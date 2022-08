Arbeitgeberchef Valentin Vogt will sofort neue Kraftwerke planen

Interview Arbeitgeberpräsident Vogt macht Druck: «Jetzt müssen zügig neue Kernkraftwerke geplant werden» Valentin Vogt, Präsident des Arbeitgeberverbands, will «mit allen Mitteln verhindern», dass es zu Stromkontingentierungen für Unternehmen kommt. Und er fordert einen offiziellen Energiedelegierten, weil der Bundesrat «zu wenig Führungsstärke» zeige. Interview: Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

Valentin Vogt, Präsident des Arbeitgeberverbands, warnt vor Kontingentierungen: «Ein riesiger Schaden würde entstehen.» Severin Bigler

Was machen Sie persönlich, um Strom zu sparen?

Ich habe schon vor Jahren alle Lampen in meinem Haus durch energiesparende LED ersetzt. Im kommenden Winter werde ich die Heiztemperatur senken. Meine elektronischen Geräte werde ich jeweils abschalten und nicht im Stand-by-Modus belassen.

Michael Frank vom Stromdachverband sagt, dass beim Stromverbrauch Einsparungen von 15 Prozent möglich seien. Wie viel davon kann die Wirtschaft einsparen?

Lassen Sie mich zuerst klarstellen: Wir dürfen nicht Privathaushalte gegen Unternehmen ausspielen. Wir müssen als Gesellschaft zusammen alles unternehmen, damit wir mit möglichst wenigen Importen durch den Winter kommen. Im kalten Halbjahr muss die Schweiz jeweils 5 bis 10 Prozent des Stroms aus dem Ausland beziehen. Diese Importe sind angesichts der Energiemangellage in ganz Europa nun nicht mehr garantiert. Wenn jeder Haushalt, jedes Unternehmen 10 bis 15 Prozent Strom einsparen kann, dann braucht es keine drastischeren Schritte. Das muss das Ziel sein.

Im Vordergrund steht der freiwillige Verzicht – auch und vor allem bei Unternehmen. Kann das überhaupt funktionieren?

Es muss funktionieren. Jede Kilowattstunde, die wir jetzt – und zwar ohne staatliche Intervention – einsparen können, steht uns dann gegen Ende des Winters zur Verfügung, wenn es knapp werden könnte mit dem Strom.

Sie sagen, die Unternehmen werden freiwillig sparen. Geht das auf Kosten der Produktion, also der Wertschöpfung?

Solange jedes einzelne Unternehmen durch effizientere Abläufe Energie sparen kann, entsteht kein Schaden. Im Gegenteil: Die Betriebe leiden seit Monaten unter enorm hohen Energiepreisen. Die Stromkosten haben sich stark erhöht. Das ist der beste Anreiz, jetzt nach Einsparmöglichkeiten zu suchen. Ein riesiger Schaden würde dann entstehen, wenn der Staat die Strommengen kontingentiert. Das muss mit allen Mitteln verhindert werden.

Warum sparen die Firmen nicht ständig Strom? Es scheint ja nicht zu schaden...

Die Betriebe haben schon sehr viel unternommen in den letzten Jahren. Schon 2001 haben wir die Energieagentur der Wirtschaft gegründet, welche die Unternehmen unterstützt, den Energieverbrauch zu senken. Im Schnitt konnten die Unternehmen ihre Stromkosten um mehr als 10’000 Franken pro Jahr reduzieren.

In Deutschland dreht sich die Debatte auch ums Homeoffice: Wenn Unternehmen Strom sparen müssen, schicken sie ihre Leute nach Hause. Eine gangbare Option?

Für einen Dienstleistungsbetrieb kann das eine Option sein, weil dann die Bürogebäude weniger geheizt werden müssen. Jeder Betrieb soll selbst entscheiden, ob Homeoffice eine geeignete Massnahme ist. Die Experten der Stromwirtschaft sind allerdings nicht überzeugt, ob mit Homeoffice wirklich Strom gespart werden kann, denn der Verbrauch im Privathaushalt wird so steigen.

Gewerbeverbands-Direktor Hans-Ulrich Bigler will KMU wieder in die Strom-Grundversorgung integrieren. Hat der freie Markt versagt?

Nein. Wir müssen aufpassen, jetzt nicht gleich bei jeder sich anbahnenden Krise nach Staatshilfe zu rufen. Ich wundere mich über die vielen Forderungen nach Entschädigungen, die bereits kursieren. Wir haben in der Pandemie über 30 Milliarden Franken neue Schulden alleine auf Bundesebene angehäuft. Eigentlich sollten wir den Gürtel jetzt enger schnallen bei den Staatsausgaben.

