Nachgelagerte Studiengebühren an Universitäten: braucht es das?

Interview Die Migros-Kassiererin soll nicht das Studium der Teilzeit-Ärztin berappen: Professor fordert nachgelagerte Studiengebühren Ab Montag sitzen Zehntausende Studierende in Schweizer Universitäten. Bildungsforscher Stefan C. Wolter erklärt, welchen Einfluss die Noten auf das Salär haben – und erklärt eine umstrittene Idee. Kari Kälin Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gute Noten lohnen sich: Bildungsökonom Stefan Wolter fotografiert in der Bibliothek der Unitobler der Universität Bern. Severin Bigler

Stefan C. Wolter hätte gerne Geschichte studiert. In der Studienberatung erfuhr er aber, dass die grosse Mehrheit der Historiker nie als solche arbeiten werden – eine grosse Enttäuschung, denn Wolter wollte seine Zeit lieber investieren in ein Fachgebiet, das er später im Erwerbsleben konkret würde anwenden können. Also studierte er Wirtschaftswissenschaften. Heute ist der 56-Jährige gefragter Bildungsexperte, Professor für Bildungsökonomie an der Universität Bern und Direktor der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung in Aarau.

Rund 20'000 Personen starten jedes Jahr neu an Schweizer Universitäten. Was raten sie Ihnen?

Dass sie sich mit der Wahl des Studiums auseinandersetzen und die Studienberatung besuchen. Leider bieten das nicht alle Gymnasien an. Es ist kein gutes Zeichen, wenn einige Hochschulen im ersten Jahr einen hohen Anteil der Studierenden aussieben. Das hat mitunter damit zu tun, dass sich viele Studierende nicht im Klaren sind, ob sie für ein spezifisches Studienfach die nötigen Fähigkeiten mitbringen. Niemand hindert einen Gymnasiasten daran, während seinen Ferien einige Tage Vorlesungen zu besuchen und abzuchecken, ob einem ein Fach gefällt oder nicht.

Im Vergleich zum Gymnasium können Studenten ihre Zeit freier einteilen. Was bedeutet das?

Die Neostudierenden müssen mit der Autonomie an der Universität zurechtkommen. Es sagt ihnen niemand, dass sie bis nächste Woche Seite 5 bis 15 lesen müssen. Sie müssen sich selber organisieren. Das ist wichtig, denn bei allen anspruchsvollen, kreativen Jobs besteht die Erwartung, dass man die Leistung selbstgesteuert erbringt, ohne Anleitung des Chefs. Ende Semester müssen sie mehrere grosse Prüfungen parallel absolvieren. Auch das entspricht einer Anforderung des Arbeitslebens. Manchmal erteilt die Chefin gleichzeitig vier Aufträge, die zu einer bestimmen Zeit erledigt sein müssen.

Absolventen der Universität St.Gallen winkt im Erwerbsleben der höchste Lohn. Sollen sich Studenten von ökonomischen Überlegungen leiten lassen?

Nein. Aber: Jeder Student sollte sich überlegen, ob ein Fach nur Spass während des Studiums macht oder ob auch Aussichten darauf bestehen, diese Kompetenzen in einem Beruf einzubringen. Wer später einen Job annimmt, für den er eigentlich nicht hätte studieren müssen – früher sprach man plakativ vom Taxi fahrenden Germanisten –, nimmt nicht nur beträchtliche Lohneinbussen für die formale Überqualifikation in Kauf, sondern findet sicher auch nicht die Erfüllung im Job.

Wie wichtig sind Noten?

Noten sind wichtiger als die meisten denken. Aber sie sind nicht in allen Studienfächern gleich entscheidend dafür, ob man einen ausbildungsadäquaten Job findet oder nicht. Personen, die exakte Wissenschaften und Naturwissenschaften studieren, arbeiten auch dann noch mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit in einem ausbildungsadäquaten Beruf, selbst wenn die Noten nicht überragend sind. Bei den Geisteswissenschaften hingegen zeigt sich: Wer gute Noten schreibt und neben dem Studium bereits einen Job mit inhaltlichem Bezug zum Studium hat, hat fantastische Aussichten. Weniger gute Noten hingegen reduzieren die Aussichten, einen Job zu finden, für welchen ein Studium notwendig ist auf rund 60 Prozent.

