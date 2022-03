Interview Experte über Wahlen in Bern und Zürich: Warum die SP-Leitung erschrecken sollte und der SVP das Gespür für Themen fehlt Die Polparteien sind die grossen Verliererinnen der Wahlen in den Kantonen Zürich und Bern. Die SP nicht müsse sich nicht mehr nur vor der «grünen Welle» fürchten, erklärt Politikwissenschafter Michael Hermann im Interview. Und der SVP-Führung gelinge es derzeit nicht, mit ihren Themen ausserhalb der eigenen Basis Emotionen zu wecken. Christoph Bernet 3 Kommentare 28.03.2022, 19.30 Uhr

Wahltag ist Zahltag: Stimmenzähler in einer Turnhalle in der Stadt Bern (27. März 2022). Alessandro Della Valle / Keystone

Die SP war am Sonntag sowohl bei den Grossratswahlen im Kanton Bern als auch bei den Zürcher Kommunalwahlen die grösste Verliererin. Weshalb stecken die Schweizer Sozialdemokraten in der Krise?

Michael Hermann: Dafür gibt es verschiedene Ursachen. Die letzten Wahlen im Kanton Bern und den Zürcher Gemeinden mit eigenem Parlament fanden Anfang 2018 statt, bevor die Klimabewegung die Schweizer Politik zu prägen begann. Damals schnitt die SP überdurchschnittlich gut ab. Die Verluste der SP vom Sonntag sind also auch eine Nachwirkung der «grünen Welle», die die Partei bei den eidgenössischen Wahlen 2019 bereits zwei Prozentpunkte Wähleranteil gekostet hatte. Aber nicht nur.

Was denn sonst?

Die Gewinne der Grünen sind längst nicht mehr so berauschend wie 2019, als sie bei den eidgenössischen Wahlen sagenhafte 6.1 Prozentpunkte zugelegt hatten. Die Grünen als Partner der SP im linken Lager machen die Verluste der SP nicht mehr vollständig wett. Das müsste die SP-Spitze eigentlich aufschrecken. Die Gründe für das schlechte Abschneiden ihrer Partei liegen tiefer.

Wo sind diese zu suchen?

Interessant ist ja, dass die Partei heute politisch so aufgestellt ist, wie sich das ein Grossteil ihrer Exponenten und Basis schon lange gewünscht hat. Die Kräfte, die keinen «linkslinken» Kurs fahren, haben sich parteiintern weitgehend abgemeldet. Das Co-Präsidium aus Cédric Wermuth und Mattea Meyer verkörpert die heutige Aufstellung der SP perfekt. Bei Verlusten in vergangenen Jahren sagten die linken SP-Vertreter immer: Wir verlieren, weil wir zu wenig links sind. Jetzt zeigt sich: Mit Blick aufs europäische Ausland war das zu kurz gegriffen.

Zur Person Michael Hermann Der Geograf und Politikwissenschafter ist Geschäftsführer der Forschungsstelle Sotomo. Der 50-Jährige hat sich intensiv mit der politischen Landschaft der Schweiz, insbesondere der Agglomeration, auseinandergesetzt.

Was meinen Sie damit?

In vielen europäischen Ländern suchten die Sozialdemokraten nach dem unrühmlichen Ende des liberalen «dritten Wegs» von Tony Blair und Gerhard Schröder ihr Heil in einer klassenkämpferisch geprägten antikapitalistischen Orientierung – wie etwa die britische Labour-Partei unter Jeremy Corbyn oder die SPD mit Saskia Essen und Walter Norbert-Borjans und waren damit alles andere als erfolgreich. Erst mit der Rückbesinnung auf gemässigte «Realos» wie Olaf Scholz oder den Norweger Jonas Gahr Støre hat schliesslich zu einem sozialdemokratischen Comeback geführt. Die Schweizer SP steckt mit ihrem Linksaussenprofil noch in den 2010er-Jahren.

Auch die SVP verlor am Sonntag Wähleranteile. Besonders schlecht lief es bei den Exekutivwahlen in Zürich, wo sie in früheren Hochburgen wie Adliswil, Bülach oder Dübendorf verlor.

Mich erinnern diese Sitzverluste an die Nullerjahre, als die SVP ebenfalls grosse Mühe hatte bei Exekutivwahlen im Majorzsystem, weil die Unterstützung der Wähler von anderen bürgerlichen Parteien fehlte. Zwischendurch waren die Gräben im bürgerlichen Lager weniger tief, was den SVP-Kandidaten bei den Majorzwahlen half. Jetzt fehlt die Unterstützung aus anderen Parteien wieder.

Woran liegt das heute?

Für viele bürgerlich tickende Wähler sind die SVP-Kandidaten zurzeit offenbar nicht wählbar. Das hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass ihre scharfe Oppositionsrhetorik, etwa gegen den diktatorischen Bundesrat, auch im bürgerlichen Milieu abschreckend wirkt. Anders als im Vergleich zu den Nullerjahren kompensiert sie ihre Exekutivschwäche heute jedoch nicht mit Erfolgen bei Parlamentswahlen. Ihr fehlt schlicht das Thema, mit der sie ausserhalb ihrer Kernwählerschaft Emotionen wecken kann.

Ist der SVP das Gespür dafür abhandengekommen, was die Bevölkerung bewegt?

Die Ausgangslage ist sicher schwieriger als vor 20 Jahren: Das brachliegende SVP-Wählerpotenzial praktisch aufgebraucht ist. Damals konnte sie beispielsweise mit ihrer Anti-EU-Rhetorik die heimatlos gewordenen Nationalkonservativen für sich erobern. Heute fehlen ihr solche zugkräftigen Themen. Mit ihrem Pandemiekurs oder jetzt der strikten Neutralitätsauslegung bis hin zum Putin-Verständnis erhält sie zwar mediale Aufmerksamkeit. Aber sie vermag damit nicht einmal die eigene Parteibasis voll zu überzeugen, geschweige denn ihren gesellschaftlichen Appeal zu stärken.

Die Polemik zum Stadt-Land-Graben hat der SVP auch in der Agglomeration nicht geholfen. Wie tickt die Agglo heute politisch?

Während die Städte schon lange links und das Land schon lange konservativ ist, zeichnet sich die Agglomeration durch politischen Wandel aus. Es gab Zeiten, da bewegte sie sich nach rechts, etwa in Zuwanderungsfragen. So wurde die Masseneinwanderungs-Initiative 2014 dank der Unterstützung in der Agglomeration angenommen. In jüngster Vergangenheit näherte sie sich politisch den Kernstädten an. Umwelt- oder gesellschaftspolitische Themen wurden wichtiger, wovon SP und Grüne profitieren konnten. Am Sonntag hat sich erneut die politische Wandlungsfähigkeit der Agglomerationen gezeigt.

Inwiefern?

Die grösste Gewinnerin des Wahlsonntags in Bern und Zürich war die GLP. In den Kernstädten Bern und im Februar in Zürich und Winterthur lag das Ergebnis der Grünliberalen eher unter den Erwartungen. In den Kleinstädten und der Agglomeration schnitt die GLP aber sehr stark ab. Sie ist vielleicht weniger eine Partei der urbanen Eliten, von Operation Libero und Hipstern, als die sie oft dargestellt wurde. Und mehr eine Partei mit einer Mischung aus Positionen und Köpfen, die in der Agglomeration besonders gut ankommt.

