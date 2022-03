Interview Elmar Ledergerber über die Krise seiner Partei: «Der Wählerverlust der SP ist für das ganze Land eine Katastrophe» Er sass für die SP im Nationalrat und war Stadtpräsident von Zürich. Elmar Ledergerber erklärt die Probleme seiner Partei so: In wichtigen Themen wie der Altersvorsorge und Europa kämen von ihr keine guten Vorschläge. Und die Parteileitung stehe weiter links als die Basis. Francesco Benini Jetzt kommentieren 04.03.2022, 05.00 Uhr

«Der Wählerverlust der SP ist eine Katastrophe für das ganze Land», sagt der ehemalige Nationalrat Elmar Ledergerber. Bild: Severin Bigler (Zürich, 24. Februar 2022)

Die SP steht in einer Umfrage noch bei 15,8 Prozent Wähleranteil und hat in den kantonalen Wahlen seit 2019 am meisten Sitze verloren. Warum ist das so?

Elmar Ledergerber: Nicht nur die SP steckt in einer Krise. Alle grossen Parteien in der Schweiz haben Probleme. Schauen Sie sich den Niedergang der FDP oder der CVP an. Trotzdem, der Wählerverlust der SP ist nicht nur für uns, sondern für das ganze Land eine Katastrophe. Wer soll denn, wenn nicht die SP, dem konzeptlosen bürgerlichen Politiktheater etwas soziale Vernunft entgegenhalten?

Was macht die SP falsch?

Es ist ein Drama, wie viel die SP in den Stadtzürcher Wahlen verloren hat. Dafür gibt es mehrere Gründe. Das Umweltthema hat Konjunktur. Das ist gar nicht schlecht. Aber es gibt andere wichtige Themen wie eine gerechtere Einkommens- und Vermögensverteilung, gleiche Bildungschancen für alle, ein offenes Verhältnis zu Europa. Es gibt Sozialdemokraten, die sagen: Wenn Wähler zu den Grünen abwandern, ist das nicht so schlimm. Die Stimmen bleiben im linken Lager. Die SP muss den Anspruch haben, dass sie gute und mehrheitsfähige Antworten auf die wichtigen politischen Fragen anbieten kann. Es kann ja nicht sein, dass die Grünen in wichtigen sozialen Fragen die Interessen unserer Basis wahrnehmen, weil wir dazu die Kraft nicht haben. Leider ist es so, dass meine Partei in wichtigen Fragen die Themenführerschaft verloren hat. Sie bietet zu wenig kreative Lösungen an, welche die Menschen in diesem Land überzeugen. Das wirkt sich in den Wahlen negativ aus.

Zur Person Elmar Ledergerber Der 77-jährige Zürcher sass von 1987 bis 1998 für die SP im Nationalrat. Danach führte er das Hochbaudepartement als Mitglied des Zürcher Stadtrats. Die von ihm ausgearbeitete Bau- und Zonenordnung trug zu einem Aufschwung der grössten Schweizer Stadt bei. Im Jahr 2002 wurde Elmar Ledergerber zum Zürcher Stadtpräsidenten gewählt. Die Funktion übte er bis 2009 aus. Er fiel mit Vorschlägen zur nationalen Politik auf.

Welche Themen meinen Sie?

Ich denke vor allem an die Altersvorsorge und an Europa. In der Reform der Altersvorsorge kommt man seit Jahren keinen Schritt voran. Das erfüllt viele Menschen in diesem Land mit Sorge. Und beim kläglich versenkten Rahmenvertrag mit der EU trägt die SP grosse Mitschuld. Das hat einen grossen Teil unserer europafreundlichen Wählerschaft verärgert. Sind Sie für eine Erhöhung des Rentenalters? Man wird nicht darum herumkommen. Die Lebenserwartung ist seit der Einführung der AHV stark angestiegen. Darum ist die AHV auf Dauer nicht mehr finanzierbar. Es gibt aber auch andere Ansätze, nicht nur ein höheres Rentenalter.

Nämlich?

