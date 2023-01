Einbürgerung: 5 Jahre Aufenthalt sollen genügen

Initiative Nur noch fünf anstatt zehn Jahre Aufenthalt: Ausländer sollen sich schneller einbürgern lassen können Die Verfahren seien heute oft willkürlich und schikanös, kritisiert der Verein Aktion Vierviertel. Mit einer Volksinitiative will er das ändern. Jetzt liegt der Text vor. Kari Kälin Jetzt kommentieren 23.01.2023, 16.38 Uhr

Aktuell muss man mindestens zehn Jahre in der Schweiz gelebt haben, um den roten Pass beantragen zu können. Bild: Corinne Glanzmann/Luzerner Zeitung

Sie zahlen Steuern, dürfen aber nicht wählen und abstimmen: Rund ein Viertel der Menschen in der Schweiz hat einen ausländischen Pass. Dass ihnen politische Rechte verwehrt bleiben, stellt für Arber Bullakaj vom Verein Aktion Vierviertel ein «Demokratiedefizit» dar. Einen wichtigen Grund dafür ortet er im Einbürgerungsgesetz. Gemäss einer Untersuchung kennt die Schweiz in Europa nach Zypern die zweitstrengsten Regeln. So muss man etwa zehn Jahre lang in unserem Land gelebt haben, um einen Antrag auf den roten Pass stellen zu können. In vielen europäischen Staaten, zum Beispiel Irland, Schweden oder Frankreich, reichen fünf Jahre.

Die Aktion Vierviertel will die Hürden für den roten Pass senken. Am Sonntag hat sie den Text zur schon länger angekündigten Volksinitiative für ein modernes «Bürgerrecht» präsentiert. Die augenfälligste Änderung: Nach fünf Jahren rechtmässigem Aufenthalt in der Schweiz sollen Ausländer Anspruch auf die Schweizer Staatsbürgerschaft erhalten. Weitere Voraussetzungen sind: Man braucht Grundkenntnisse in einer Landessprache, darf die innere und äussere Sicherheit der Schweiz nicht gefährden und nicht zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe verurteilt sein. Bei den Sprachkenntnissen geht es laut Bullakaj darum, dass jemand nicht scheitert, der sich gut verständigen kann, aber mit der Grammatik Mühe bekundet. Im Initiativkomitee vertreten ist unter anderem die Operation Libero. Die SP und die Grünen haben bereits Unterstützung für das Anliegen signalisiert.

In den letzten Jahren sorgten immer wieder Verfahren für Schlagzeilen, in denen Einbürgerungsgesuche mit kuriosen Begründungen abgeschmettert wurden. Bullakaj und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter wollen mit der Initiative Gegensteuer geben – mit einem Anspruch auf Einbürgerung für alle, die dauerhaft in der Schweiz leben, «anstelle der heute oftmals willkürlichen und schikanösen Verfahren». Das Initiativkomitee startet voraussichtlich im Frühling mit der Unterschriftensammlung. Zunächst erst geht der Text zur Prüfung in die Bundeskanzlei.

