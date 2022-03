Ralph Weber fordert einen neuen Umgang mit autoritären Regimes

Interview Der Ukraine-Krieg als Weckruf für die Schweiz: «Wir müssen lernen, wie wir mit autoritären Regimes umgehen» Staatswissenschafter Ralph Weber erklärt, warum die Handelspolitik der letzten Jahrzehnte zum Scheitern verurteilt war. Wir seien auf die Eskalation zugesteuert. Andreas Maurer Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Ralph Weber, Associate Professor für European Global Studies an der Universität Basel. Britta Gut

Ralph Weber hat mit kritischen Äusserungen den Zorn der chinesischen Botschaft auf sich gezogen. Deshalb rät ihm seine Universität von Reisen nach China ab. Er findet, die Schweiz müsse ihren Umgang mit Ländern wie Russland und China generell überdenken.

Die Schweiz hat ihre Beziehungen mit Russland stetig ausgebaut. Viele hatten das Gefühl, es sei ein befreundeter Staat. Wie konnten wir uns derart täuschen?

Ralph Weber: Wir haben uns auf Russland eingelassen, weil das für uns wirtschaftlich attraktiv war. Genau gleich verhielten wir uns mit anderen autoritären Regimes wie China, Saudi-Arabien oder Weissrussland. So entstanden Zweckgemeinschaften, die manche sogar als Freundschaften anschauten.

Bis vor kurzem funktionierten diese für beide Seiten gut.

Ja. Nach dem Ende des Kalten Krieges dachte man, die Demokratien hätten den grossen Sieg der Geschichte davongetragen und müssten nun die verbleibenden autoritären Regimes wirtschaftlich einbinden. Die Doktrin lautete verkürzt: Wandel durch Handel. Die Idee war, dass man Menschenrechte wie die Meinungsäusserungsfreiheit von diesen autoritären Regimes nicht sofort einfordert, sondern dass sich diese mit zunehmender Integration automatisch durchsetzen würden. Doch das geschah nicht. Seit einigen Jahren erhielt die Doktrin zunehmend Risse, als China in grossem Ausmass Internierungslager in Xinjiang errichtete und systematisch Menschenrechte verletzte oder Lukaschenko einfach ein überfliegendes Passagierflugzeug zur Landung zwang. Wirtschaft und soziales Engagement liessen sich nicht mehr von der Politik trennen.

Politologe und Philosoph Ralph Weber, 47, ist Professor für European Global Studies am Europainstitut der Universität Basel. Der Studiengang analysiert Europas globale Vernetzung. Weber ist in Johannesburg in Südafrika geboren und hat in St. Gallen Staatswissenschaften studiert und in Politikwissenschaften doktoriert. Danach arbeitete er mehrere Jahre am Forschungsschwerpunkt Asien und Europa der Universität Zürich und machte die Habilitation in Philosophie.

Warum ist Wandel durch Handel gescheitert?

Darin steckt ein Konstruktionsfehler. Das Programm hat klare politische Ziele, setzt dafür aber wirtschaftlich die falschen Anreize. Wenn man mit dem Handel statt dem Wandel beginnt, schafft man ganz viele Akteure in der eigenen Gesellschaft, die davon profitieren oder sich in anderer Form binden. Wenn es dann darum geht, Werte aussenpolitisch durchzusetzen, entsteht innenpolitischer Widerstand gegen die entstehenden Kosten. Zudem kann man ewig auf den noch kommenden Wandel verweisen.

Da schien die Welt noch in Ordnung: Der russische Präsident Wladimir Putin und sein Aussenminister Sergei Lawrow treffen Bundespräsident Guy Parmelin und Aussenminister Ignazio Cassis 2021 in Genf. Denis Balobouse

Waren wir naiv?

Im Rückblick: Ja, aber das ist einfach gesagt. Wichtiger dünkt mich, dass man nun nüchtern diskutiert, wie wir in die heutige Lage gekommen sind. In Europa haben wir die Reformbemühungen von autoritären Regimes – vor allem von China – zu oft als Schritte hin zu einer Demokratie interpretiert. Dabei haben autoritäre Regimes die Reformen meist aus einem anderen Motiv eingeführt: um an der Macht zu bleiben. Es gab zwar schon immer Warner, die kritisierten, dass wir unsere Werte verkaufen würden. Der Diskurs wurde mit der Zeit aber unkritischer und die Bereitschaft grösser, demokratische Defizite zu akzeptieren. Aus einem einfachen Grund: weil die wirtschaftliche Vernetzung zunahm.

Was hätten wir anders machen sollen?

Wir baden heute die Fehler aus, die vor zwanzig, dreissig Jahren begangen worden sind. Damals hatten die liberalen Demokratien noch mehr Macht und die autoritären Regimes waren stärker auf den Handel mit uns angewiesen. Trotzdem akzeptierten wir, dass unsere Bedingungen nicht eingehalten wurden. Ein Beispiel ist der Beitritt der Volksrepublik China zur Welthandelsorganisation vor zwanzig Jahren. Bis heute hält China viele seiner Verpflichtungen nicht ein, was aber nie konsequent eingefordert wurde. Wir hätten von Anfang an verbindliche Entwicklungsschritte definieren sollen, die innert bestimmten Fristen erreicht werden müssten. Werden sie verfehlt, hätten wir den Handel einschränken müssen.

Präsidenten unter sich: Wladimir Putin und Guy Parmelin. Mikhail Metzel

Was lief mit Russland schief?

Einiges. Wir machten zum Beispiel keinen Unterschied mehr, ob Kapital von einem Amerikaner, einer Deutschen oder einem Russen stammte. Indem wir russisches Kapital in der Schweiz willkommen hiessen, haben wir die Oligarchen normalisiert. Damit haben wir ein Stück weit auch das russische Regime normalisiert, obwohl es immer autoritärer wurde. Durch den zunehmenden Handel wurden autoritäre Regimes wie Russland gestärkt. Es war eine Frage der Zeit, bis sie diese Stärke gegen Demokratien ausspielen werden. Das hätte schon vor zehn Jahren passieren können, was vielleicht besser gewesen wäre. Es hätte aber auch erst in zehn Jahren passieren können, was noch schlechter gewesen wäre.

Warum wäre das noch schlechter?

Weil die autoritären Regimes und die Allianz zwischen China und Russland dann vermutlich noch stärker geworden wären und sie einen noch gewichtigeren Block hätten bilden können. Gleichzeitig wären die wirtschaftlichen Abhängigkeiten grösser geworden und es wäre noch schwieriger geworden, unsere Werte glaubhaft zu vertreten.

Was müssen wir daraus lernen?

Wir müssen lernen, wie wir mit autoritären Regimes umgehen: Wo ziehen wir Grenzen? Und was machen wir, wenn diese verletzt werden? Sind wir bereit, Kosten zu tragen, um unsere Werte einzufordern? Es geht dabei um mehr als Menschenrechte, auch um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Mit dem Ukraine-Krieg wurden wir jetzt gezwungen, diese Prinzipien mit Sanktionen einzufordern, auch wenn es freilich nicht allein um Werte geht. So traurig der Krieg ist, er veranlasst uns, über unsere Werte und Handlungen nachzudenken. Wir merken wieder: Die Demokratie ist es wert, für sie einzustehen.

Es ist aber überheblich zu behaupten, unser Regierungssystem sei die beste Lösung für die ganze Welt.

So wurde in letzter Zeit vermehrt argumentiert. Wir müssen uns aber fragen: Wenn wir einen Wert wirklich wichtig finden, können wir dann gleichzeitig sagen, man könne diesen auch ganz anders einstufen? Es ist eine intellektuelle Tugend, andere Meinungen ernst zu nehmen und die eigenen Ansichten auch zu revidieren. Aber ich finde es falsch, die eigenen Ideale von vornherein schon zu relativieren. Bei Menschenrechten, Demokratie und Rechtstaatlichkeit plädiere ich für die Universalität dieser Werte. Das Problem liegt doch eher in der Instrumentalisierung dieser Werte.

Argumentieren Sie damit für einen neuen Eisernen Vorhang zwischen den liberalen Demokratien und dem Rest der Welt?

Nein. Wir müssen zwei Analyseebenen unterscheiden. Erstens die ideologischen Unterschiede. Wir dürfen nicht mehr übersehen, dass die Differenzen grösser geworden sind und autoritäre Regimes unseren Werten diametral entgegenstehen. Gleichzeitig dürfen wir diese Differenzen aber auch nicht so überhöhen, dass wir unsere Demokratie romantisieren, unsere eigene Komplizenschaft ignorieren, und damit einfach in die Denkmuster des Kalten Kriegs zurückfallen. Der grosse Unterschied zu damals ist der globale Kapitalismus und die allgemeine Vernetzung. Die Beziehungen sind so stark, dass sie quer zu den ideologischen Differenzen stehen. Es gibt zum Beispiel viel mehr persönliche Beziehungen zwischen Menschen in der Schweiz und in Russland. Wenn wir nur die Kalte-Krieg-Brille tragen und die Systemdifferenz kritisieren, übersehen wir die zweite Dimension zu unserem eigenen Nachteil. Unsere Aufgabe ist es, zwei analytische Brillen gleichzeitig zu tragen: Wir müssen die Unterschiede stärker wahrnehmen, dürfen aber gleichzeitig die Verschränkungen nicht ignorieren. Sonst fallen wir einseitig in ein altes Aufrüstungsdenken zurück.

Jetzt werden Jets und Jachten russischer Oligarchen beschlagnahmt. Sollten wir die Sanktionen ausweiten und die Spielzeuge aller Autokraten einziehen?

Ich verstehe, woher dieser Wunsch kommt. Aber es ist eine grosse Herausforderung für liberale Demokratien, dass sie auf autoritäre Herausforderungen nicht selber autoritär reagieren. Man müsste auch argumentieren können, auf welcher gesetzlichen Grundlage man dieses Eigentum beschlagnahmt. Demokratische Grundsätze und rechtsstaatliche Prinzipien sollten dabei weiterhin gelten. Werfen wir diese über Bord, spielen wir am Schluss den autoritären Regimes in die Hände.

Das ist ein Widerspruch: Sie sagen, Demokratien müssten härter gegen autoritäre Regimes vorgehen. Tun sie es, kritisieren Sie aber, das Vorgehen sei zu hart.

Das ist genau das Dilemma liberaler Demokratien. Wir müssen deshalb schrittweise vorgehen. Schritt eins: Wir müssen unser Wissen ausbauen. Wir haben es im konkreten Austausch mit Partnern zu tun, die immer wichtiger für uns werden, aber wir wissen immer weniger über sie – etwa über Sachzwänge, denen sie ausgesetzt sind. Dabei wäre es wichtig, zu verstehen, wie ein Oligarch an Putin angehängt ist, um sein Eigentum konfiszieren zu können. Ob ich diesen als Privatmann mit seinem eigenen Unternehmen einstufe oder als Lakai von Putin und damit als Interessensvertreter einer fremden Macht auf unserem Territorium, macht einen Unterschied. Uns fehlt aber das Wissen, um dieses Argument zu bilden. Deshalb stehen wir in einer schlechten Ausgangsposition. Wir laufen Gefahr, Massnahmen zu ergreifen, ohne zu wissen, was überhaupt der Fall ist.

Warum fehlt dieses Wissen?

An vielen Universitäten wurden Ausbildungsgänge etwa zu Russland, Nordkorea oder Thailand, den dazugehörigen Sprachen und historischen Dimensionen reduziert oder gar abgeschafft. Wir haben immer mehr von Globalität geredet, aber immer weniger globale Ausbildungen angeboten. Der Mangel an so verschränktem Weltwissen in einer immer globaleren Welt fliegt uns nun um die Ohren. Hier müssen wir unsere Kapazitäten zuerst erhöhen. Nur so können wir besser analysieren und argumentieren, anstatt ins alte Muster vom «guten Westen» und «bösen Osten» zurückzufallen.