Aktienanlagen sind seit 1925 im Durchschnitt um 7 bis 8 Prozent pro Jahr angestiegen, trotz Weltkrieg, Weltwirtschaftskrise, Ölkrise. Das ist viel mehr, als man mit Bundesobligationen erzielen kann. Es wäre möglich, ein Modell zu schaffen, in dem der Bund, die Nationalbank und Teile der Privatassekuranz zusammen ein Anlagevehikel für Pensionskassen anbieten: Sie garantieren eine Rendite von 5 Prozent pro Jahr, fangen selber die Preisschwankungen der Aktien auf und erzielen dabei über die Jahre im Mittel eine Rendite von 3 Prozent. Diese grossen Institutionen könnten die Kursschwankungen auf den Aktienmärkten über einen längeren Zeitraum problemlos ausgleichen.

Sie halten das für ein realistisches Modell?

Absolut. Es braucht Freude an Innovation zu Gunsten unserer Versicherten. Risikofreude ist nicht nötig, aber etwas Bereitschaft, sich vom Anlageverhalten unserer Urgrossväter weiterzuentwickeln. Sie haben auch das Thema Europa erwähnt. Laut Umfragen gab es in der Bevölkerung eine deutliche Mehrheit für den Rahmenvertrag. Die SP hat sich von den Gewerkschaften in Geiselhaft nehmen lassen, die wegen einer unbedachten Äusserung von Bundesrat Cassis den Vertrag ablehnten mit dem Argument, der Vertrag weiche den Lohnschutz auf. Die Argumentation war falsch. Es hätte bessere Möglichkeiten gegeben, den Lohnschutz zu halten oder sogar auszubauen. Wir haben deswegen nicht nur an Glaubwürdigkeit eingebüsst, sondern viele Wählerinnen an die Grünliberalen verloren.

Das Hauptproblem des Vertrages war aber nicht der Lohnschutz, sondern die Unionsbürgerrichtlinie, die eine Ausweitung der Personenfreizügigkeit bedeutet hätte.

Sie wissen so gut wie ich, dass die Unionsbürgerrichtlinie im Vertrag nicht erwähnt wurde. Wenn die Angst gewisser Politiker vor der Richtlinie so gross war, hätte die Schweiz, wie bei solchen Verträgen üblich, einen entsprechenden Vorbehalt anbringen können. Warum bestand der Bundesrat nicht darauf? Das zeigt, wie inkompetent und ängstlich in dieser Sache agiert wurde. Die Angst vor dem Geschrei der Blocherkreise war gross. Die wichtigste politische Aufgabe der Schweiz ist heute, einen produktiven und partnerschaftlichen Weg mit der Europäischen Union zu finden.

Elmar Ledergerber zu seiner Zeit als Stadtpräsident von Zürich. Das Bild stammt aus dem Jahr 2006. Bild: Siggi Bucher

Jungsozialisten und die Gewerkschaften haben an Gewicht gewonnen in der SP. Finden Sie das gut?

Die Akzente, welche die Parteileitung setzt, werden von einem beträchtlichen Teil der Basis nicht geteilt. Das scheint mir ein grundlegendes Problem. Es ist toll, dass sich Junge mit Energie in der Politik engagieren. Aber wo sind die anderen Elemente der Partei? Mir sind viele politische Positionen der Gewerkschaften zu konservativ und zu dogmatisch. Auf der anderen Seite habe ich Mühe mit klassenkämpferischen Postulaten der Jusos. Die 99-Prozent-Initiative sprach zwar ein wichtiges Thema an, aber so, wie sie formuliert war, bedeutete sie eine Verschwendung von Energie und Finanzen. Und sie war naiv. Man kann nicht radikale Forderungen per Volksinitiative in die Politik einbringen, aber dann die Definition aller wichtigen Elemente dem bürgerlichen Parlament überlassen.

Warum stehen die sozialliberalen Kräfte am Rand der Partei?

Dieser Flügel musste schon immer kämpfen, um sich Gehör zu verschaffen. Nun hat sich die Marginalisierung akzentuiert. Das ist nicht gut für die SP. Wenn die gemässigten Kandidaten von den Jüngeren konsequent von den Wahllisten gestrichen werden, fehlt der Partei ein wichtiger Teil. Auch die Männer haben es zunehmend schwer in der SP. Es ist sicher richtig, dass Frauen ein Stück weit bevorteilt werden. Sie wurden lange vernachlässigt. Aber übertreiben sollte man das nicht. Die Frauen sind die Hälfte des Himmels, aber eben nur die Hälfte. Mit einer reinen Frauenpartei hat die SP keine Zukunft.

Die SP steht weiter links als ihre Schwesterparteien in Europa.

Das stimmt nur bedingt. Es gibt in der Schweiz Themen, die anders als anderswo tabuisiert werden. Es ist richtig, dass die SP hier Druck aufsetzt. Die Schweiz hat die Sanktionen gegen Südafrika lange umgangen, nur die SP prangerte das an. Wäre die Banken-Initiative der Partei in den 90er-Jahren angenommen worden, hätte das dem Land riesige Probleme mit den USA und den Schweizer Banken Milliardenbussen erspart. Und so geht es leider weiter: Die bürgerliche Mehrheit im Bundesparlament hat unlängst verhindert, dass die Geschäfte der Finanzanwälte dem Geldwäschereigesetz unterstellt werden. Ein Skandal! Es geht da um Geld von Autokraten, von Drogenhändlern und Mafiosi. Diesen Sumpf sauber zu regulieren, ist nicht eine Frage von links oder rechts, sondern von Klugheit und guter Politik. Das Thema wird uns noch um die Ohren fliegen.

2005 empfing Elmar Ledergerber den damals frisch gewählten Bundespräsidenten Moritz Leuenberger zur Wahlfeier in Zürich. Bild: André Häfliger

Die deutsche Linke Sahra Wagenknecht attackiert die sogenannte Lifestyle-Linke: Wer sich nicht vegetarisch ernähre, keinen Genderstern setze und sich nicht auf dem Velo fortbewege, werde moralisch verurteilt. Stattdessen sollte sich die Linke für soziale Belange einsetzen.

Mit diesen billigen Aussagen kann ich wenig anfangen. Was zutrifft: Die SP muss die Menschen stärker am grossen Reichtum beteiligen, den die Wirtschaft schafft. Warum erhalten die Arbeitnehmenden nicht Ende Jahr ihren Anteil am Reingewinn? Zum Beispiel nach der Regel: Die Hälfte des Gewinns geht ans Kapital, die Hälfte an die Arbeit. Es muss nicht alles in Form von Dividenden und anderen Tricks an Aktionäre und Hausbesitzer ausbezahlt werden. Ein solches Modell würde nicht nur zu einer besseren Altersvorsorge beitragen, sondern auch das Verständnis für die Bedürfnisse der Wirtschaft fördern.

Die SP kämpft gegen die Beschaffung des amerikanischen Kampfjets. Ist das nicht abwegig in Anbetracht der neuen Bedrohungslage in Europa?

Solange die Schweiz eine Armee hat – und das dürfte nach den Erfahrungen in der Ukraine von viel mehr Leuten verstanden werden – braucht sie auch eine Luftwaffe. Das hochgespielte Kostenargument sticht nicht. Wir geben jedes Jahr den gleichen Betrag von rund 5 Milliarden Franken für eine fehlgeleitete, unökologische Landwirtschaftspolitik aus. Da darf man sich alle 30 Jahre ein paar Flieger leisten. Frau Bundesrätin Amherd hat die Bedeutung der Typenwahl unterschätzt. Man kann davon ausgehen, dass alle evaluierten Jets etwa gleichwertig sind. Entscheidend ist aber, dass wir als Europäer gute Beziehungen zu unseren Nachbarn pflegen. Unter diesem Aspekt kommt für die Schweiz nur der Eurofighter in Frage. Beim US-Flugzeug F-35 fliegt zudem immer auch der amerikanische Geheimdienst mit.

