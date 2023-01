WEF 2023: Finnlands Aussenminister im Interview

Interview Finnlands Aussenminister am WEF: «Als Russland die Ukraine angriff, war klar, dass wir über den Nato-Beitritt reden müssen» Schweden und Finnland waren neutrale Staaten. Doch wegen des Ukraine-Krieges wollen sie nun der Nato beitreten. Im Interview sagt Finnlands Aussenminister, Pekka Haavisto, wie er diese Wende selber erlebt hat. Und er äussert sich zur internationalen Rolle der Schweiz. Stefan Bühler Jetzt kommentieren 18.01.2023, 17.00 Uhr

Im Winterkrieg 1939 überfiel Russland Finnland: «Wir wissen, dass wir uns bei einem Angriff verteidigen können», sagt Aussenminister Pekka Haavisto mit Blick auf die Geschichte. Henrik Montgomery/AP

Wir treffen Pekka Haavisto im Ukraine House an der Davoser Promenade. In Ausstellungen und mit Videoinstallationen werden hier die Kriegsgräuel in drastischer Weise gezeigt. Der finnische Aussenminister ist gekommen, um der Ukraine die fortwährende Unterstützung seines Landes zuzusichern. Zudem weist der grüne Politiker aus der Regierung von Premierministerin Sanna Marin zum wiederholten Mal darauf hin, dass der Krieg auch die Umwelt gefährde – insbesondere dann, wenn ein Atomkraftwerk beschädigt werden sollte.

Finnland grenzt an Russland, der Krieg in der Ukraine ist für Sie nahe. Wie erlebt die finnische Bevölkerung den Krieg?

Pekka Haavisto: Die Finnen sind sehr auf Sicherheit bedacht. Zuerst fragen sie sich immer: Was bedeutet das, wenn es bei uns passiert? Das war schon so, als Weissrussland Flüchtlinge aus Drittstaaten an die polnische Grenze schleuste. Und das war am 24. Februar des vergangenen Jahres wieder so, als Russland die Ukraine überfiel. Daraus ergab sich bald die Diskussion über die Frage: Sollten wir der Nato beitreten, um mehr Unterstützung zu erhalten? Die Frage war schnell beantwortet: Das Parlament stimmte mit 188 zu 8 Stimmen dem Beitritt zu.

Wann war für Sie persönlich der Moment, als Sie zur Ansicht kamen, die Neutralität Finnlands sei nicht mehr aufrechtzuerhalten?

Der Morgen des 24. Februar war schockierend für alle Aussenminister in Europa. Das Gefühl, dass wir jetzt in Europa Krieg haben und nicht wissen, was Russland als Nächstes plant: Ist es nur die Ukraine? Oder werden die Russen versuchen, weiter nach Westen vorzustossen? Als die Russen sagten, dass sie keine weiteren Nato-Mitglieder akzeptieren, betraf das auch Finnland und Schweden. Als Russland die Ukraine angriff, war mir klar, dass wir über den Nato-Beitritt reden müssen.

Welche Rolle spielte die Angst vor Russland?

Angst ist wohl nicht das richtige Wort. Wir haben die Erfahrung des Winterkrieges 1939 mit dem Angriff Russlands auf Finnland, der unseren Widerstand weckte. Wir überlebten – das ist nun in unserer DNA: Wir wissen, dass wir uns bei einem Angriff verteidigen können.

Sie haben eine sehr lange gemeinsame Grenze zu Russland ...

Ja, 1300 Kilometer.

Wie ist dort die Situation?

Wir wollen eine friedliche Grenze mit Russland. Unsere Grenzschützer sind aufmerksam, arbeiten aber mit den russischen Kollegen zusammen. Wir erlauben den Menschen, grenzüberschreitend zu arbeiten, zu studieren oder etwa Verwandte zu besuchen.

Noch blockiert die Türkei den Nato-Beitritt von Finnland und Schweden mit dem Hinweis auf «Terrororganisationen» wie die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Wie ist der Stand?

Ich habe einen guten Kontakt zu meinem türkischen Kollegen und bin zuversichtlich, dass wir vor oder nach den türkischen Wahlen in diesem Frühling Lösungen finden werden.

Der Streit mit der Türkei Auch ein halbes Jahr nach der Unterzeichnung eines Abkommens mit der Türkei bleibt der Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens blockiert. Es fehlt die Zustimmung zweier Länder: Während Ungarn dies demnächst tun will, erklärt der türkische Präsident beharrlich, die Skandinavier würden seine Bedingungen, insbesondere die Auslieferung von angeblichen «kurdischen Terroristen», nicht erfüllen. Erdogan benutzt die Nato-Debatte innenpolitisch im Wahlkampf. Helsinki und Stockholm suchen immer wieder den Dialog, Schweden hat zudem Terrorgesetze verschärft und den Kurden in Syrien die Unterstützung gestrichen – doch Erdogan bewegt sich nicht, im Gegenteil. Zuletzt verlangte er die Auslieferung von 130 Personen, deutlich mehr als früher. Er kritisiert vor allem Schweden, wo das Höchste Gericht die Auslieferung vier politisch verfolgter Kurden ablehnte und Demonstranten kürzlich eine Erdogan-Puppe kopfüber aufhängten. Die Hoffnungen der zunehmend frustrierten Skandinavier liegen nun auch auf der Nato, dass diese mehr Druck ausübe, sowie auf den USA, die einen Verkauf von Kampfjets an die Türkei an Bedingungen knüpfen könnten. (nan)

Finnland gibt die Neutralität auf, die Schweiz hält daran fest, als eines der letzten europäischen Länder. Haben Sie Verständnis dafür?

Ich erteile keinem Land Ratschläge, es gibt auch in der EU Staaten, die nicht Nato-Mitglied sind, zum Beispiel Irland. Für uns war wichtig, dass Schweden den gleichen Schritt macht wie Finnland. Schauen Sie auf die Karte der nordischen Staaten: Ohne Schweden ist es sehr schwierig, eine effektive Nato-Verteidigung zu planen. Das würde unsere Möglichkeiten schwächen, auch die baltischen Staaten zu unterstützen.

Wie sehen Sie das persönlich: Ist Neutralität im Ukraine-Krieg überhaupt möglich?

Letztlich muss man entscheiden, ob dieser Krieg ein krimineller Akt gegen die Ukraine ist oder nicht. In Finnland sind wir überzeugt, dass der russische Angriff die UNO-Charta verletzt. Und gemäss Artikel 51 dieser Charta kann jedes Land, das angegriffen wird, sich selber verteidigen, und andere Länder dürfen diesem Land beistehen, bis der Sicherheitsrat die nötigen Massnahmen ergreift. Wir sind überzeugt: Die Ukraine wurde angegriffen, deshalb helfen wir ihr, bis der Sicherheitsrat das Problem löst. Das wird Zeit brauchen, denn bekanntlich hat Russland das Vetorecht.

Die Schweiz ist seit Anfang Jahr Mitglied des UNO-Sicherheitsrats. Arbeitet Finnland mit der Schweizer UNO-Delegation zusammen?

Ja, wir arbeiten eng zusammen und schätzen das traditionelle humanitäre Engagement der Schweiz sehr. Finnland hat seinerseits erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden, Waffen in Konfliktgebiete zu exportieren. Wir liefern auch jetzt Waffen an die Ukraine. Die EU war sehr effektiv, nun bereiten wir das nächste Paket vor. Wir hoffen, dass es dazu beiträgt, den Unterschied zu Gunsten der Ukraine zu machen.

