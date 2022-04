Russische Botschaft in Bern verbreitet Propaganda

Informationskrieg Die russische Propaganda-Zentrale in Bern: Botschaft setzt Andersdenkende in der Schweiz unter Druck Die Botschaft Russlands greift eine Anwältin aus Zürich an, die für den Ex-Oligarchen Michail Chodorkowski gearbeitet hat. Der Fall zeigt, wie undiplomatisch die Diplomaten gegen Kritiker vorgehen. Andreas Maurer Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Neue Sicherheitsmassnahmen vor der russischen Botschaft in Bern. Valentin Hehli (Bern, 7.4.2022)

Seit Kriegsbeginn wird die russische Botschaft in Bern schwer bewacht. Mehr Sicherheitskräfte als sonst markieren vor der barocken Villa Präsenz. Die Polizei hat das Trottoir mit Gittern abgesperrt. Spaziergänger müssen deshalb die Strassenseite wechseln. Das Bundesamt für Polizei hat das Sicherheitsdispositiv erhöht, weil sich Mitarbeiter der Botschaft bedroht fühlten.

Russlands Diplomaten gehen in der Schweiz aber ebenfalls nicht gerade diplomatisch vor. Die Botschaft betreibt in Bern eine Propagandaabteilung, die Putins Rhetorik im Originalton verbreitet – über Mitteilungen auf Twitter und ihrer Website.

Diese Woche verbreitete die Botschaft in Bern folgendes Statement des russischen Verteidigungsministeriums zum Massaker von Butscha: «Während der Zeit, in der sich die Stadt unter der Kontrolle der russischen Armee befand, hat kein einziger Einwohner unter irgendeiner Form von Gewalt gelitten.» Die angeblichen Beweise für Kriegsverbrechen seien erst aufgetaucht, als die ukrainischen Sicherheitskräfte und Journalisten angekommen seien. Alle Fotos und Videos seien gestellt, alle Berichte Fake News.

Unter besonderer Beobachtung der Propagandaabteilung stehen Schweizer Medien. Der russische Pressedienst ­zitiert und kritisiert hauptsächlich die NZZ als Leitmedium. Er teilt nicht nur seine andere Sichtweise mit, sondern thematisiert auch die Biografie von Journalisten und kritisiert sie persönlich, einen Auslandredaktor zum ­Beispiel als «Hobby-Militärstrategen», der absolut inkompetent sei und einen hysterischen Stil pflege.

Anwältin Natalia Lechbinskaya. Christoph Ruckstuhl/NZZ

Noch weiter geht die Botschaft in ihrer jüngsten Medienschelte. Darin geht es um ein NZZ-Porträt einer russischen Anwältin aus Zürich, Natalia Lechbinskaya. Sie wird als mutige Kämpferin vorgestellt, die vor 14 Jahren in Moskau ins Visier der Justiz geraten ist und nun ukrainischen Flüchtlingen mit Rechtsberatung hilft.

Die Botschaft schreibt dazu, für eine naive Leserschaft entstehe ein «beschönigendes Bild» einer «gesetzestreuen Dame», die einfach so unter politischen Druck geraten sei. Die Zeitung habe aber eine entscheidende Information weggelassen: Dass Lechbinskaya 2014 von einem Moskauer Gericht wegen Betrugs, Veruntreuung und Geldwäscherei zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt worden sei.

Die schwierige Vergangenheit als Anwältin von Chodorkowski

Michail Chodorowski am Swiss Economic Forum 2015. Keystone (Interlaken, 4.6.2015)

Lechbinskaya vertrat als Anwältin in Moskau drei Tochtergesellschaften des Erdölkonzerns Yukos. Dieser gehörte dem Oligarchen Michail Chodorkows­ki, der Putin die Unterstützung verweigerte und nun als Oppositioneller im Londoner Exil lebt. Als sein Imperium zusammenfiel und seine Anwälte das Insolvenzverfahren betreuten, gerieten sie selber in die Kritik.