Seriös studieren und gut abschliessen lohnt sich also?

Frühere Untersuchungen von uns zeigten, dass Studierende mit Maximalnote im gleichen Fach an der gleichen Uni gegenüber Studierenden mit Minimalnote schon einen um 10 Prozent höheren Einstiegslohn erhielten. Dieser Lohnunterschied vergrösserte sich im Lauf der Zeit sogar – weil die Personen mit guten Noten Jobs mit besseren Entwicklungsmöglichkeiten kriegen. Der Arbeitsmarkt belohnt also gute universitäre Leistungen.

Sie haben letztes Jahr in der NZZ die Idee der «nachgelagerten Studiengebühren» lanciert. Was heisst das genau?

Ich hole ein wenig aus. Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Studium zu finanzieren. Man zahlt alles selber mit Studiengebühren, was zum Beispiel bei Privatschulen oft der Fall ist. Die zweite Möglichkeit: Man zahlt gar nichts oder wenig, aber dank der Investition in die eigenen Kompetenzen erzielt man später einen besseren Lohn und begleicht deshalb mit höheren Steuern die Studienausgaben. Die Schweiz befindet sich immer mehr in der Situation, in welcher die Studiengebühren tief sind und das Studium wegen weit verbreiteter Teilzeitarbeit später auch nicht durch zusätzliche Steuern abgegolten wird. Deshalb die nachgelagerten Studiengebühren.

Wie würden denn solche aussehen?

Man berechnet die durchschnittlichen Steuern, die Personen mit einer Berufslehre zahlen. Dann nimmt man die individuellen Studienkosten, welche der Staat bezahlt hatte, teilt diese beispielsweise 20 Jahre und erhält so den Betrag, den jede und jeder jährlich mehr an Steuern bezahlen müsste, damit die Studienkosten zurückbezahlt sind. Wenn die Steuern höher ausfallen, dann spürt man nichts von den nachgelagerten Studiengebühren. Falls aber nicht, müsste man einen entsprechenden Steueraufschlag begleichen.

Was ist das Motiv für diese Idee?

Es gilt zu verhindern, dass Akademiker auf Kosten von Nichtakademikern ein Studium machen, dies wäre eine Umverteilung von unten nach oben. Die meisten Hochschulabsolventen könnten heute dank guten Einkommens damit rechnen, nie nachgelagerte Studiengebühren entrichten zu müssen. Aber es gibt eben auch die Fälle, in welchen zwar von der gesellschaftlichen Investition profitiert wurde, aber später durch Arbeitsleistung zu wenig für die Gesellschaft zurückkommt.

Wie sieht solch eine Rechnung konkret aus?

Nehmen wir ein fiktives Beispiel. Nehmen wir an, ein Nichtakademiker zahle im Durchschnitt 5000 Franken Bundessteuern. Als Vergleichsperson haben wir einen Studenten, dessen Ausbildung 50’000 Franken gekostet hat. In 20 Jahren muss er sein Studium mit den Bundessteuern refinanzieren. Wenn er also pro Jahr mindestens 7500 Franken Bundessteuern zahlt, bleibt er von nachgelagerten Studiengebühren verschont. Wenn er aber beispielsweise nur 6000 Franken Steuern bezahlt, dann erhält er einen Steuerzuschlag von 1500 Franken. Damit kann man den Nichtakademikern garantieren, dass niemand auf ihre Kosten studiert hat. Aber: Fehlentscheidungen beim universitären Weg können sich natürlich negativ auswirken. Und wir schaffen auch Anreize für einen Studienabschluss, denn Studienabbrecher könnten sich nicht aus der finanziellen Verantwortung stehlen, sie hätten die aufgelaufenen Studienkosten auch abzuzahlen.

Viel weniger kompliziert wäre es, die Studiengebühren generell zu erhöhen.

