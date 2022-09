ABB-Präsident Peter Voser: Neue AKW machen keinen Sinn

Interview ABB-Präsident Peter Voser: «Klar wäre mir lieber, wir hätten in Baden weiterhin 10’000 oder mehr Arbeitsplätze, aber...» Peter Voser, Präsident des Technologiekonzerns, über die Abspaltung des 98 Jahre alten Turbolader-Geschäfts, Job-Verluste am BBC-Gründungsort, die Energiekrise und die Frage, ob die Schweiz neue AKW braucht. Patrik Müller, Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

«Es ist bewundernswert, wie Deutschland in der Energiepolitik Fehler eingesteht und handelt»: Peter Voser, Präsident von ABB, ehemaliger CEO von Shell. Severin Bigler

Ihre Aktionäre haben mit 99,7 Prozent entschieden, das Turbolader-Geschäft in Baden aus ABB auszugliedern und an die Börse zu bringen. Nordkoreanische Verhältnisse - kein Wunder, wenn es etwas zu verschenken gibt!

Peter Voser: Diese Abspaltung ist gut sowohl für Accelleron, die im Turboladergeschäft Weltmarktführer ist, wie auch für ABB. Darum war die Zustimmung so deutlich. Accelleron kann sich als selbständige Firma besser weiterentwickeln, und ABB kann sich noch besser auf ihre Kerngebiete konzentrieren: das Elekrifizierungs- und Automatisierungsgeschäft.

Tönt gut, aber 98 Jahre lang waren die Turbolader Teil von BBC und ABB, warum passen sie jetzt nicht mehr?

Accelleron läuft hervorragend und ist sehr profitabel, sie hat eine gute Zukunft. Aber die Perspektive ist besser, wenn die Firma auf eigenen Beinen steht, weil sie nicht mehr wirklich zum geschärften Profil und zur Strategie von ABB passt. Ausserhalb des Konzerns hat sie alle Freiheiten, um die richtigen Entscheide zu treffen, sei es in Forschung und Entwicklung, Investitionen oder Kundenbetreuung. Man muss nicht um jeden Preis Synergien suchen, sondern für jeden Bereich die beste Lösung finden.

Peter Voser: Eine Karriere im Energiesektor Peter Voser, 64, wuchs in Neuenhof und Würenlos AG auf. Der HWV-Absolvent wurde mit 24 Jahren Buchprüfer bei Shell. 2002 wechselte er als Finanzchef zu ABB, die aus der Fusion von BBC und Asea entstanden war und die in einer existenziellen Krise steckte. Ihm gelang es, den Liquiditätsengpass zu überbrücken. 2004 wurde Voser Finanzchef beim weltgrössten Ölkonzern Royal Dutch Shell. 2009 stieg er zum CEO auf. 2015 kehrte Voser zu ABB zurück – als Verwaltungsratspräsident. Voser ist verheiratet und Vater dreier Kinder. (pmü)

Nach dieser Logik hätten Sie die Abspaltung auch viel früher vornehmen können.

Richtig, aber die frühere ABB-Führung entschied sich, auch wegen der hohen Margen, das Geschäft zu behalten. Die Fokussierung von ABB war damals auch noch nicht so ausgeprägt.

Jetzt hat Accelleron als Milchkuh ausgedient?

Ein grosses Unternehmen wie ABB braucht in seinem Portfolio Geschäfte, die auf der Zeitachse unterschiedlich platziert sind: Von Start-ups bis zu dem, was Sie «Milchkühe» nennen. Ich spreche von S-Kurve. Reife Geschäfte finanzieren dann neue Geschäfte. Das heisst nicht, dass Accelleron keine Wachstumsmöglichkeiten mehr hat, ganz im Gegenteil, aber eben: Besser ausserhalb des Konzerns.

Accelleron ist auf dieser Lebenszyklus-Kurve also am höchsten Punkt, danach geht es runter. Ist das ein guter Moment, um eine Firma in die Selbständigkeit zu entlassen?

