Interview Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt: «Die Stimmbevölkerung hat offenbar das Gefühl, uns kann nichts passieren» Gerade hat die Wirtschaft an der Urne empfindliche Niederlagen kassiert. Nun sagt Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt, wie er viel schwierigere Reformen wie die Erhöhung des Frauenrentenalters beim Volk durchbringen will. Und er legt einen 5-Punkte-Plan für neue Verhandlungen mit der Europäischen Union vor. Stefan Bühler 2 Kommentare 18.02.2022, 05.00 Uhr

Valentin Vogt, Präsident des Arbeitgeberverbands. (Zürich, am 16. Februar 2022) Severin Bigler

Die Wirtschaft, der Bundesrat und die bürgerlichen Parteien wollten die Stempelsteuer abschaffen. Sie erreichten am Sonntag dafür aber nur 37 Prozent – ein Resultat wie für eine Juso-Initiative. Was haben Sie falsch gemacht?

Valentin Vogt: Man vergisst an solchen Sonntagen gerne andere Resultate: das Nein zur Erbschaftssteuer, das Nein zum bedingungslosen Grundeinkommen, zur sechsten Ferienwoche. Aber zu denken gibt mir ein Ergebnis wie am letzten Sonntag schon. Das Thema war schwierig zu erklären, und die Kampagne war deutlich weniger auffällig als etwa jene gegen das Mediengesetz oder das Tabakwerbeverbot. Hinzu kommen längerfristige Entwicklungen, zum Beispiel, dass viele Stimmbürger weniger parteigebunden sind. So hat die Mitte-Partei die Ja-Parole zur Abschaffung der Stempelsteuer beschlossen und die Basis stimmte offenbar mehrheitlich Nein. Das war früher anders.

Der Hinweis, eine Vorlage nütze den Unternehmen, genügt heute nicht mehr, um die Leute zu überzeugen. Auch das war mal anders. Steckt die Wirtschaft in einer Vertrauenskrise?

Der Slogan «Arbeitsplätze sichern und KMU stärken» reicht nicht mehr, das ist so. Interessant ist, dass diese Entwicklung parallel zu unserem Wohlstand verläuft. Nachdem wir Mitte der 90er-Jahre in einem wirtschaftlichen Tief steckten mit hoher Arbeitslosigkeit, haben wir seit 20 Jahren alle Krisen mehr oder weniger gut gemeistert. Der grösste Feind des Besseren ist, wenn es einem gut geht. Die Stimmbevölkerung hat offenbar das Gefühl, es könne uns nichts passieren und unser Wohlstand stehe uns grundsätzlich zu.

So ist es wohl kaum. Viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger gehen arbeiten und wissen sehr wohl, dass das Geld im Unternehmen verdient werden muss. Trotzdem stimmen sie gegen die Parolen der Wirtschaftsverbände. Wo liegt das Problem?

Was sicher nicht hilft sind Prozesse gegen Wirtschaftsführer, die sich an Spesen selbst bedient haben, geschäftlich regelmässig im Rotlichtmilieu verkehren, über die in den Medien wochenlang berichtet wird. Solche Skandale in der Chefetage zerstören Vertrauen und richten grossen Schaden an.

Allerdings scheint auch die Zusammenarbeit zwischen den Wirtschaftsverbänden nicht immer reibungslos zu laufen. Braucht es eine personelle Erneuerung?

Mit Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder und Gewerbepräsident Fabio Regazzi funktioniert meine Zusammenarbeit reibungslos. Auf operationeller Stufe sehe ich in der Tat noch weiteres Verbesserungspotenzial.

Die Wirtschaft ist bereits mit der vergleichsweise unbedeutenden Abstimmung über die Stempelsteuer gescheitert. Nun melden die Gewerkschaften, dass sie 100'000 Unterschriften gegen die AHV-Reform mit dem Frauenrentenalter 65 gesammelt haben, doppelt so viele als nötig. Wie wollen Sie diese Abstimmung im Herbst gewinnen?

Die AHV-Reform ist ein Generationenprojekt, das betrifft uns alle. Viele Leute haben inzwischen gemerkt, dass wir die Altersvorsorge nur sanieren können, wenn man den Anachronismus eines ungleichen Rentenalters für Frauen und Männer beendet. Wir haben das Rentenalter für Frauen schon zweimal angehoben. Im Jahr 2001 von 62 auf 63 Jahre und 2005 von 63 auf 64. Das führte nicht zu höherer Arbeitslosigkeit bei den Frauen, sie gingen im Durchschnitt einfach ein Jahr später in Rente.

Sie sagen, das Thema betreffe alle. Ich sage: Aber nicht alle gleich. Insbesondere Frauen, die sich eine vorzeitige Pensionierung nicht leisten können, sind von der Reform stärker betroffen als alle andern.

Die ersten neun Jahrgänge, die länger arbeiten müssen, erhalten eine Abfederung. Von den 1,4 Milliarden Franken, die mit der Reform gespart werden, geben wir über 500 Millionen für diese Abfederung aus. Das ist nicht wenig. Und durch das zusätzliche Jahr erhalten die Frauen auch die Möglichkeit, ihre Renten in der zweiten Säule zu verbessern. Zudem stehen wir vor einem gewaltigen Fachkräftemangel, die Frauen werden gebraucht. Die AHV-Abstimmung können wir gewinnen, davon bin ich überzeugt.

Ob das so kommt, hängt auch von der Reform der zweiten Säule ab, der Pensionskassen. Hier hatten Sie mit den Gewerkschaften einen Sozialpartnerkompromiss ausgehandelt, der einen Rentenzuschlag für alle vorsah, um finanzielle Nachteile der Reform auszugleichen. Das hat der Nationalrat verworfen. Nun nimmt der Ständerat das Geschäft in Angriff. Erwarten Sie, dass man auf Ihren Kompromiss zurückkommt?

Wir stehen im Moment an der Seitenlinie, jetzt ist die Politik auf dem Spielfeld. Der Sozialpartnerkompromiss war nicht meine persönliche Wunschlösung, sondern eben ein Kompromiss. Wir werden nun sehen, ob man im Ständerat eine andere, beim Volk mehrheitsfähige Lösung findet.

Die Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften war lange auch die tragende Allianz in der Europapolitik. Nächste Woche wird der Bundesrat voraussichtlich seine Strategie für künftige Verhandlungen diskutieren. Was erwarten Sie?

Dass der Bundesrat kein Führungsvakuum entstehen lässt. Er muss jetzt konkrete Vorschläge machen. Aus Sicht des Arbeitgeberverbands braucht es einen proaktiven Ansatz mit fünf Punkten.

Was heisst das?

Der Bundesrat muss erstens seine Führungsverantwortung wahrnehmen. Zweitens sollen die institutionellen Fragen zur dynamischen Übernahme von neuem EU-Recht und der Streitbeilegung sektoriell, also für einzelne Verträge oder Gruppen von Abkommen separat ausgehandelt werden. Drittens fordern wir ein Gremium mit Vertretern der Verbände, Gewerkschaften und Kantone, das die Verhandlungen vorbereitet. Es soll gewährleisten, dass in Brüssel nur Lösungen verhandelt werden, die innenpolitisch breit abgestützt sind. Viertens schlagen wir vor, dass im Sinne eines Pilotprojekts die Verhandlungen an zwei Verträgen konkret erprobt werden, an einem bestehenden, wie etwa jenem über die technischen Handelshemmnisse, sowie an einem neuen Abkommen. Und fünftens, als begleitende Massnahmen, die in die Verhandlungen eingebracht werden können, sehen wir die Erhöhung der Kohäsionszahlungen sowie mögliche Angleichungen unseres Rechts an EU-Recht, wo das im gegenseitigen Interesse liegt.

Das waren jetzt viele Informationen. Sie sprechen auch von neuen bilateralen Verträgen. Woran denken Sie?

In Frage kommen ein Gesundheitsabkommen und eines über Lebensmittel. Eine grössere Dringlichkeit sehe ich beim Stromabkommen, das wir für die Versorgungssicherheit brauchen.