Einfacher schon, aber nicht unbedingt gerecht. Die Forschung zeigt, dass die Aussicht, sich für ein Studium verschulden zu müssen, gerade auf Personen aus Familien mit tiefem Einkommen abschreckend wirkt. Gleichzeitig kann man das Problem hoher Studiengebühren auch nicht einfach durch Stipendien lösen, denn diese garantieren auch nicht, dass die Person, in welche die Gesellschaft investiert hat, später auch in genügend hohem Umfang arbeitet.

Sind die nachgelagerten Studiengebühren ein verkappter Angriff auf die Geisteswissenschaftler wie Historiker oder Germanisten, die überdurchschnittlich oft in Teilzeitpensen arbeiten?

Im Gegenteil. Es steht gar nicht a priori fest, wer mehr nachgelagerte Studiengebühren bezahlen muss. Entscheidend sind die Faktoren Studienkosten, Lohn und Arbeitspensum. Heute kann man die Situation verkürzt so zusammenfassen: Ein Studium der Geisteswissenschaften gehört zu den günstigsten und der Lohn ist gut. Allerdings ist Teilzeit stärker verbreitet als bei anderen Studienrichtungen. Womit wir bei einer Gerechtigkeitsdebatte ankommen. Weshalb soll nur jemand aus einer Studienrichtung das Recht herausnehmen, weniger zu arbeiten zu Gunsten der Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Absolventen anderer Fächer und Nichtakademiker müssen auch Familie und Beruf auch unter einen Hut bringen. Was ich sagen will: Wir greifen mit unserem Modellvorschlag weder in die Studienwahl noch ins Lebensmodell ein.

Aber?

Die einzige Konsequenz lautet: Wer ein falsches Studium wählt oder nach Abschluss wenig arbeitet, kann die Kosten nicht auf die Allgemeinheit abwälzen. Die Mehrheit der jungen Menschen absolviert heute eine tertiäre Ausbildung. Ohne nachgelagerte Studiengebühren droht Nichtakademikern eine doppelte Benachteiligung. Sie kommen weder in den Genuss der höheren Bildung noch in den Genuss einer Rendite in Form eines höheren Einkommens. Wenn die Hochschulabsolventen ihre Ausbildungskosten nicht mit höheren Steuerrechnungen refinanzieren, kann das sozialen Unmut provozieren, der wiederum von Parteien instrumentalisiert werden kann. Pointiert formuliert: Es soll nicht sein, dass die Supermarktkassiererin das Studium der Teilzeitärztin berappt. Dass dieses Gefühl gerade bei Personen mit tiefem Bildungsstand heute schon verbreitet ist, haben wir in Befragungsexperimenten belegen können.

Was halten Sie grundsätzlich von der Kritik an den Geisteswissenschaftlern? Die Idee eines Numerus clausus geistert immer wieder im Parlament herum.

Eine planwirtschaftliche Steuerung der Studienwahl kann nicht funktionieren. Der Staat kann die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts nicht antizipieren. Wenn wir aber heute Informationen haben, dass Personen, die ein bestimmtes Fach studieren, später Mühe bekunden, einen Arbeitsplatz zu finden, dann wäre es gut, wenn diese Personen vor der Studienwahl darüber Bescheid wissen. Niemand soll sich am Schluss des Studiums sagen müssen, nicht über die Erwerbsaussichten im Bild gewesen zu sein. Ebenso kämpfen wir heute mit der verbreiteten Teilzeit bei sehr teuren Studiengängen, wo teilweise, wie in der Medizin, der Zugang zum Studium beschränkt ist, aber niemand bei der Vergabe der Studienplätze danach fragt, ob die Studierenden dann später auch ausreichend arbeiten wollen. Führen wir nachgelagerte Studiengebühren ein, dann überlegt sich eine solche Person zweimal, ob sie wirklich Medizin studieren will und macht vielleicht den Studienplatz für eine Person frei, die wirklich als Arzt arbeiten will.

Es gibt eine Reihe von Einwänden gegen nachgelagerte Studiengebühren. Zum Beispiel, dass junge Menschen abgeschreckt werden, überhaupt zu studieren, wenn sie nachher eine Schuld abstottern müssen.

