In der SRF «Arena» «Schützt euch und euer Umfeld»: Jetzt weibelt auch Ex-SVP-Chef Albert Rösti für das Impfen Der ehemalige SVP-Parteipräsident Albert Rösti sorgte am Freitagabend für Aufsehen: In der SRF «Arena» ruft er zum Impfen auf. Online-Redaktion 11.12.2021, 06.42 Uhr

SVP-Nationalrat Albert Rösti. SRF

Die Skepsis gegenüber der Impfung ist in der SVP-Wählerschaft am grössten. Zahlreiche Parlamentarier der grössten Partei des Landes sparen nicht mit Kritik an der Impfkampagne, dem Covid-Gesetz oder der Zertifikatsregelung des Bundesrats. Nun aber sorgt ausgerechnet Albert Rösti mit einem flammenden Appell für Aufsehen.

Der ehemalige Parteipräsident wirbt in der SRF «Arena» am Freitagabend für das Impfen. «Ich will alle aufrufen, sich jetzt impfen zu lassen», so der 54-jährige Agronom. Und weiter: «Alle, die das Gefühl haben, ein politisches Signal zu senden, indem sie sich nicht impfen lassen: Das ist falsch.»

Impfen, um den Lockdown zu verhindern

Der SVP-Nationalrat erklärt, dass die Impfung der einzige Weg aus der Coronakrise sei. «Schützt euch, schützt euer Umfeld. Darum bitte: Geht diese Impfung machen. Ich sage das als Albert Rösti, der selbst geimpft ist.» Rösti warnt: Einen weiteren Lockdown dürfe es nicht mehr geben. Verhindern lasse sich das, wenn mehr Personen in der Schweiz geimpft wären. «Das hilft uns aus dieser Pandemie raus, ohne dass wir solche Einschränkungen haben.»

Die Arena am Freitagabend. SRF

Denn Rösti will unbedingt verhindern, dass es zu einem weiteren Teil-Lockdown kommt. Der Bundesrat hatte am Freitag zwei Massnahmen-Varianten in die Vernehmlassung geschickt - neben der Einführung der 2G-Regel steht demnach ein Teil-Lockdown zur Diskussion.

Seltene Einigkeit zwischen SP und SVP

Die «Arena» wurde für einmal nicht von Sandro Brotz moderiert, dieser war positiv auf Corona getestet worden und fiel kurzfristig aus. Röstis Appell fand in der Sendung Anklang. SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen hatte am Freitag zusammen mit Rösti die Intensivstation des Inselspitals Bern besucht.

SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen. SRF

Dort hätten sie gesehen, dass die Lage sehr ernst sei, so Wasserfallen. Die Pflegenden seien müde, erschöpft, ausgelaugt. «Wegen fehlenden Personals ist ein Drittel der Intensivpflegestation des Inselspitals geschlossen.»

Diesbezüglich stimmt Albert Rösti zu: Man hätte früher Massnahmen ergreifen müssen. Jetzt müsse man mit einer Ausbildungsinitiative und innovativen Lösungen die Kapazitäten ausbauen.