Was versprechen Sie sich von diesem Vorgehen?

Wir haben nur in zwei Abkommen Probleme mit der EU: Bei der Personenfreizügigkeit und in der Landwirtschaft. Bei der Mehrheit der Verträge ist weder die dynamische Rechtsübernahme noch die Streitbeilegung ein Problem. Mit dem von uns vorgeschlagenen Vorgehen stehen nicht von Anfang an die schwierigen Fragen im Vordergrund, sondern pragmatische Lösungen in weniger kritischen Dossiers.

Wieso soll die EU darauf einsteigen? Sie sieht vor allem bei der Personenfreizügigkeit Probleme, die sie gelöst haben will: Bei der Unionsbürgerrichtlinie, die EU-Bürgern den Zugang zu den Sozialwerken in der Schweiz erleichtern würde, und beim Lohnschutz.

Die EU hat auch ein Interesse an einer geregelten Beziehung zur Schweiz. Sie hat anderweitig zahlreiche innenpolitische und aussenpolitische Baustellen. Immerhin sind wir ein wirtschaftlich sehr wichtiger und nachweislich zuverlässiger Partner.

Innenpolitisch haben aber auch wir Baustellen: Vor allem beim Lohnschutz blockieren die Gewerkschaften jede Konzession an Brüssel, solange sie innenpolitisch keine Kompensation erhalten, etwa mit erleichterten Gesamtarbeitsverträgen oder Mindestlöhnen. Werden Sie den Gewerkschaften entsprechende Angebote machen?

Wir haben uns in den letzten Jahren schon mehrmals bewegt, zum Beispiel bei der Überbrückungsleistung für ältere Arbeitnehmende. Jetzt müssten einmal die Gewerkschaften ein Zeichen aussenden, dass sie zum Beispiel bereit sind, die Voranmeldefrist für Entsendearbeiter aus der EU von acht auf vier Tage zu reduzieren. Es ist allerdings nicht am Arbeitgeberverband und an den Gewerkschaften, eine Lösung für die Bilateralen vorzuschlagen, sondern am Bundesrat.

Und bis wann soll er liefern – vor oder nach den Wahlen Ende 2023?

Unser Land kann sich nicht von Wahltermin zu Wahltermin hangeln. Wir müssen jetzt vorwärtsmachen. Je mehr Zeit wir ungenutzt verlieren, umso grösser wird der Druck zu handeln. Und das schwächt unsere Verhandlungsposition.

2 Kommentare Philipp Bösiger vor etwa einer Stunde 3 Empfehlungen Wenn ein Arbeitgeberpräsident den Intellekt der Stimmberechtigten derart unterschätzt, dann lassen sich die Abstimmungsniederlagen dieses Verbands einfach erklären.Die Mehrheit der Stimmenden lässt sich ganz einfach nicht mehr mit plumpen, ausgelutschten Phrasen vor den Karren der Grossfinanz spannen; its as simple as that.Wenn Sie Geschenke auf Kosten der Steuerzahlenden an Grosskonzerne verteilen wollen, Herr Vogt, dann müssen Sie das schon so begründen, dass dabei nicht unsere Intelligenz beleidigt wird. Argumentieren Sie sachlich, begründen Sie Ihr Anliegen, nennen Sie die Nutzniessenden der Vorlage ehrlich - dann klappts künftig vielleicht auch mit den Abstimmungen. 3 Empfehlungen Hans Leuchli vor 12 Minuten 1 Empfehlung Dem wäre noch beizufügen Herr BösigerDie Benachteiligungen der Arbeitnehmer über 45 am Arbeitsmarkt. Langsam merkts jeder, dass er/sie auch 45 Jahre alt werden kann und dann um seinen Job bangen muss, nichts hat man unternommen. Das Verscherbeln von wichtigen Industrien ins Ausland Brown Boveri/ABB/Alstom/GE-Ansaldo/AUS um nur ein Beispiel zu erwähnen. Man reorganisiert und verscherbelt an ausländische Partner bis nichts mehr da ist. Auch das merken die Leute die noch Abstimmen gehen. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen