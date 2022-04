Lehrermangel Schweiz: Ukraine-Krieg verschärft Situation

Integration Schon 11'400 Flüchtlingskinder im schulpflichtigen Alter: Wie die Ukraine-Krise den Lehrermangel in der Schweiz verschärft Aktuellste Zahlen des Staatssekretariats für Migration zeigen, welche Kantone wie viele schulpflichtige Flüchtlingskinder aufgenommen haben. Was das für die Schulen bedeutet, erklären Lehrerpräsidentin Dagmar Rösler und der oberste Schulleiter Thomas Minder. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 29.04.2022, 05.00 Uhr

Für die Integration der 11'400 Flüchtlingskinder in den Schweizer Schulen braucht es zusätzliche Lehrkräfte. Diese fehlen jedoch an allen Ecken und Enden. Patrick Huerlimann

Die grosse Anzahl der geflüchteten Kinder stellt die Schweizer Schulen vor neue Herausforderungen. Aktuell sind in der Schweiz 11'400 ukrainische Kinder im schulpflichtigen Alter (zwischen 4 und 15 Jahren) registriert, wie das Staatssekretariat für Migration auf Anfrage meldet.

Jedes sechste Flüchtlingskind im schulpflichtigen Alter ist im Kanton Zürich untergebracht, nämlich 1915. Am zweitmeisten Schülerinnen und Schüler hat der Kanton Bern mit 1719. Dann folgen der Kanton Waadt mit 936 und der Kanton Aargau mit 789 Flüchtlingskindern.

Schon vor der Ukraine-Krise war der schweizweite Lehrpersonenmangel ein akutes Thema – wegen steigender Schülerzahlen und vieler in Pension gehender Lehrpersonen aus der Babyboomer-Generation. Doch nun verschärft sich das Problem zusätzlich. Man habe den Lehrpersonenmangel zu wenig ernst genommen, sagt Dagmar Rösler, Präsidentin des Dachverbandes der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer. Sie wählt eindringliche Worte:

«Wir stehen quasi vor dem Abgrund.»

Dagmar Rösler, Präsidentin des Dachverbandes der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer. zvg

Zwar wüssten die Schulen, wie sie mit Kindern aus Krisengebieten ohne Deutschkenntnisse umgehen müssten, betont Lehrerpräsidentin Rösler. Doch neu sei die grosse Anzahl von zusätzlichen Schülerinnen und Schülern.

Diese sind besonders betreuungsintensiv: Die geflüchteten Kinder brauchen zusätzlichen Deutschunterricht, einige tragen Kriegstraumata mit sich, wofür es Unterstützung von Fachpersonal braucht. «Eine grosse Flexibilität, viel Verständnis und Zeit» seien von den Lehrpersonen gefordert, fasst Rösler zusammen. Die Schulen würden ein grosses Engagement an den Tag legen, um die Kinder und Jugendlichen gut aufzunehmen und ihnen Sicherheit zu vermitteln.

Kantone müssen unqualifizierte Aushilfslehrpersonen anstellen

Rösler appelliert an den Bund, es brauche jetzt mehr Ressourcen und Gelder für Kantone und Gemeinden: «Die Integration geflüchteter Kinder ist eine gesamtschulische und gesellschaftliche Herausforderung.» Dabei brauche es die Zusammenarbeit mit Erziehungsdepartementen und Pädagogischen Hochschulen in Form von Informationen, Beratung oder Supervision. Und vor allem:

«Man muss die Warnrufe aus der Lehrerschaft endlich ernst nehmen und ernsthaft die Arbeits- und Anstellungsbedingungen verbessern.»

Doch woher sollen die Schulen kurzfristig das zusätzliche Personal nehmen, das es für Deutschunterricht und Zusatzklassen bräuchte? Längst würden Pensionierte und Studierende einspringen oder Pensen so weit als möglich aufgestockt. «Die Möglichkeiten sind ausgeschöpft», sagt Rösler. Deshalb würden die Kantone nun auch unkonventionelle Massnahmen ergreifen.

So stellen die Kantone Bern, St. Gallen und Aargau schon länger Leute ohne pädagogische Ausbildung an. Ebenso der Kanton Luzern: Hier fehlen über 230 Lehrpersonen. Im Kanton Zürich sind aktuell um die tausend Stellen unbesetzt. Auch hier sieht der Kanton keine andere Lösung, als die befristete Anstellung von Lehrpersonen zu erlauben, die nicht die eigentlich erforderliche Zulassung haben. Der Kanton Solothurn hat eine Lehrpersonen-Rekrutierungskampagne gestartet. Es stellt sich nicht die Frage, ob darunter die Unterrichtsqualität leidet – sondern wie sehr.

Oberster Schulleiter: «Schulen müssen gleichmässig belastet werden»

Thomas Minder, Präsident des Verbands Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz. Reto Martin

Auch der oberste Schulleiter Thomas Minder bestätigt, der Personalmangel sei die grösste Herausforderung bei der Integration der Flüchtlingskinder. Er plädiert dafür, die Geflüchteten möglichst gleichmässig zu verteilen, um auch die Schulen gleichmässig zu belasten. Allerdings seien ihm keine Fälle bekannt, wo die Schulen mit der Eingliederung der ukrainischen Kinder überfordert seien.

«Damit die Integration gelingt, sollten die Kinder so schnell und so tief als möglich in die neue Sprache eintauchen», sagt Minder weiter. Am besten gehe dies in Regelklassen, wo die ukrainischen Kinder nicht unter sich sind. Aus dieser Perspektive seien die Zusatzklassen für Deutsch-Intensivunterricht nur die zweitbeste Lösung, so Minder.