Ja, wenn es der Firma gelingt, die Herausforderung der Energiewende mitgestalten. Die Turbolader von Accelleron finden sich fast nur in Motoren, die Diesel oder Gas verbrennen. Langfristig sind diese Brennstoffe nicht mehr die Lösung. Die künftigen Energieträger sind Wasserstoff oder Ammoniak und teilweise noch Erdgas. Die Technologie von Accelleron wird auch bei diesen neuen Brennstoffen eine wichtige Rolle spielen.

Mit der Abspaltung gibt es am historischen ABB/BBC-Standort in Baden statt wie auf dem Höhepunkt nicht mehr 20'000 Arbeitsplätze, sondern nur noch rund 2500. Stimmt Sie das als Aargauer nicht traurig?

Klar wäre mir lieber, wir hätten in Baden weiterhin 10'000 oder mehr Arbeitsplätze, aber die meisten der damaligen Jobs sind ja nicht verschwunden, sondern sie sind bei anderen Unternehmen - nach derselben Logik wie bei Accelleron beschrieben. 2019 haben wir bekanntlich das Stromnetze-Geschäft an Hitachi verkauft. Auch das machte Sinn.

Das Verkaufen von Firmenteilen als Strategie?

Solche Portfolio-Veränderungen widerspiegeln die tiefgreifenden Veränderungen unserer Branche. Wichtig ist, dass die Region Baden - und auch der Standort Schweiz insgesamt - unter dem Strich nicht geschwächt werden, oder besser noch: Gestärkt werden. Fakt ist, die Jobs sind hier geblieben. Wenn wir ausgliedern oder zukaufen, geht es darum, für Aktionäre, Kunden, Mitarbeitende und den Standort die beste langfristige Lösung zu finden.

Sie könnten in Baden punkten, wenn Sie dafür den Hauptsitz von Zürich zurück dorthin verlegen würden. Oerlikon sieht nach Wasserkopf aus…

Wichtiger als die Frage des Hauptsitzes ist, dass wir investieren. Und das tun wir in der Region Baden wie sonst nirgends in der Schweiz, aktuell rund 40 Millionen Franken in Turgi/Untersiggenthal in unser globales Kompetenzzentrum für Antriebstechnik und Industrieautomation.

Also eigentlich in Baden, wenn die Gemeindefusion mit Turgi klappt.

Dazu habe ich persönlich eine klare Meinung, ich möchte hier aber nicht politisieren (lacht). In Baden haben wir zudem in eine Energiespeicherproduktion investiert, und in Dättwil betreiben wir eines unserer weltweit wichtigsten Forschungszentren. Kurz, die Region Baden ist und bleibt zentral für ABB. Unsere Wertschöpfung hier und in der Schweiz ist in den letzten Jahren gestiegen. Denn: Das Kraftwerk- und Zugsgeschäft, aus dem wir schon vor langem ausgestiegen sind, waren Hochvolumen-Geschäfte, aber was die Wertschöpfung betrifft, sind wir heute viel besser aufgestellt.

Sehen das Ihre Leute oder die Ex-ABB-Mitarbeiter, die Ihnen schreiben, auch so? Oder sagen die, Sie würden die Firma zerlegen?

So viele Briefe bekomme ich gar nicht. Es ist kein Vergleich zur existenziellen ABB-Krise 2002 und 2003 (damals war Voser Finanzchef und trug massgeblich dazu bei, dass die Firma nicht kollabierte, die Red.). Ich konnte kaum einkaufen gehen, ohne angesprochen zu werden, es ging schliesslich um alles oder nichts. Heute sind die Jobs bei uns und auch die ausgelagerten Arbeitsplätze sicher.

Von Baden in die grosse weite Welt: Wie treffen der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise die ABB?

Der Bestellungseingang und der Umstand, dass die Lieferkettenprobleme entschärft sind, stimmen uns zuversichtlich. Wir erwarten für das zweite Halbjahr weiterhin ein Umsatzwachstum. Was den Krieg selbst betrifft, so haben wir früh entschieden, uns aus Russland zurückzuziehen. Seit dem Kriegsausbruch haben wir dort keine Bestellungen mehr entgegengenommen.

Und die Inflation, wie trifft die ABB?

Die Inflation ist natürlich ein Problem. Ich fürchte, 2023 wird komplizierter werden als das zweite Halbjahr 2022. Zwar dürften die Energiepreise etwas sinken, aber mit Verzögerung schlägt die Teuerung überall im Geschäft durch. Zum Beispiel bei den Löhnen.

Erwarten Sie eine Rezession?

Das ist möglich. Aber wenn es eine Rezession gibt, dann fällt sie mild aus. Die Zentralbanken und auch die Regierungen handeln, sie können die Krise abfedern. Es werden überall Entlastungs- und Hilfspakete geschnürt.

Hätten Sie als Axpo-Chef auch einen Notkredit beim Bund beantragt?

Ja. So wie ich das sehe, ging es nicht anders. Der Markt wollte die im Stromhandel geforderten Sicherheiten nicht finanzieren - ausser es hätte eine umfassende Staatsgarantie gegeben. Das wäre eine Alternative zum Notkredit gewesen. Aber dieser ist auch durch meine wirtschaftsliberale Brille betrachtet durchaus richtig, denn das Geschäftsmodell von Axpo ist nicht infrage gestellt, sie braucht jetzt einfach eine temporäre Liquiditätssicherung.

Was macht ABB, wenn es Strommangel gibt?

In der Schweiz sind unsere Risiken begrenzt, da wir im Elektro-Bereich 100 Prozent erneuerbare Energien haben. Nur zum Heizen sind wir in bescheidenem Mass auf Gas angewiesen. In den letzten Jahren haben wir in neue Fenster, bessere Isolationen, Lüftungen und so weiter investiert. Aktuell beschlossen wir zusätzliche Massnahmen: Temperatur runter, Logos nachts nicht mehr beleuchten, Computer über Nacht automatisch abstellen.

Sie waren Präsident des Erdölkonzerns Shell, beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit Energie und Versorgungssicherheit. Wie kommt es, dass sich Europa, vor allem Deutschland, so stark in russische Abhängigkeit begeben hat?

Für ein Unternehmen wäre es undenkbar, sich solchen Abhängigkeiten und Risiken auszusetzen. Man braucht immer einen Plan B. Das erfolgreiche deutsche Industriemodell profitierte lange von den tiefen Gaspreisen aus Russland. In Deutschland, aber auch in Italien ging die Politik die Wette ein, dass Energie beziehungsweise russisches Gas immer fliessen und niemals als Verhandlungsmasse eingesetzt würde. Das war mit Risiko verbunden.

Kenner der Energiemärkte: Peter Voser war Chef des Weltkonzerns Shell. Kirsty Wigglesworth

Die Politik setzte auf russisches Gas und auf erneuerbare Energien, die aber nur langsam zunehmen…

Unter dem Titel Energiewende wurden Entscheidungen getroffen, die nur schwer rückgängig zu machen sind: Etwa die Stilllegung von Atom- und Kohlekraftwerken. Die Politik ignorierte dabei das Faktum, dass für den Ersatz dieser Kraftwerke enorm grosse Investitionen in sehr kurzer Zeit nötig sein würden. Man hat nicht mit realistischen Szenarien gearbeitet. Die Energiepolitik war emotional statt rational, es fehlte an einer Risikoabwägung. Jetzt wird klar: Europa hat sich verrechnet.

Ganz Europa?

Nein, vor allem Deutschland und Italien, die ohne russisches Gas ihre Wirtschaft nur schwer aufrechterhalten können. Frankreich hingegen lässt seine Atomkraftwerke weiterlaufen, was sich jetzt als Vorteil erweist. Die Skandinavier wiederum setzten erfolgreich auf Wasserkraft, Finnland baute dazu frühzeitig ein neues Atomkraftwerk.