Durch die Tatsache, dass die nachgelagerte Gebühr nur dann entrichtet werden muss, wenn der Steuerrechnung zu tief ausfällt, muss bei dem heutigen Lohnniveau niemand befürchten, die Studienkosten abstottern zu müssen. Und mit dem Anreiz, mehr zu arbeiten – Vollzeit ist dafür nicht einmal notwendig – leisten wir einen Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels.

Gemäss der interkantonalen Universitätsvereinbarung entrichten Kantone für ihre Medizinstudenten den Ausbildungskantonen rund 50'000 Franken pro Jahr. Ärzte und Ärztinnen würde mit einer ungeheuren Steuerschuld ins Erwerbsleben starten.

Bei Ärzten sehe ich kein Problem. Sie werden im Durchschnitt so viel verdienen, dass sie diese Steuerschulden problemlos zurückzahlen. Man müsste das System aber immer feinjustieren, falls es für gewisse Studienrichtungen Probleme gäbe. Wir haben mit einer Rückzahlung innert 20 Jahren gerechnet, man kann diesen Zeitraum aber auch verlängern. Schwierigkeiten orte ich eher bei sehr teuren Studiengängen – etwa im Kultur- und Kunstbereich –, bei denen man von Anfang weiss, dass die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt beschränkt sind. Nicht jeder kann Startenor werden. Zu den teureren Studiengängen gehört übrigens auch die Lehrerausbildung – wir haben Lehrermangel und gleichzeitig viele Teilzeitpensen.

Ihr Modell bestraft vor allem Frauen. Sie arbeiten mehr Teilzeit als Männer, weil sie sich um die Kinder kümmern und sind im Lehrerberuf und in Geisteswissenschaften übervertreten.

Nein. Erstens kann man bei der Geburt eines Kindes ein Jahr an Rückzahlungspflicht erlassen. Zweitens schlagen wir vor, Frauen mit Frauen und Männer mit Männern zu vergleichen. Frauen mit Studium würden dementsprechend erst dann zahlungspflichtig, wenn sie weniger Steuern bezahlen als Frauen ohne Studium. Da auch Letztere Beruf und Familie miteinander vereinbaren müssen, könnten auch Frauen mit Studium Teilzeit arbeiten.

Wie stellen Sie die nachgelagerten Gebühren ausländischen Studenten in Rechnung?

Man kann von Ihnen – das machen einige Hochschulen in der Schweiz bereits, im Ausland sowieso –höhere Studiengebühren verlangen. Wenn deswegen talentierte Köpfe die Schweiz meiden, müsste man ein Kontingent an Stipendien bereitstellen. Die Universität Harvard ist sehr teuer, ermöglicht aber mit diesem Modell auch weniger bemittelten Jugendlichen ein Studium.

In der öffentlichen Debatte haben Sie bis jetzt fast nur Widerspruch provoziert. Was bringt ein politisch chancenloser Vorschlag?

Wir lancieren unsere Idee in einem Moment, in dem die Reformnotwendigkeit noch nicht mit Händen greifbar ist. Genau aus diesem Grund werden viele Reformen verschlafen. Wir wollen nicht warten, bis der soziale Unmut wächst und populistische Forderungen nach einem Numerus clausus für Geisteswissenschaften vermehrt formuliert werden oder die Studiengebühren auf 10'000 Franken angehoben werden wie in Grossbritannien. In einer Umfrage haben wir vor einigen Jahren herausgefunden, dass die nachgelagerten Studiengebühren bei 60 Prozent auf Zustimmung stossen würden. Einer Volksabstimmung würde ich zuversichtlich entgegenblicken.

Rund 170'000 Personen studieren an den Universitäten und der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH). Rund 20'000 neue kommen jedes Jahr dazu. Sind das zu viele, zu wenige oder gerade richtig viele?

