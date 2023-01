INDISKRETIONEN Fall Berset: Ein weiteres Leak – und eine delikate personelle Konstellation Das Medienhaus Ringier erhielt 2021 eine vollständige Medienmitteilung zur Coronapolitik des Bundesrats einen Tag vor der Publikation. Bei Ringier ging die Journalistin auf das Thema ein, die heute die Kommunikationsabteilung von Bundesrat Berset leitet. Francesco Benini und Patrik Müller Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Bundesrat Alain Berset uns sein damaliger Kommunikationschef Peter Lauener im Februar 2020 nach einer Medienkonferenz in Bern. Alessandro Della Valle / Keystone

Die Medienmitteilung des Bundesrats trug das Datum vom 28. April 2021. «Coronavirus: Mehr Sicherheit für die Planung von Grossveranstaltungen ab Juli 2021», lautete die Überschrift.

Einen Tag zuvor, am 27. April, um 18.12 Uhr, hatte Peter Lauener, der damalige Kommunikationschef des Innendepartements, das Communiqué in einem Mail an Marc Walder, den Chef des Medienunternehmens Ringier, gesandt. Dazu schrieb er kurz: «Herzliche Grüsse, Peter Lauener».

Der ausserordentliche Staatsanwalt des Bundes, Peter Marti, fragte Lauener in der Einvernahme am 17. Mai 2022: «Ging die offizielle Medienmitteilung tatsächlich für alle Medienschaffende am Dienstagabend raus?» Das war natürlich nicht der Fall. Der Bundesrat orientiert über die Entscheide, die er am Mittwoch an seinen Sitzungen fällt, nie bereits einen Tag zuvor. «Ich sage nichts», antwortete Lauener auf Martis Frage.

Einmal mehr heisst es: «Wie ‹Blick› weiss»

Am Mittwoch, 28. April, erschien im «Blick» ein Text unter dem Titel: «Neuer Anlauf für Test-Konzerte. Bald feiern wir wie die Katalanen!» In Barcelona hatte einen Monat zuvor das erste grosse Konzert nach dem zweiten Lockdown stattgefunden. Im Artikel findet man die Formulierung: «Wie ‹Blick› weiss». Das Boulevardblatt gebraucht die Floskel gerne, wenn es eine exklusive Nachricht verbreiten kann.

«Wie ‹Blick› weiss, will sich der Bundesrat am Mittwoch erneut der Frage der Grossveranstaltungen widmen», schrieb die Bundeshausredaktorin. Dass die Regierung eine Woche zuvor keine Einigung gefunden habe, sei auf unterschiedliche Meinungen zu den Modalitäten der Anlässe zurückzuführen. Am Mittwoch fand der Bundesrat in dieser Frage eine Lösung.

Gianna Blum, Co-Leiterin der Kommunikation des Eidgenössischen Departements des Innern. zvg

Die Autorin des «Blick»-Textes war Gianna Blum. Im August 2022 gab das Departement des Innern bekannt, dass Blum Co-Leiterin der Kommunikationsabteilung werde. Sie ersetzte Peter Lauener. Er verliess das Departement im Juni 2022, nachdem ihn Staatsanwalt Marti einvernommen hatte.

Blum schreibt nun auf Anfrage: «Ich halte fest, dass der genannte Artikel meine eigene Recherche war. Das wird zweifelsfrei dadurch belegt, dass der Text absolut nichts vom Inhalt des Communiqués vom 28. April 2021 vorwegnimmt.» Die Journalistin umriss damals das Thema und wies auf umstrittene Punkte hin; sie erwähnte aber nicht, welche Entscheide der Bundesrat konkret fällen werde.

Gianna Blum arbeitete während zweieinhalb Jahren als Bundeshausredaktorin des «Blicks». Sie verfolgte eng, welchen Weg die Regierung in der Coronapolitik einschlug. Und sie schien auch darüber informiert, wie die Entscheide des Bundesrats zustande kamen. Am 13. Januar 2021 schrieb Blum mit anderen Autoren im «Blick», dass sich nur Ueli Maurer gegen weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ausgesprochen habe. Der Bundesrat beschloss damals, alle Läden zu schliessen. «Bundesratsnahe Kreise berichten, die Sitzung habe eine ganz eigene Dynamik bekommen, als sich die Regierungsmitglieder über das Papier von Gesundheitsminister Alain Berset beugten», hiess es in Blums Text.

Ihre Anstellung versetzte Bundesbern in Staunen

Nun drängen sich Fragen an Bundesrat Berset auf. Er sagt, dass er von den Indiskretionen nichts gewusst habe. Erstens: Ist es plausibel, dass sein Kommunikationschef einem Medienmanager die Mitteilung zu einer Bundesratssitzung zukommen lässt, die erst am folgenden Tag stattfindet – ohne dass der Vorgesetzte, also Berset, darüber in Kenntnis ist?

Zweitens: Berset sagte am 22. Mai 2022 in der Einvernahme als Auskunftsperson: «Leaks sind ein grosses Problem.» Und: «Es gab viele Leaks, die in der Presse erschienen sind. Das hat mich genervt, das weiss das Team. Das hat mich unter Druck gesetzt.» Wenn das Bersets Haltung ist – warum hat er in seinem Departement als Co-Kommunikationschefin eine Journalistin angestellt, die während der Pandemie über vertrauliche Vorgänge im Bundesrat berichtete? Belohnt man eine Person, die einen ärgert?

Als Berset im August 2022 die Einsetzung Gianna Blums als Co-Chefin der Kommunikationsabteilung bekanntgab, nahmen das in Bundesbern sowohl Politiker als auch Medienschaffende erstaunt zur Kenntnis. Blum ist Mitte 30 und hatte keine Erfahrung als Mediensprecherin einer grösseren Organisation vorzuweisen. Bundesräte stellen als Kommunikationschefs oft Journalistinnen oder Journalisten an, die erfahren sind und über ein weites Kontaktnetz verfügen.

Peter Lauener war Informationsbeauftragter des Eisenbahnverbandes gewesen, Kampagnenleiter der SP und Kommunikationschef des Gewerkschaftsbundes, bevor ihn Alain Berset im Jahr 2012 anstellte. Nun hält ihm Staatsanwalt Marti vor, das Amtsgeheimnis verletzt zu haben. Für Lauener gilt die Unschuldsvermutung.