Skandinavien als Vorbild?

Sie handelten nicht wie Deutschland überstürzt. Norwegen etwa gibt den überschüssigen Strom aus der eigenen Wasserkraft im Winter an Deutschland ab und bezieht im Sommer von dort den überschüssigen Solar- und Windstrom. Man hätte mehr solche Projekte umsetzen müssen, bevor die Atom- und Kohlekraftwerke abgestellt wurden.

Müsste auch die Schweiz wieder AKW bauen?

Bis ein AKW, das heute geplant wird, Strom ins Netz liefert, vergehen mindestens 20 bis 30 Jahre. Bis dahin wird genügend Wasserstoff vorhanden sein und es wird mehr Elektrizität aus erneuerbaren Quellen kommen, sodass wir unseren Strombedarf vermutlich anderweitig decken können. Wir sollten jedoch die bestehenden AKW laufen lassen solange sie sicher sind.

Das tut jetzt ja sogar der deutsche Klimaminister Habeck, zumindest für einige Monate.

Was die deutsche Regierung in dieser Energiekrise macht, ist sehr interessant. Sie wirft in sehr kurzer Zeit vermeintlich unverrückbare Positionen und Ideologien über Bord. So sollte es sein. Die Träume von der grossen Energiewende haben sich noch nicht verwirklicht. Schauen Sie sich die immensen Investitionen in erneuerbare Energien an, die in den vergangenen Jahren getätigt wurden. Diese Investitionen haben bisher nicht zu einem Rückgang des Brennstoffverbrauches geführt…

… weil der Strombedarf insgesamt zugenommen hat.

Die Erneuerbaren haben in etwa das ersetzt, was davor die abgestellten Atomkraftwerke lieferten. Aber was den CO2-Ausstoss betrifft, ist Deutschland nicht vorangekommen. Ich verstehe nicht, weshalb man diesen Zusammenhang nicht schon viel früher erkennen wollte. Aber jetzt beweist Deutschland, dass es auch pragmatisch kann. Das ist bewundernswert.

Anfang dieser Woche in Berlin: Peter Voser (hinter Bundeskanzler Olaf Scholz) bei der Einweihung der ABB-Lehrlingswerkstätte in der Nähe der deutschen Hauptstadt.. Abb/az

Warum bewundernswert?

Weil es auch Mut braucht, Fehler einzugestehen und den Kurs zu ändern. Deutschland füllt gerade die Gaslager auf, der grüne Vizekanzler Robert Habeck fliegt nach Katar, um neue Gasverträge auszuhandeln. Das hätte ich für undenkbar gehalten.

Die Schweiz verfolgt im Winter eine Importstrategie beim Strom. Der neue deutsche Pragmatismus könnte also auch uns nützlich sein.

Das ist so. Wir müssen aber auch selber was tun: Sparen und die Produktion erhöhen. Ich war immer ein Befürworter von Gaskraftwerken als Ergänzung zu den erneuerbaren Energiequellen. Gaskraftwerke lassen sich einfach an- und abstellen und die Gasvorräte reichen noch 200 Jahre lang. Zudem ist Gas CO2-mässig besser als alle anderen fossilen Energiequellen.

Sie selbst sind kürzlich 64-jährige geworden. Wie lange wollen Sie ABB-Präsident bleiben?

Ich habe natürlich meine Vorstellungen, aber die mache ich hier nicht publik. Es bereitet mir nach wie vor Freude, ABB-Präsident zu sein. Ich habe viel Herzblut hergegeben, als ich 2019 vorübergehend Präsident und zugleich CEO war. Aber wir haben - nicht zuletzt mit CEO Björn Rosengren – schon viel erreicht.

Das klingt jetzt doch so wie: Job erledigt!

Nein, nein. Das Feld ist herausfordernd und spannend zugleich. Es gibt noch viel zu tun.