Die Qualität der Schweizer Hochschulen ist durchschnittlich sehr gut. Absolventen erhalten gut bezahlte Jobs. Ob jetzt gerade richtig viele Personen ein Studium beginnen, kann man nicht sagen. Das weiss man erst in fünf bis zehn Jahren. Wir können diese Frage aber für die Vergangenheit mittels der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung beantworten. Diese zeigt mit der sogenannten Bildungsrendite, also dem höheren Lohn am Arbeitsmarkt pro Studienjahr, konstant hohe Erträge. Mit anderen Worten, die Verdoppelung der tertiären Abschlüsse, nicht nur der Universitäten entspricht der Nachfrage der Wirtschaft. Denn kein Unternehmen würde über die Dauer solche Leute einstellen, und ihnen höhere Saläre bezahlten, wenn man es mit weniger lang ausgebildeten Personen zu tieferen Löhnen auch machen könnte. Es würde also jeder ökonomischen Logik widersprechen, wenn jemand trotz der absolut stabilen Bildungsrendite behaupteten würde, es würden Akademiker am Markt vorbei produziert.

Ist die Maturitätsquote gar nicht zu hoch? Es wird oft beklagt, dass der Fachkräftemangel verschärft wird, weil viele Jugendliche ins Gymnasium wechselten, obwohl sie dort überfordert seien und in einer Berufslehre besser aufgehoben wären.

Die gymnasiale Maturaquote liegt seit 20 Jahren stabil bei rund 20 Prozent. Der Berufslehre werden nicht immer mehr Talente entzogen. Leicht steigend ist die Quote bei den Fachmaturität. Sie ist heute ein Hauptzubringer für die Pädagogischen Hochschulen. Diese Personen machten auch früher keine Berufslehre, sondern das Lehrerseminar. Gestiegen ist aber der Anteil der Lernenden, die eine Berufsmatura absolvieren. Diese Menschen machen sowohl die Maturität als auch ein nachfolgendes Studium freiwillig. Auch sie reagieren auf die Signale, welche der Arbeitsmarkt sendet, nämlich, dass Kompetenzen, die ein Studium vermittelt, gefragt sind.

Erinnern Sie sich an ihren ersten Tag an der Universität?

Ja. Der erste Tag an der Universität in Bern gehört zu meinen prägenden Lebensereignissen. Ich erlebte zunächst einen kleinen Kulturschock. Etwa 450 Studentinnen und Studenten nahmen wie ich ein Studium in Wirtschaftswissenschaften auf. So viele Menschen auf einem Haufen, das schüchtert ein, wenn man vom Gymnasium mit einer Klasse von 20 Personen kommt. Die grossen Gebäude, die Weitläufigkeit der Universität waren beeindruckend. Sie platzte damals aus allen Nähten. Wer in gewisse Vorlesung zu spät kam, fand nur noch auf dem Boden einen Platz. Prüfungen fanden wegen Raummangels in Restaurantsälen statt. Das gab uns zu verstehen, dass wir noch zu den Babyboomern gehörten.

Sie waren aber nicht so schockiert, als dass Sie das Studium gleich wieder aufgegeben hätten?

Nein. Ich gewann schnell viele positive Eindrücke. Das hohe Niveau der Vorlesungen katapultierte uns in neue Wissenssphären. Nach vier Wochen Mathematik hatte ich das Gefühl, ich hätte den Stoff von zwei Jahren am Gymnasium jetzt endlich verstanden. Viele Professoren und Professorinnen schafften es, schon im ersten Semester in uns ein Feuer zu entfachen. Ich wusste schnell, dass ich am richtigen Ort bin. Wir hatten schon vor der Bologna-Reform jedes Semester Prüfungen und somit auch das notwendige Feedback, um zu wissen, wo man stand.

Was ist das Tolle am Studentenleben?

Wir hatten einen Stundenplan mit vielleicht 16 Stunden Vorlesungen und Seminaren. Das heisst: Wir hatten viel Autonomie, konnten uns die Zeit selber einteilen. Und wir konnten Vorlesungen anderer Studienrichtungen besuchen. Nie mehr im Leben wird einem ein solch grosser Reichtum an Wissen präsentiert. Ich konnte meinen Horizont auch erweitern dank meiner Mitstudenten und Mitstudentinnen, die aus der ganzen Schweiz und dem Ausland stammten. Via Unisport knüpfte ich Kontakt zu Personen aus allen möglichen Studienrichtungen. Viele Professoren gehörten zur Weltspitze des Wissens. Einige schafften es selbst in einem Hörsaal mit 400 Menschen, eine persönliche Beziehung zu uns aufzubauen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen