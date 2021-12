Bettingen in Basel-Stadt: Bus prallt in Mauer – Neun Verletzte

Am Donnerstagabend ist ein Linienbus in Bettingen (BS) in die Garageneinfahrt eines Mehrfamilienhauses geprallt. Das Fahrzeug kam bei dichtem Schneetreiben von der Strasse ab. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich 13 Passagiere sowie ein Chauffeur an Bord des Busses. Neun Personen wurden verletzt - fünf davon mussten ins Spital gebracht werden.

03.12.2021, 07.48 Uhr