Die russische Generalstaatsanwaltschaft warf Lechbinskayas Kanzlei vor, dabei 22 Millionen US-Dollar veruntreut und in einem betrügerischen System verteilt zu ­haben. Deshalb wurde die Anwältin international zu Fahndung ausgeschrieben. Kurz vor der Gerichtsverhandlung floh sie 2008 über Paris in die Schweiz.

Die russische Botschaft forderte die damalige Justizministerin Simonetta Sommaruga persönlich dazu auf, Lechbinskaya nach Russland auszuliefern. Doch die Schweiz tat das Gegenteil: Sie anerkannte die Anwältin als Flüchtling.

Das Bundesamt für Justiz erklärt in einem Schreiben, das CH Media vorliegt, dass die Vorwürfe nach hiesigem Recht keine Straftat begründen könnten. Ein Betrug gelte zum Beispiel nur als solcher, wenn eine arglistige Täuschung vorliege. Diesen Nachweis erbringe die russische Anklageschrift nicht. In der Schweiz könnte der Fall höchstens vor einem Zivilgericht eingeklagt werden, weshalb keine Auslieferung möglich sei.

Rufschädigung in der Schweiz: Russisches Urteil wirkt auch hier

Lechbinskaya hat in einem Restaurant in Thalwil ZH ein Stübli reserviert, um ihre Geschichte zu erzählen. Mit einem Taschentuch trocknet sie ihre Tränen, als sie von ihrer Flucht damals mitten in der Nacht erzählt und vom Abschied ihres damals 18-jährigen Sohns, den sie zurückliess. Gefasst reagiert sie aber auf die verbale Attacke der russischen Botschaft. Sie sagt:

«Ich habe meine Angst vor der russischen Unterdrückungsmaschinerie überwunden. Ich habe sie umgewandelt in Energie.»

Und trotzdem ist es der russischen Staatsanwaltschaft gelungen, Lechbinskayas Reputation zu schaden. «Ich konnte deshalb keine Stelle als Anwältin im Bank- und Finanzbereich bekommen», sagt sie. Ihre berufliche Vergangenheit habe Arbeitgeber verschreckt und interne Sicherheitsdienste alarmiert. Sie habe auch Probleme gehabt, für Geschäftskunden Bankkonten zu eröffnen. Die Zürcher Kantonalbank habe dies ohne Angabe von Gründen abgelehnt. Lechbinskaya vermutet ihre Vergangenheit bei Yukos als Grund.

Sie überwachen uns: Sicherheitsmassnahmen der russischen Botschaft in Bern. Valentin Hehli (Bern, 7.4.2022)

Russland hat damit ein Ziel erreicht. Obwohl das Urteil in der Schweiz keine strafrechtlichen Folgen hat, entfaltet es Wirkung. Auch von der neuerlichen Verbreitung der Vorwürfe könnte etwas hängen bleiben, obschon sie dementiert werden. Die Schweizer Medien thematisieren die Interventionen des russischen Botschafters deshalb in der Regel nicht.

Professor Ralph Weber. Britta Gut

Die Tabuisierung findet Ralph Weber falsch. Er ist Professor für European Global Studies der Universität Basel und selber ins Visier der Botschaft eines autoritären Regimes geraten. Die chinesische Botschaft nannte ihn eine «hinterlistige Person». Die Diskreditierung von Kritikern hat auch bei chinesischen Botschaften System. Ein Forscher in Frankreich wurde als «verrückte Hyäne» bezeichnet. Weber sagt:

«Äussern sich die Botschaften zu einzelnen Personen, so kann das konkrete Auswirkungen haben.»

Damit werde ein Diskursrahmen geschaffen, der kritische Stimmen marginalisieren und verunsichern solle. Es sei ein Element einer ­liberalen Demokratie, dass man ein gewisses Mass an Beleidigung aushalten müsse. Weber findet aber, dass die Mitteilungen von Botschaften autoritärer Regimes nicht einfach verschwiegen werden sollen. Er sagt: «Wichtig scheint mir, dass solche Stellungnahmen in unseren Medien breit thematisiert und möglichst differenziert kommentiert werden. Das ist letztlich eine der Stärken einer Demokratie.»

Sind russische Oppositionelle in der Schweiz in Gefahr?

Der russische Botschafter Sergei Garmonin. Britta Gut (Bern, 20.5.2021)

Peter Regli ist Ex-Geheimdienstchef der Schweiz und sagt: «Der russische Botschafter Sergei Garmonin führt sich in der Schweiz ähnlich wie sein Präsident in der Ukraine auf.» Bedenklich findet er vor allem, wenn die russische Botschaft geflüchtete Staatsbürger Russlands, Weissrusslands und der ­Ukraine kritisiere. Er sagt:

«Wir sind für deren Sicherheit in der Schweiz verantwortlich. Der russische Staat verfolgt Oppositionelle auch im Ausland und scheut keine Mittel.»

Peter Regli, Ex-Geheimdienstchef. Keystone (2012)

Regli erinnert an die Vergiftung des abtrünnigen russischen Agenten Sergei Skripal sowie dessen Tochter und sagt: «Wir befinden uns im Krieg, nicht nur in der ­Ukraine, sondern auch zwischen zwei Welten: die Diktaturen China und Russland und die westliche Welt mit der liberalen Weltordnung. Jetzt ist der Augenblick gekommen, um für unsere Werte hinzustehen.» Trotzdem findet es Regli richtig, dass die Schweiz im Gegensatz zu den meisten europäischen Ländern noch keine Diplomaten heimgeschickt hat: «Es sind so viele russische Agenten in der Schweiz, dass die Ausweisung einzelner Figuren praktisch nicht viel bringt. Der diplomatische Schaden wäre grösser.»

Eine Politikerin hat schon lange vor dem Problem gewarnt

Die Propaganda der russischen Botschaft in der Schweiz ist seit dem Kriegsausbruch penetranter geworden. Neu ist der aggressive Stil aber nicht. Vor einem Jahr richtete sich eine dieser Mitteilungen gegen den Brüssel-Korrespondenten dieser Zeitung. Darauf ­reagierte Mitte-Nationalrätin Marianne Binder und fragte den Bundesrat, wie er dazu stehe. Die Antwort fiel knapp aus. Der Bundesrat verwies auf die Medienfreiheit und schwieg.

Nationalrätin Marianne Binder-Keller. Alex Spichale (2021)

Heute sagt Binder: «Der Bundesrat hätte schon damals anerkennen sollen, dass die russische Botschaft zu weit geht. Auch ein neutrales Land kann ein Problem beim Namen nennen und von Propaganda sprechen. Wir sind schliesslich ein Rechtsstaat.» Es sei paradox: «Die russische Botschaft beruft sich in der Schweiz auf unsere Meinungsäusserungsfreiheit und verbreitet Aussagen, die im eigenen Land schlicht verboten wären, wenn sie sich gegen den russischen Staat richten würden.»

Die russische Botschaft dementiert dies auf Anfrage und schreibt: «Auch russische oppositionelle Journalistinnen und Journalisten äussern ihre Meinungen weiterhin offen, vor allem in verschiedenen Telegram-Nachrichtenkanälen.» Meinungsfreiheit bedeute aber keine Freiheit für die Verbreitung von Fälschungen, zum Beispiel zur «Spezialoperation» in der Ukraine.

Die Botschaft verteilt übrigens manchmal sogar Lob an Journalisten. Als diese Zeitung kurz vor Kriegsausbruch Schweizer Topdiplomaten zitierte, welche die Kriegsgefahr als gering einstuften, lautete das Verdikt des Botschafters: «Diese Publikation kann als Beispiel für objektiven Qualitätsjournalismus dienen.»

