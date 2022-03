Impfdosen laufen ab und müssen entsorgt werden

Impfung Rund 400’000 Impfdosen des Bundes verfallen bis Mitte Jahr – werden diese vernichtet oder können sie gerettet werden? Das Bundesamt für Gesundheit nimmt die an die Kantone verteilten Impfstoffe, die nicht gebraucht werden und ablaufen, nicht zurück. Die Entsorgung liegt bei den Kantonen. Der Bund liefert nicht gebrauchte Impfdosen in andere Länder. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

Die Impfdosen werden von der Firma Galliker mit Sitz in Altishofen in der Schweiz verteilt. Nicht alle werden gebraucht. Britta Gut

80 Prozent der Erwachsenen in der Schweiz sind geimpft, pro Woche gibt es nur noch knapp 1000 Impfungen. Mehrere Kantone und der Bund haben aber Impfdosen auf Vorrat, die nur noch bis Juni haltbar sind.

«Rund 400'000 Impfdosen im Lager der Armeeapotheke verfallen gemäss den aktuellen Ablaufdaten im zweiten Quartal 2022», sagt Simon Ming vom BAG. Deshalb versucht das BAG, das Ablaufdatum dieser 400'000 Dosen nach hinten zu schieben. Dies hängt von den Stabilitätsdaten der Impfstoffe ab, welche die Hersteller liefern müssen. Im Idealfall können die Dosen dann länger gelagert werden und später verimpft werden.

Ein Teil wird sicher vernichtet werden müssen

«Falls das nicht geht und die Dosen nicht doch noch verimpft werden können, werden sie letztlich vernichtet werden müssen. Ziel ist es aber nach wie vor, dies zu vermeiden», sagt Ming. «Die Planung des Bundes hatte immer das Ziel, dass keine Impfdosen verfallen oder vernichtet werden müssen, und trotzdem genügend Impfstoffe verfügbar sind für alle, die sich impfen wollten und wollen», sagt Ming.

Das wird nicht bei allen Impfdosen möglich sein. Eine Entsorgung sei nichts Neues, sondern bei den Kantonen und der Armee-Apotheke, welche die Impfstoffe lagert, ein etablierter Prozess. Derselbe Prozess der auch sonst für die Vernichtung nicht gebrauchter Medikamente angewandt wird.

Kantone können keine Impfdosen zurückgeben

Von den Kantonen nimmt das BAG keine ausgelieferten Impfdosen zurück. Ming sagt:

«Einmal ausgelieferter Impfstoff wird nicht zurückgenommen.»

Die Kantone hätten beim Bund Impfdosen gemäss deren Bedürfnissen bestellt, sagt Simon Ming. Es liege in der Verantwortung der Kantone, die Impfdosen effizient zu verimpfen oder sonst zu entsorgen. Die Situation in den einzelnen Kantonen kennt das BAG nicht.

Der Kanton Aargau hat zum Beispiel noch etwa 9000 Dosen vorrätig, von denen bis im Juni sicher nicht mehr alle gebraucht werden und deshalb entsorgt werden müssen. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für die Kantone Luzern und St. Gallen.

Keine Dosen für zweite Booster-Impfung

Auf jeden Fall werden diese Dosen nun nicht einfach für eine zweite Boosterimpfung genutzt, da diese von der Impfkommission noch nicht empfohlen ist. «Die Eidgenössische Kommission für Impffragen macht eine Empfehlung für eine Impfung nur, wenn es Evidenz und Bedarf für eine Impfung gibt», sagt der Präsident der Impfkommission Christoph Berger. Nicht, weil es noch vorige Impfdosen gibt.

Christoph Berger, Präsident, Eidgenössische Kommission für Impffragen EKIF. Anthony Anex / KEYSTONE

Bereits vier Millionen Dosen an andere Länder geliefert

Da viele Länder froh um Impfstoffe wären, prüft der Bund zudem laufend eine Weitergabe an die Covax Facility der Uno, welche die Impfstoffe verteilt. «Die Weitergabe an Covax ist aber vor allem bei denjenigen Impfdosen vorgesehen, welche die Schweiz bereits bestellt und bezahlt hat, die aber noch nicht in der Schweiz angekommen sind», sagt Ming. Bis Mitte dieses Jahres sollen maximal 15 Millionen Dosen an andere Länder weitergegeben werden. Bisher hat die Schweiz 4 Millionen AstraZeneca-Impfdosen an Covax gespendet.