Lassen Sie uns nochmals zur ABB zurückkommen und einige Strategiefragen vertiefen. Die Accelleron-Abspaltung ist nur eine von mehreren grossen Ausschüttungsübungen, mit denen ABB seit einigen Jahren regelmässig ihre Aktionäre beglückt. Mutiert ABB zur Dividendenmaschine?

Sie spielen auf den Kapitalrückkauf nach dem Verkauf des Stromübertragungsgeschäftes an. Das ist kein gutes Beispiel für Ihre These. Wir haben 2019 ein Viertel unseres Geschäfts verkauft und gleichzeitig gesagt, dass wir die Dividende pro Aktie auf dem bisherigen Niveau halten würden. Dieses Versprechen wäre nicht möglich gewesen, wenn wir unser Aktienkleid via Aktienrückkauf nicht auch dem stark verkleinerten Geschäftsvolumen angepasst hätten.

Im Fall von Accelleron handelt es sich aber um eine Sonderausschüttung.

Aber diese wird erst dann zu einer geldwerten Dividende, wenn unsere Aktionäre die Accelleron-Aktien ab dem 3. Oktober verkaufen. Die Idee dahinter ist, dass unsere Aktionäre so auch steuerlich am besten fahren. Wir sind nicht die einzigen, die das bei Abspaltungen so handhaben.

In der schwedischen Familie Wallenberg, die via ihre Beteiligungsfirma Investor zehn Prozent der ABB-Aktien besitzt, erwarten inzwischen wohl um die 200 Leute, dass ihnen die ABB-Dividenden ein angenehmes Leben finanzieren.

Wir zahlen sicher eine gute Dividende. Das ist unsere Politik. Aber ob Investor ihre Accelleron-Aktien dereinst verkaufen will oder nicht, ist nicht unsere Entscheidung. Und was ihre generelle Andeutung über die kapitalistische Seite der Familie Wallenberg anbelangt, so muss ich Ihr Bild korrigieren. Die Familienmitglieder sind in vielen Unternehmen, an denen sie beteiligt sind, aktiv im Verwaltungsrat vertreten und sie betätigen sich über mehrere Stiftungen auch in philanthropischer Weise.

Als Jürgen Dormann die 20-jährige Ära mit schwedischen Chefs wie Percy Barnevik, Göran Lindahl oder Jürgen Centerman beendete, um ABB vor dem Untergang zu retten sagte er in einem Interview: «Bei ABB habe ich dafür gesorgt, dass der Verwaltungsrat keine schwedische Abnickerequipe mehr war. Selbst Jacob Wallenberg habe ich nur behalten, weil ich ihn für die Refinanzierung brauchte.» Sie waren damals Finanzchef von ABB. Wie erlebten Sie diese Zeit?

Ich erlebte sie positiver als Jürgen Dormann. ABB brauchte damals, 2002, dringend frisches Kapital und bei der Kapitalerhöhung konnte das Unternehmen auf Investor beziehungsweise auf die Familie Wallenberg zählen. Das war extrem wichtig, denn wenn der grösste Aktionär bei einer solchen Kapitalerhöhung nicht mitzieht, kann man den Laden gleich schliessen. Dafür möchte ich den Wallenbergs ein Kränzchen winden. Sie haben ABB nicht nur mit Worten, sondern auch mit Geld gestützt. Übrigens: von den grossen Schweizer Investoren kam in jener Phase gar nichts. Unter den Schweizer Banken hielt uns allein die Credit Suisse die Stange. Dafür bin ich der Bank heute noch dankbar.

Vor etwa fünf Jahren haben die Wallenbergs ihren Einfluss bei ABB zurückerlangt. Wie sehen sie diesen Aktionär heute?

ABB hat einen der globalsten Verwaltungsräte, die man finden kann. Es ist richtig, dass darin auch drei Schweden mitwirken. Aber wer glaubt, dass die Gewichte in unserem Verwaltungsrat nach Aktionärsprozenten verteilt sind, dann ist das einfach falsch. Ich wäre gar nicht hier, wenn es anders wäre.

