Grüne in den Bundesrat? Nein, sagt Politgeograf Michael Hermann

Interview «Als Parteispitze der Grünen, würde ich mir Sorgen machen»: Politgeograf erwartet nicht, dass die Partei bald in den Bundesrat einzieht Politgeograf Michael Hermann über den Formstand der Schweizer Parteien ein Jahr vor den nationalen Wahlen: Die Grünen haben das Monopol über das Klimathema verloren. Die SVP sucht einen neuen Aufreger, findet ihn aber nicht. Und Tamara Funiciello schadet der SP. Francesco Benini 08.10.2022, 05.00 Uhr

«Die grüne Welle ist abgeebbt»: Politgeograf Michael Hermann meint, dass die SP Wähler von den Grünen zurückholen könnte. Andrea Zahler / CH-Media

In einem Jahr sind nationale Wahlen. Die SVP sucht nun einen Bundesrat. Kann sie von der Publizität profitieren, die ihr zuteilwird?

Michael Hermann: Ich bezweifle es. Die SVP wird wegen ihren Themen gewählt und nicht wegen ihren Bundesräten. Ganz allgemein gilt: Ist ein Bundesrat gewählt, ist er der Partei weitgehend entzogen. Das hat man eindrücklich bei Doris Leuthard gesehen; kaum war sie Mitglied der Regierung, fiel sie als Zugpferd für die CVP aus.

Die SVP hat im Sommer 2021 eine Stadt-Land-Polemik lanciert – und ist davon abgerückt, weil sie nicht funktioniert. Auf welches Thema wird die Partei im Wahljahr setzen?

Tatsächlich sucht die SVP seit längerem nach einem neuen Erfolgsthema, sie hat es bisher aber nicht gefunden. Der neuste Versuch ist nun die Energieversorgung. Doch auch das wird wohl kein Selbstläufer.

Warum?

Wenn die Schweiz ohne grosse Stromausfälle durch den Winter kommt, werden die Angriffe der SVP auf Energieministerin Sommaruga nicht bis in den Wahlherbst tragen. Ohnehin wandelt sich das Thema Energie gerade grundlegend: Erneuerbare Energiequellen werden nicht mehr als Projekt von grünen Idealisten und Weltrettern angesehen. Jetzt geht es um Versorgungssicherheit. Die Solarwende wird mittlerweile auch von bürgerlichen Politikern vorangetrieben. Wenn Photovoltaikanlagen nun einen Beitrag zur Versorgungssicherheit des Landes leisten und somit auch zur nationalen Eigenständigkeit, wird es schwierig für die SVP, dagegen anzukämpfen. Es bleiben ihr somit die Themen, mit denen sie gross geworden ist.

Das Verhältnis der Schweiz zur EU und die Zuwanderung.

Genau. Doch im Europadossier passiert gerade wenig, gegen das die SVP anrennen könnte. Auch das Thema Zuwanderung hat zurzeit wenig Zugkraft. Zwar kommen viele Menschen aus der Ukraine in die Schweiz, aber das sind vor allem Frauen mit christlichem Hintergrund. Das löst weniger Ängste aus als Männer aus der islamischen Welt.

Es ziehen auch nach wie vor viele Menschen wegen einer Arbeitsstelle in die Schweiz.

Einverstanden. Aber seit dem Ja zur Massenzuwanderungs-Initiative 2014 gibt es hier eine gewisse Gewöhnung. Ich nenne das den Aargau-Effekt. Der Aargau ist in den Neunzigerjahren wegen der Ausländerfrage nach rechts gerückt. Mit der Zuwanderung ist er jedoch auch urbaner und offener geworden und politisiert mittlerweile wieder in der Mitte. Dieser Effekt spielt nun vielerorts. Zudem gibt es gegenwärtig einen Mangel an Arbeitskräften in vielen Branchen.

Dann wird die SVP 2023 nicht wachsen.

Nach derzeitigem Stand erwarte ich, dass der Wähleranteil ungefähr stabil bleibt. Die SVP deckt ein bedeutendes Segment der Gesellschaft ab. Sie muss es aber auch an die Urnen bringen. Das gelang ihr 2019 nicht besonders gut. Sie braucht ein starkes Mobilisierungsthema - und das fehlt ihr momentan. Allerdings kann in diesen unsicheren Zeiten in einem Jahr vieles passieren.

Zur Person Andrea Zahler Michael Hermann Michael Hermann, 51, wuchs in Huttwil im Berner Oberaargau auf. An der Universität Zürich studierte er Geografie, Volkswirtschaftslehre und Geschichte. Er leitet das Forschungsinstitut Sotomo, das unter anderem Wahlumfragen für die SRG durchführt. Hermann schrieb eine Doktorarbeit zum Thema «Werte, Wandel und Raum» und unterrichtet am Geographischen Institut der Universität Zürich. Er ist Zeitungskolumnist und hat mehrere Bücher verfasst. «Was die Schweiz zusammenhält» erschien 2016. Michael Hermann gehört als Experte des Schweizer Politbetriebs keiner Partei an. Vor vier Jahren sagte er, dass die Grünliberalen seinen politischen Positionen am nächsten kämen. (be.)

Die Wahlen von 2019 waren geprägt von der grünen Welle. Ebbt sie nun ab?

Das ist bereits geschehen.

Wie bitte? Sind Sie sich da sicher?

Am vergangenen Sonntag waren Wahlen im Kanton Zug. Die Grünen gewannen ein Wählerprozent hinzu.

Immerhin.

Wenn ich in der Parteispitze der Grünen wäre, würde ich mir Sorgen machen. Die letzten kantonalen Wahlen in Zug fanden 2018 statt, noch bevor die Jungen gegen die Klimaerwärmung demonstrierten und Greta Thunberg zu ihrer Ikone wurde. Nur ein Jahr später legten die Grünen dann bei den nationalen Wahlen im Kanton Zug um sensationelle 12 Wählerprozente zu. Gemessen daran ist der Zuwachs von einem Prozent viel zu wenig. Die grüne Welle ist abgeebbt.

Die Klimaerwärmung beschäftigt aber nach wie vor viele Menschen.

Zweifellos. Die Grünen haben jedoch, wie gesagt, das Monopol über das Klimathema verloren. Mehr noch: Der Fortschritt bei der Energiewende verärgert einen Teil ihrer Basis. Die Naturschützer unter ihnen haben Mühe damit, dass Staumauern erhöht und grossflächig Solaranlagen in den Bergen installiert werden sollen. Sie rufen zum Verzicht auf, damit der Stromkonsum sinkt. Das wiederum geht vielen Nicht-Grünen zu weit.

Die Grünliberalen wachsen aber weiter.

Ja. Wobei man beachten muss: Sie kommen von einem tieferen Niveau.

Die GLP legt nicht nur in den Agglomerationen zu, sondern auch auf dem Land.

Dort werden die Linken von vielen als zu extrem wahrgenommen. Die Grünliberalen bieten sich als die gemässigte Alternative an. Parteipräsident Jürg Grossen verkörpert das. Er ist aus dem Berner Oberland und wirkt nicht wie ein urbaner Hipster. Das ist wichtig. Würden die Grünliberalen zu einer allzu städtisch-trendigen Partei, hätten sie auf dem Land nicht dieses Potenzial. Ob sie die 10-Prozent-Hürde überspringen, hängt noch von etwas anderem ab.

Nämlich?

In der Westschweiz ist die Partei bisher schwach. Nur wenn es die Grünliberalen schaffen, in der Romandie richtig anzukommen, können sie 2023 ein zweistelliges Ergebnis erreichen.

Die Inflation wird zum Thema, die steigenden Krankenkassenprämien, die höheren Energiekosten – wird die SP davon profitieren?

Die Wege zwischen den Grünen und der SP sind kurz. Wenn soziale Themen verglichen mit ökologischen Belangen wichtiger werden, könnten die Sozialdemokraten innerhalb des linken Lagers tatsächlich Wähler zurückgewinnen. Mit dem Thema der Steuergerechtigkeit und der Altersvorsorge holt die SP viele Leute ab; das hat der Abstimmungssonntag Ende September gezeigt. Es gibt hier aber das Problem der kulturellen Hürde.

Was meinen Sie damit?

Die SP wirkt auf viele zu ideologisch, zu verbissen. Darum können die Sozialdemokraten ihr Potenzial nicht ausschöpfen. Wie war es denn am Abstimmungssonntag? Parteiexponenten nutzten zwar die Chance und erklärten, die SP sei die Partei der kleinen Leute, sie kämpfe für das Putzpersonal. Dann organisierte Nationalrätin Funiciello eine Kundgebung.

Das fanden Sie nicht gut?

Es ist völlig legitim, Demonstrationen abzuhalten. Das Problem war, dass Funiciello auf die alten, weissen, reichen Männer schimpfte. Das führte weg von der sozialen Frage, hin zum Kulturkonflikt, zur Identitätspolitik und zur Abwertung spezifischer Gruppen. Hier ist die SP angreifbar. Die rechte Seite nimmt das Thema dankbar auf.

Warum?

Weil es Auswüchse gibt. Es sind zwar nur einzelne Orte, wo weisse Musiker wegen Rastalocken verschmäht werden, weil das die Aneignung einer schwarzen Tradition sei. So etwas irritiert jedoch selbst viele Linke. Gleichstellung ist ein wichtiges Anliegen für eine moderne Linke. Demonstratives Gendern im Gebrauch der Sprache weckt aber Befremden. Wenn die SP Identitätspolitik betreibt statt Sozialpolitik, hilft ihr das nicht.

