Corona-Protokolle: Parlamentarier wollen Leaks untersuchen

Indiskretionen «Corona-Protokolle»: Parlamentarier wollen die Sache untersuchen – doch dürfen sie den E-Mail-Verkehr überhaupt einsehen? Die parlamentarische Aufsicht, die GPK, dürfte nächste Woche zu den Corona-Leaks aus dem Innendepartement eine Untersuchung starten. Doch noch ist unklar, wozu die Kommission überhaupt berechtigt ist. Maja Briner 2 Kommentare 20.01.2023, 16.00 Uhr

SVP-Nationalrat Alfred Heer (links) forderte bereits den Rücktritt von Bundespräsident Alain Berset (Mitte). SP-Nationalrat Fabian Molina fordert eine Aufklärung der Vorwürfe – und zwar ganzheitlich. Bilder: Keystone Montage: fan

Der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer prescht zum zweiten Mal vor. Als erster Parlamentarier hatte er den Rücktritt von Bundespräsident Alain Berset gefordert. Nun geht Heer als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK) in die Offensive: «Ich habe den Antrag gestellt, dass die GPK die Herausgabe des E-Mail-Verkehrs zwischen Peter Lauener und der gesamten Ringier-Presse einfordern», sagt er. Anschliessend brauche es vermutlich Anhörungen. «Wir müssen rechtliches Gehör gewähren.»

Die Schweiz am Wochenende hatte enthüllt, dass Bersets Ex-Kommunikationschef Lauener vertrauliche Informationen an den Ringier-CEO weitergegeben hatte. Die GPK von National- und Ständerat werden sich Anfang kommender Woche damit beschäftigen. Doch noch ist unklar, was sie überhaupt machen können – ob sie etwa den E-Mail-Verkehr einfordern können, wie Heer möchte. Die GPK üben die Oberaufsicht aus über die Geschäftsführung des Bundesrates und der Bundesverwaltung und haben grundsätzlich weitgehende Rechte. Die Situation ist aber komplex, weil diverse juristische Verfahren laufen – und die GPK die Gewaltentrennung berücksichtigen müssen.

«Es ist ein Sonderfall», sagt der Präsident der ständerätlichen GPK, Matthias Michel (FDP). «Wir haben es mit einem laufenden Verfahren zu tun, das wir nicht beeinflussen dürfen. Wir müssen deshalb zuerst die Grenzen und Möglichkeiten der GPK abklären.» Zudem brauche es gewisse Informationen: «Wen und was das Strafverfahren alles abdeckt, wissen wir derzeit noch nicht.»

Michel bereitet die Sitzung mit der Präsidentin der nationalrätlichen GPK, Prisca Birrer-Heimo (SP), und dem Kommissionssekretariat vor. Dieses klärt ab, welche Wege der GPK offenstehen. Birrer-Heimo sagt: «Es ist wichtig, dass wir sehr sorgfältig und korrekt vorgehen. Es geht auch um das Vertrauen in die Institutionen und in den Rechtsstaat.»

Die eine Frage ist, was möglich ist; die andere, was die 38 GPK-Mitglieder aus National- und Ständerat wollen. Die meisten von ihnen äussern sich vor der Sitzung nur zurückhaltend oder wollen öffentlich nichts sagen. Der Grundtenor ist aber deutlich: Man will Klarheit und die Sache nicht nur der Justiz überlassen, schliesslich gebe es auch eine politische Komponente. Mitte-Nationalrätin Marianne Binder beispielsweise sagt: «Die GPK ist der richtige Ort, um die Vorgänge zu analysieren.»

Wenn die GPK eine Untersuchung starten, beauftragen sie normalerweise eine Subkommission damit. Eine Möglichkeit wäre diesmal auch, den Fall in die laufende Untersuchung zu Indiskretionen zu integrieren. Für letzteres spricht sich SP-Nationalrat Fabian Molina aus. «Die Vorwürfe müssen lückenlos aufgeklärt werden, und zwar gesamtheitlich: Das Leak aus der GPK zur Crypto-Affäre, das alles ins Rollen gebracht hat, das mutmassliche Leak im Innendepartement sowie jenes zu den Strafakten, die zur Schweiz am Wochenende gelangt sind.»

Die GPK dürften unter anderem mit Bundespräsident Alain Berset Anhörungen durchführen. Offen ist, zu welchen Unterlagen sie Zugang erhalten. Verkompliziert wird das Ganze dadurch, dass beim Berner Zwangsmassnahmengericht ein Entsiegelungsverfahren läuft.

Der ehemalige Bundesrichter Niklaus Oberholzer hat 2008 ein Gutachten über die Informationsrechte der GPK im Bereich der Strafverfolgung erstellt. Er äussert sich schriftlich zur Frage, ob der beschlagnahmte E-Mail-Verkehr einsehbar ist: Die Antwort sei gar nicht so einfach. Grundsätzlich könne die GPK Unterlagen von allen Amtsstellen des Bundes beiziehen. Ein erstes Problem sei indes, dass es sich beim Berner Zwangsmassnahmengericht um ein kantonales Gericht handle, das allerdings auch in bundesrechtlichen Strafsachen zuständig sei.

Zweitens sei der elektronische Datenverkehr durch das verfassungsrechtliche Fernmeldegeheimnis geschützt. «Es dürfte deshalb die Frage im Vordergrund stehen, in welchem Verhältnis die Informationsrechte der GPK zu verfassungsrechtlichen Grundprinzipien des Persönlichkeitsschutzes stehen», schreibt Oberholzer.

Theoretisch hätte das Parlament die Möglichkeit, zum schärfsten Mittel zu greifen und eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) einzusetzen, die mehr Rechte hat. Dafür zeichnet sich aber keine Mehrheit ab – zumindest derzeit. «Über eine PUK ist dann nachzudenken, wenn sich dies aufgrund der Untersuchungen der GPK aufdrängt», findet Mitte-Ständerat Daniel Fässler.

Ein Vorteil der GPK ist, dass sie rascher loslegen kann als eine PUK. Eine Aufklärung von heute auf morgen scheint angesichts der Ausgangslage allerdings nicht in Sicht – weder politisch noch juristisch.