Dann braucht es auch keine Härtefallhilfen für die Unternehmen wegen der hohen Strompreise?

Zuerst einmal müssen wir jetzt unseren Energieverbrauch drosseln. So können wir hoffentlich eine längere Mangellage verhindern. Sollten die Betriebe ihre Produktion während Tagen einstellen müssen, gibt es das bewährte Instrument der Kurzarbeit.

Wie wollen Sie den Unternehmen erklären, dass sie heute schon sparen müssen? Momentan ist ja noch genügend Strom vorhanden.

Die Unternehmen haben spätestens diesen Sommer die Dringlichkeit erkannt. Viele Grossverbraucher haben mit ihren Energieversorgern die Krisenplanung verfeinert. Mit der Stromsparkampagne, die am Mittwoch lanciert wird, wollen wir vor allem auch die breite Bevölkerung erreichen. Wer zuhause Strom spart, schützt auch die Wirtschaft und damit die Arbeitsplätze.

Reicht das Sparen alleine aus, damit eine Strommangellage diesen Winter und auch in kommenden Jahren verhindert werden kann?

Sparen ist zwar gut und richtig. Aber jetzt müssen zügig neue Kraftwerke geplant werden. In eine solche mögliche Mangellage, wie sie uns im kommenden Winter bevorsteht, dürfen wir nicht noch einmal geraten.

Das heisst, Sie unterstützen die kürzlich lancierte Initiative, die das AKW-Bauverbot auflösen will?

Ja. Ich war schon immer gegen Denkverbote. Die Schweiz braucht eine stabile Energieversorgung. Dazu gehören alle nachhaltigen Stromerzeugungsarten, seien es grosse Solaranlagen aber auch neue Kernkraftwerke. Die Planung für neue Kernkraftwerke muss unverzüglich an die Hand genommen werden. Denn es dauert schätzungsweise 20 Jahre von der Planung bis zur Fertigstellung eines neuen Kernkraftwerks.

Erachten Sie die Notfallplanung des Bundes als ausreichend?

Das Thema der Stromlücke wurde von Bundesrätin Sommarugas Departement lange nicht mit der notwendigen Dringlichkeit behandelt. Diese Fehler in der Energiepolitik haben Folgen: Wir müssen jetzt mit einer teuren Hauruck-Übung Gas- und Ölkraftwerke bereitstellen. Dabei sollten diese Reservekraftwerke schon seit Jahren stehen.

Bundesrätin Simonetta Sommaruga und Bundesrat Guy Parmelin informieren am Mittwoch zur Energiespar-Kampagne. Peter Klaunzer / Keystone

Welches Zeugnis stellen Sie dem Bundesrat bezüglich Vorbereitung auf eine Strommangellage ganz allgemein aus?

Man weiss seit Jahren, dass eine Strommangellage für die Schweiz die grösste Gefahr überhaupt darstellt. Der Bundesrat muss jetzt mehr Führungsstärke zeigen. Das Silodenken in der Bundesverwaltung, das uns schon in der Pandemie lähmte, muss endlich überwunden werden. Solange die Energieversorgung funktioniert, führt das Departement von Bundesrätin Sommaruga. Im Krisenfall soll dann Wirtschaftsminister Bundesrat Parmelin übernehmen. Ich habe meine Zweifel, ob man so eine Krise optimal bewältigen kann.

Viele Kantone haben ihre Krisenstäbe aktiviert. Braucht es das auch beim Bund?

Es braucht beim Bund einen departementsübergreifenden Koordinator zur Bewältigung der Energiekrise, einen Energiedelegierten des Bundesrates. Immerhin sind mindestens drei Departemente involviert. Es wäre auch wünschenswert, die Krisen-Management-Erfahrung des Armeestabs einzubinden, das ist ja ihr Kerngeschäft.

Die Schweiz kriegt aktuell das fehlende Stromabkommen zu spüren. Wie erreichen wir eine Einigung mit der EU?

Wir müssen zuerst die Blockade im Inland bei der Weiterentwicklung der bestehenden bilateralen Verträge lösen. Bevor wir uns mit der EU nicht über das generelle «Wie weiter» geeinigt haben, gibt es auch kein Stromabkommen. Der Bundesrat muss uns Sozialpartnern einen Auftrag erteilen, damit wir den Knoten beim Lohnschutz lösen können. An den Arbeitgebern wird es nicht scheitern. Wir sind überzeugt, dass wir eine EU-kompatible Lösung finden werden, die den Lohnschutz in der Schweiz sicherstellt.

