medikamenten und Impfstoffen gefährden. Die Auswirkungen auf das Gesundheitswesen, aber auch auf die Veterinärmedizin und die Landwirtschaft wären enorm. Denn auch für Tiere werden Medikamente entwickelt, die getestet werden müssen.

Matthias Egger, Praesident National COVID-19 Science Task Force, spricht waehrend einer Medienkonferenz zur Situation des Coronavirus, am Freitag, 1. Mai 2020, in Bern.(KEYSTONE/Peter Schneider) Bild: Peter Schneider/Keystone

Den Initianten geht es ums Tierwohl. Können Sie nachvollziehen, dass es in der Bevölkerung Unbehagen gegen Tierversuche gibt?

Absolut. Als ich in den 1980er Jahren Medizin studierte, haben wir Frösche präpariert und Experimente durchgeführt. Das war an sich sehr interessant, aber unter uns Studierenden sorgte es für Unbehagen. Einige Jahre später wurden die Experimente am Frosch abgeschafft. Stattdessen wurden Lehrvideos gezeigt, oder die Experimente an den Studenten durchgeführt. Wir versuchen auch in der Forschung, Tierversuche durch andere Technologien zu ersetzen, zum Beispiel durch Zellkulturen oder Organs-on-Chip. Dabei beachten wir stets die 3R-Prinzpien – Replace, Reduce, Refine: also Tierversuche ersetzen, reduzieren, verfeinern. Wir können heute aber noch nicht ganze Systeme wie etwa das Immunsystem simulieren.

Das fordert die Initiative Die Initiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot» will Tier- und Menschenversuche verbieten. Der Import von neuen Produkten, bei deren Entwicklung indirekt oder direkt Tierversuche durchgeführt wurden, soll untersagt werden. Zudem fordert die Initiative mehr Geld für «tierversuchsfreie Ersatzansätze»: Dieser Bereich soll mindestens dieselbe staatliche Unterstützung erhalten wie heute Tierversuche. Hinter der Initiative, die im März 2019 eingereicht worden war, steht eine Gruppe aus dem Umfeld von kleineren Tierrechtsorganisationen.



Die Anzahl Tierversuche ging in den letzten zwei Jahrzehnten kaum mehr zurück. Wird genug gemacht, um Alternativen zu fördern?

In den letzten Jahren war wieder ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Ich teile aber die Ansicht, dass es schneller gehen sollte. Ich begrüsse es daher sehr, dass der Bundesrat das nationale Forschungsprogramm «Advancing 3R» lanciert hat. Die Schweiz sollte die Ambition haben, in diesem Bereich international eine führende Rolle zu übernehmen. Das ist meine Vision als Präsident des Nationalen Forschungsrats. Hier liegt ein grosses Potenzial, denn das ist die Zukunft.

Die Initianten sagen, ein Verbot von Tierversuchen wäre ein Anreiz, rasch auf Alternativen zu setzen.

Das Problem ist, dass wir noch nicht an einem Punkt sind, wo ein Verbot ohne beträchtlichen Schaden möglich wäre. Noch fehlen uns die Technologien, um Tierversuche in absehbarer Zeit vollständig ersetzen zu können – und wir wissen noch gar nicht, ob wir je an diesen Punkt kommen.

Der Nationalrat diskutiert über einen möglichen Gegenvorschlag. Dieser sähe einen Ausstiegsplan für belastende Tierversuche vor. Wie stehen Sie dazu?

Damit geht man ein grosses Risiko ein. Es wäre verfrüht, jetzt eine Frist zu setzen – ohne zu wissen, ob wir dann die nötigen Technologien zur Verfügung haben. Man muss sehen: Wenn es Alternativen gibt, werden Tierversuche automatisch reduziert oder ganz verschwinden. Zum einen wegen des Tierwohls, zum anderen, weil Tierversuche auch aus wissenschaftlicher Sicht Nachteile haben. Wenn wir mit menschlichen Zellen Systeme bauen können, die den menschlichen Organismus simulieren, ist das den Tierversuchen überlegen. Und, das möchte ich betonen: Tierversuche macht niemand gerne!

Wie meinen Sie das?

Forschende die Tierversuche machen, sind keine gefühllosen Monster. Wir Wissenschafter sind auch Menschen, und lieben unseren Hund oder die Katzen. Das Leiden der Tiere zu sehen ist schwierig. Es ist deshalb immer eine Abwägung zwischen dem Wissensgewinn, der potenziell eintreten wird, und der Belastung des Tiers. Diese Abwägung muss man auch vornehmen, um eine Bewilligung für Versuche zu erhalten.

Die Bewilligung ist das eine. Kritiker sagen, es werde zu wenig streng kontrolliert und sanktioniert.

Das kann ich nicht näher beurteilen, der Nationalfonds ist hier nicht involviert. Aber man muss immer schauen, woher solche Kritik kommt. Es gibt gewisse Kreise, die das Tierwohl sehr hoch gewichten, es über das Menschenwohl stellen – das ist zumindest mein Eindruck. Das sind jene, die auch hinter dieser extremen Initiative stehen.

Die Initianten kritisieren, Tierversuche liessen sich oft gar nicht auf die Menschen übertragen und brächten daher zu wenig Erkenntnisse.

Das kann man so allgemein nicht sagen. Das Prinzip, dass Tierversuche nicht zwingend eins zu eins übertragbar sind auf Menschen, ist korrekt. Aber Tierversuche können sehr viele Einsichten generieren. Sie sind sehr wichtig für die medizinische Forschung, haben unglaublich viel Wissen generiert.

Können Sie ein Beispiel dafür nennen – etwa aus Ihrer eigenen Forschung?

Ich habe selbst nie mit Tierversuchen gearbeitet. Aber als aktuelles Beispiel: Ein Versuch an Mäusen hat gezeigt, dass eine bestimmte Substanz die Verbreitung des neuen Coronavirus im Körper eindämmen kann, dass sie also antiviral wirkt. Das gibt einen Hinweis darauf, dass diese Substanz Potenzial hat als Medikament.

Über den Nationalfonds fliessen Steuergelder in Forschungsprojekte, bei denen Tierversuche durchgeführt werden. Was sagen Sie Bürgern, die das stört?

Der Nationalfonds ist eine Stiftung, die vom Bund alimentiert wird und grosse Unterstützung aus der Politik und der Bevölkerung geniesst. Wir haben ein Budget von einer Milliarde Franken. Knapp 140 Millionen davon fliessen in Projekte, bei denen es Tierversuche gibt. Wir schätzen, dass davon die Hälfte tatsächlich für Tierversuche eingesetzt wird. Das ist nur ein kleiner Teil unseres Budgets, weniger als zehn Prozent. Und es gibt wichtige Fragestellungen, wo Tierversuche notwendig sind.

Der Bund beteiligt sich mit 1,3 Millionen Franken am 3R-Kompetenzzentrum. Eine kleine Summe verglichen mit den Ausgaben für die Forschung.

Es ist zu wenig, das sehe ich auch so. Aber nun kommt ja das nationale Forschungsprogramm, das mit 20 Millionen Franken dotiert ist. Und von den erwähnten 140 Millionen Franken fliesst durchaus auch ein Teil in 3R-Methoden-Entwicklung. Es wird nur nicht immer so deklariert.

Das ist immer noch wenig im Vergleich…

Mit mehr Geld ist es nicht getan! Die Schweiz ist klein und es gibt nur eine beschränkte Anzahl Forschungsgruppen, die spezifisch auf dem Thema 3R forschen. Man muss diese Kapazitäten und Kompetenzen über mehrere Jahre aufbauen. Deshalb ist das nationale Forschungsprogramm sinnvoll. Wichtig ist, dass die Förderung danach weitergeht, damit es nicht zur Alibi-Übung verkommt. Es braucht ein langfristiges Engagement der Schweiz – mit der Ambition, zusammen mit anderen Ländern in diesem Bereich führend zu werden.