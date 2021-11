Interview «Das konnten wir nicht tolerieren»: Der Walliser Regierungspräsident verteidigt die Verhaftung der Besitzer der «Walliserkanne» Frédéric Favre ist Staatsratspräsident des Wallis. Er hat die Schliessung der «Walliserkanne» in Zermatt angeordnet. Er verteidigt die Polizei gegen Vorwürfe, bei der Verhaftung brachiale Gewalt angewendet zu haben. Othmar von Matt 1 Kommentar 01.11.2021, 19.30 Uhr

Wie haben Sie die Situation erlebt um die «Walliser Kanne» in Zermatt?

Frédéric Favre: Wir standen seit mehreren Wochen in Diskussionen mit der Familie. Das Arbeitsinspektorat wurde wegen verschiedener Vergehen aktiv. Die Mitarbeiter trugen lange keine Maske. Das setzte sich dann mit dem Zertifikat fort. Die Inhaber schrieben, dass sie es nicht anwenden werden. Wir verwarnten sie mehrmals, doch sie reagierten leider nicht auf unsere Interventionen.

Und dann?

Dann entschied mein Sicherheitsdepartement gemeinsam mit dem Gesundheitsdepartement, dass das Restaurant während zehn Tagen geschlossen wird. Auch das lehnten sie ab. Mit der Gemeinde Zermatt verlegten wir dann Betonblöcke vor das Restaurant, um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass es geschlossen ist. Sie öffneten es aber trotzdem. Wir zeigten sie daraufhin bei der Staatsanwaltschaft an. Das konnten wir nicht tolerieren.

Am Sonntagmorgen verhaftete die Polizei die Familie?

Ja. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft.

Mit welcher Begründung?

Das ist Sache der Staatsanwaltschaft.

Hotelier Mario Julen wurde Zeuge der Verhaftung. 50 Polizisten hätten die «Walliser Kanne» eingekreist, sagt er.

Die genaue Zahl kenne ich nicht. Sie mussten ja auch noch die Personalien aller Gäste im Restaurant aufnehmen. Diese waren unrechtmässig in diesem Lokal und wurden ebenfalls verzeigt.

Wie viele Leute waren von der Aktion betroffen?

Das weiss ich nicht. Dafür ist die Polizei zuständig. Noch haben wir nicht alle Informationen.

Julen sagt, die Verhaftung sei unverhältnismässig und gewalttätig gewesen. Offenbar wurde dem Sohn die Schulter ausgerenkt – und die Mutter verprügelt.

Ich bekam vom Kommandanten der Kantonspolizei Antworten auf diese Vorwürfe. Er hat mir bestätigt, dass keine Gewalt angewendet wurde. Die Intervention sei verhältnismässig durchgeführt worden. Die Anschuldigungen von Herrn Julen sind sehr gravierend.

Er war kurz vor 10 Uhr als einer der wenigen vor Ort, als es geschah.

Das sagt er. Seit Freitag kursierten viele Videos auf Social Media und ich habe da keine derartigen Aktionen sehen können. Sie zeigen vielmehr, wie viel Geduld die Polizei hatte.

Julen sagt, die Polizei habe ihn ebenfalls festnehmen wollen – und den Kontakt zum Handy untersagt.

Das kann ich nicht beantworten, diese Frage fällt in die Zuständigkeit der Polizei.

Mario Julen ist nicht irgendwer. Er ist als Everest-Bezwinger, Immobilienpromotor, Hotelier und Philosoph sehr bekannt.

Hören Sie: Wir nehmen alle Anschuldigungen ernst. Ob sie von Mario Julen stammen oder von jemand anderem. Alle haben dieselben Rechte. Sollten sich die Anschuldigungen bewahrheiten, ergreifen wir Massnahmen. Ich habe aber Vertrauen in die Polizei und bin überzeugt, dass die Vorwürfe nicht stimmen.

Wie erklären Sie sich die Eskalation in Zermatt?

Das ist eine absolute Ausnahme. 99,9 Prozent der Gastronomen halten sich an die Massnahmen, auch wenn das für sie schwierig ist. Eine Person, mit der wir über Wochen im Dialog standen, hielt sich nicht an die Regeln. Das ist nicht normal in einer solchen Krise. Deshalb mussten wir intervenieren.

Dennoch: Der Fall der «Walliser Kanne» ist politisch, am 28. November stimmt die Bevölkerung über das Covid-Gesetz und das Zertifikat ab.

Nähmen wir es einfach hin, dass einzelne die Regeln nicht einhielten, wäre das für die Abstimmung noch schlimmer. Wir haben in der Schweiz das Glück, in einer Demokratie zu leben. Regeln müssen aber eingehalten werden. Sonst sind Rechtsstaat und Demokratie am Ende.

Sie selbst sind nicht geimpft. Weshalb nicht?

Ich hatte im letzten Jahr Covid. Dass ich mich dann nicht impfen liess, hat private Gründe, die nicht in die Öffentlichkeit gehören. Ich halte mich als Ungeimpfter jedoch diskussionslos an die geltenden Regeln!

Sie sind für das Zertifikat?

Ja. Es ermöglicht, dass alle Zugang haben zu Restaurants und anderen Institutionen. Diese Regeln bilden ein Gesamtpaket mit den Subventionsregeln wie der Kurzarbeit. Man kann nicht das eine nehmen und das andere lassen.

Sie gehören der FDP an. Gelten Sie als strenger Sicherheitsdirektor?

Ich bin liberal und stehe ein für die individuelle Freiheit. Es müssen sich aber alle an die Regeln halten. Nur so funktioniert das Zusammenleben. Wir und die Polizei erklären die Regeln und korrigieren. Wir sind aber dann hart und konsequent, wenn sie nicht befolgt werden.

Sie führten im Fussball personalisierte Tickets ein. Das scheiterte am Widerstand der Fans. Was dachten Sie nach den Krawallbildern beim Zürcher Derby zwischen dem FCZ und GC?

Wir wissen heute, dass personalisierte Tickets richtig sind. Bundesrätin Viola Amherd und alle Polizeikommandanten der Schweiz sagten das ebenfalls. Der Schweizer Fussballverband muss nun entscheiden, ob er handeln will, oder ob er ernste Verletzungen oder Todesgefahr in Kauf nimmt. Und das ist nur eine Frage der Zeit.

Sie möchten nach wie vor personalisierte Tickets?

Noch mehr als zuvor. Hooliganismus funktioniert in der Gruppe und in der Anonymität. Hebt man beides auf, gibt es diese Probleme nicht mehr. Das beweisen die anderen Länder.