Die Mitte spannt nun in sozialen Fragen wie der Prämienverbilligung mit der SP zusammen. Was bringt das der Partei?

2015 gab es den bürgerlichen Schulterschluss zwischen CVP, SVP und FDP. Der ist schnell zerbröselt. Gerhard Pfister merkte: Es nützt seiner Partei nicht, wenn es im bürgerlichen Angebot kaum Unterschiede zu geben scheint. Mit dem Namen «Die Mitte» positioniert sich die Partei zwischen den Polen. Es gibt Bürgerliche, die sich einen starken Staat wünschen. Der Verlust der traditionellen katholischen Stammwählerschaft soll mit einem Vorstoss in neue Milieus kompensiert werden. Die Mitte will jüngere und urbanere Menschen ansprechen. Hier steht ihr jedoch die GLP im Weg, die momentan noch ein frischeres Image hat.

Die Fusion mit der BDP bringt der CVP nicht so viel wie erhofft.

Im reformierten Kanton Bern zum Beispiel hat die Mitte davon profitiert. Hier war die CVP vorher kaum präsent. In Exekutivwahlen ist die Mitte erfolgreich, und für die Ständeratswahlen scheint sie mir gut aufgestellt. Aber ja, schon die Fusion der FDP mit den Liberalen hat gezeigt, dass man die Wähleranteile nicht einfach zusammenzählen kann.

Fängt sich der Freisinn? Es fällt auf, dass die Fraktion manchmal in wichtigen Fragen nicht auf einer Linie ist.

Petra Gössi liess sich in eine Position drängen, in der sie nur verlieren konnte: Sie gewichtete das Klimathema plötzlich so stark, dass dies an der Wählerbasis der Freisinnigen für Unruhe sorgte. Die Partei folgte Gössi, aber widerwillig. Der neue Präsident Burkart strahlt etwas solid Bürgerliches aus. Die FDP ist am besten, wenn sie sich klar bürgerlich positioniert. Die Partei hat sich stabilisiert, aber das grosse Comeback sehe ich noch nicht. Ändern könnte sich das, wenn die Themen Wirtschaft und Sicherheit wichtiger werden.

Ja?

Nehmen in der Bevölkerung die Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung zu, hilft das tendenziell der FDP und der SP. Einige Wähler kehren dann zurück zum traditionellen Angebot, wenn sie darin etwas finden.

Wenn im Wahljahr ein neues Thema aufkommt – soll eine Partei sofort reagieren oder weitgehend am geplanten Wahlkampf festhalten?

Einen nationalen Wahlkampf zu führen, ist in der Schweiz keine dankbare Aufgabe.

Das klingt so, als hätten Sie Mitleid mit den Parteizentralen.

Die Parteien haben wenig Stellschrauben, an denen sie drehen können. Im Ausland geht es zum Beispiel um die Frage: Wer wird künftiger Regierungschef? Der SPD ist es 2021 gelungen, in Deutschland unerwarteterweise den Sieg zu erringen. Sie vermittelte der Bevölkerung, dass Olaf Scholz eher das Zeug zum Bundeskanzler hat als Armin Laschet. Im Ausland können die Parteien die Regierungen attackieren und behaupten: Wir würden es viel besser machen. Damit kann man eine Dynamik erzeugen. In der Schweiz fällt das alles weg. Wie soll man eine Regierung angreifen, an der alle grossen Parteien beteiligt sind?

Es ist ein Jammer.

Die Parteien müssen auf die Themen setzen. Personen ins Zentrum zu rücken, funktioniert nur beschränkt. Dann kommt noch etwas dazu.

Was noch?

Es gibt in der Schweiz mittlerweile ein massgeschneidertes Angebot an Parteien: Zwei linke, zwei in der Mitte, eine von ihnen eher progressiv, die andere eher konservativ. Und zwei rechte, eine liberale und eine konservative. Bei dieser Differenzierung gibt es keine Marktlücke mehr, wo leicht neue Wähler zu gewinnen wären.

Wächst in der Schweiz das bürgerliche oder das rot-grüne Lager?

2019 haben die Schweizerinnen und Schweizer einen Nationalrat gewählt, der so links ausgerichtet war wie kaum zuvor. Nun erwarte ich eine Korrektur nach rechts. Wobei gewisse Haltungen Eingang gefunden haben in den Mainstream: Die Photovoltaik ist breit akzeptiert, die Ehe für alle wurde klar angenommen, und Kinderbetreuungsangebote werden kaum noch bekämpft.

Wird das neue Bundesparlament den Bundesrat anders zusammensetzen?

Das würde mich überraschen. Die Grünen werden es schwer haben, weiter Wählerprozente hinzuzugewinnen. Damit dürfte der Druck, eine Änderung herbeizuführen, nicht zunehmen. Diesen Druck braucht es aber. Bleibt er aus, ändert sich wahrscheinlich nichts.

