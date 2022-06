Häusliche Gewalt: Warum die Schweiz von der Waadt lernen soll

«Wer schlägt, geht» Häusliche Gewalt: Warum die Schweiz ausgerechnet vom Kanton mit den meisten Straftaten lernen soll Ein Mann, der seine Frau schlägt oder bedroht, muss die gemeinsame Wohnung verlassen. Diese Strategie der Waadt zur Bekämpfung häuslicher Gewalt soll in der Schweiz Schule machen, obwohl der Kanton bei den Straftaten obenauf schwingt. Das ist nur auf den ersten Blick ein Widerspruch. Julian Spörri, Lausanne Jetzt kommentieren 20.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Häusliche Gewalt ist in der Schweiz verbreitet – oft sind Frauen die Opfer. Jan-Philipp Strobel / dpa

Im letzten Jahr wurden in der Schweiz 19’341 Straftaten im häuslichen Bereich registriert. In rund einem Drittel der Fälle handelte es sich dabei um eine Tätlichkeit, gefolgt von Drohung, Beschimpfung sowie einfacher Körperverletzung. Zudem kam es zu 23 vollendeten Tötungsdelikten, wobei 20 Opfer Frauen waren.

Für Nationalrätin Jacqueline de Quattro (FDP/VD) ist angesichts dieser Zahlen klar: «Straftaten innerhalb von familiären oder partnerschaftlichen Beziehungen sind in der Schweiz ein allgemeines Sicherheits- und Gesundheitsproblem.»

«Wir müssen die diabolische Spirale der häuslichen Gewalt durchbrechen.»

Um dies zu erreichen, hat die FDP-Politikerin im März 2021 zusammen mit der Grünen Léonore Porchet (VD) eine parlamentarische Initiative eingereicht, die kürzlich in der Rechtskommission des Nationalrates eine Mehrheit fand und nun in die zweite Kammer geht.

Wo der neue Grundsatz bereits gilt

Die Initiative schlägt einen Paradigmenwechsel vor: Sie will im Gesetz den Grundsatz verankern, dass nicht wie üblich das Opfer aus der gemeinsamen Wohnung gebracht, sondern die gewalttätige Person weggewiesen wird. Die Anordnung der Massnahme muss jeweils durch ein Gericht bestätigt werden. In bestimmten Fällen – etwa bei minderjährigen Aggressoren – sind Ausnahmen vorgesehen.

Nationalrätin Jacqueline de Quattro. Keystone

Dass de Quattro das Prinzip «Wer schlägt, geht» schweizweit einführen will, ist keine Überraschung. Die Nationalrätin hat den Grundsatz zu ihrer Zeit als Waadtländer Sicherheitsdirektorin bereits auf kantonaler Ebene etabliert. Das von ihr ausgearbeitete Gesetz zur Bekämpfung der häuslichen Gewalt wurde 2017 vom waadtländischen Parlament abgesegnet.

Auch in einigen anderen Kantonen gilt schon heute die Devise, dass nach häuslicher Gewalt der Aggressor – in rund drei Viertel der Fälle sind es Männer – die Wohnung verlassen muss. Nebst St.Gallen, Nidwalden und Obwalden ist dies in den Kantonen der Westschweiz der Fall. Einige von ihnen liessen sich direkt durch das «Waadtländer Modell» inspirieren.

Ziel: Rückfälle verhindern

«In Kantonen ohne die Gesetzesänderung bleibt in den meisten Fällen der Täter zu Hause, weil es für die Polizei einfacher ist, das Opfer und allfällige Kinder bei Freunden oder im Frauenhaus unterzubringen», begründet de Quattro ihre Initiative. Dies sei problematisch, weil die gewalttätige Person mit sich allein gelassen werde und es ein hohes Risiko von neuer Gewalt gebe, wenn das Opfer in ihr Zuhause zurückkehre.

Ein Paradigmenwechsel hat nach Ansicht der Sicherheitspolitikerin zwei Vorteile.

«Zunächst ist es ein starkes Signal an alle Aggressoren, dass sie und nicht die Opfer die Konsequenzen ihres Handelns tragen müssen. Ausserdem werden Rückfälle verhindert.»

Dies auch deshalb, weil die gewalttätige Person im Rahmen des «Waadtländer Modells» besser unterstützt werde, betont de Quattro. So muss im Kanton Waadt jeder Täter und jede Täterin an mindestens einem sozialerzieherischen Gespräch teilnehmen, bevor nach frühestens 14 Tagen eine Rückkehr in die Wohnung erlaubt wird. Die eingereichte parlamentarische Initiative will die konkrete Ausgestaltung dieser begleitenden Massnahmen den Kantonen überlassen.

Waadt verzeichnet am meisten Verstösse

Doch wie erfolgreich ist das «Wer schlägt, geht»-Prinzip in der Waadt? Die Statistik des Kantons zeigt, dass im letzten Jahr in 28 Prozent der Fälle von häuslicher Gewalt der Täter oder die Täterin weggewiesen wurde, was im Vergleich zur Zeit vor der Gesetzesänderung einer Zunahme um mehr als das Zehnfache entspricht. Die Zahl ist deshalb beachtlich, weil es in manchen Fällen dem Willen des Opfers entspricht, die Wohnung zu verlassen. Zudem gilt bei leichteren Formen der häuslichen Gewalt eine Wegweisung der Täterschaft als nicht verhältnismässig.

Eine andere Statistik scheint den Erfolg des «Waadtländer Modells» derweil in Frage zu stellen: Kein anderer Kanton verzeichnet pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner so viele Straftaten im häuslichen Bereich wie die Waadt. Ihre Zahl lag im letzten Jahr doppelt so hoch wie im Schweizer Mittel (siehe Grafik).

Wie passt das zusammen? Ausgerechnet der negative Rekordhalter soll Vorbild für die ganze Schweiz sein? Was merkwürdig klingt, ist nur auf den ersten Blick ein Widerspruch.

Zunächst gilt es zu beachten, dass die Waadt bereits seit Jahren mehr Straftaten als der Schweizer Durchschnitt ausweist. Besonders akzentuiert hat sich dies zwischen 2017 und 2019. In dieser Zeit ist die Zahl der Verstösse im einwohnermässig drittgrössten Kanton sprunghaft angestiegen. Seither sind die Fälle wieder leicht rückläufig.

«Aus der Statistik zu schliessen, dass die Waadt ein gewalttätiger Kanton ist, wäre falsch», sagt de Quattro. Im häuslichen Bereich bildeten die registrierten Straftaten nur die Spitze des Eisbergs ab, da viele Opfer die Vorfälle aus Angst oder Scham für sich behielten, so die Politikerin.

«Es ist gewissermassen wie bei der Drogenfahndung. Je mehr man interveniert, desto mehr zeigt sich das Problem.»

Steht landesweit der Peak noch bevor?

Der Kanton Waadt teilt diese Interpretation. «Die Zahl der Verstösse bezieht sich auf die Zahl der Fälle, die der Polizei gemeldet wurden. Sie spiegelt nicht die Fälle wider, in denen keine Anzeige oder keine Meldung an die Polizei erstattet wurde», sagt Maribel Rodriguez, Chefin des Büros für Gleichstellungsfragen. Entsprechend müsse der zwischen 2017 und 2019 festgestellte Anstieg bei der Zahl der Straftaten in der Waadt nicht zwingend auf eine Zunahme der häuslichen Gewalt zurückzuführen sein.

Alles anzeigen

Vielmehr scheint ein Zusammenhang zum im Jahr 2017 vom Parlament verabschiedeten kantonalen Gesetz zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt naheliegend. Rodriguez sagt denn auch:

«Der beobachtete Anstieg kann mit einer verbesserten Feststellung der Straftaten sowie mit zahlreichen Präventionskampagnen in Verbindung gebracht werden, die möglicherweise eine systematischere Anzeigeerstattung durch die Opfer gefördert haben.»

In der Waadt hofft man nun, dass sich die sinkende Tendenz der letzten zwei Jahre fortsetzt und der Peak im Jahr 2019 definitiv überschritten wurde. Schweizweit ist dagegen zu befürchten, dass dieser erst noch bevorsteht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen