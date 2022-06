Impfstoff für 2023 BAG steht nach Parlamentsentscheid vor schwierigen Verhandlungen – und Kantone wollen bald mit zweitem Booster beginnen Nur 7 statt 14 Millionen Impfdosen soll der Bund für das nächste Jahr beschaffen. So will es das Parlament. Das Bundesamt für Gesundheit will so schnell wie möglich eine Ersatzlösung für die durch den Entscheid nichtig gewordenen Verträge. Und im Hintergrund sind die Vorbereitungen für die zweite Auffrischungsimpfung angelaufen. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 22.06.2022, 18.00 Uhr

Beschaffung als Streitpunkt: Violen des Impfstoffs Spikevax von Hersteller Moderna. Bild: Keystone

«Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste»: Diese warnenden Worte äusserte Finanzminister Ueli Maurer (SVP) in der kürzlich zu Ende gegangenen Sommersession im Parlament. Er sprach von der Strategie des Bundesrats bei der Impfstoffbeschaffung. Diese beruhte bisher darauf, Impfdosen in ausreichender Menge und redundant – also in doppelter Ausführung bei verschiedenen Herstellern – zu beschaffen.

Damit sollte die gesamte Bevölkerung auch dann geimpft werden können, wenn sich eines der beiden Produkte als zu wenig wirksam erweisen sollte. Für das Jahr 2023 wollte der Bundesrat insgesamt 14 Millionen Impfdosen von Pfizer/Biontech und Moderna beschaffen. Die Verträge waren weitgehend ausgehandelt und hätten bis Ende Juni 2022 unterzeichnet werden sollen.

Daraus wird nichts. Denn das Parlament entschied sich dafür, den sogenannten Verpflichtungskredit um 220 Millionen Franken von 780 auf 560 Millionen Franken zu kürzen. Damit hatte sich der Ständerat durchgesetzt. In der kleinen Kammer war eine Mehrheit aus SVP-, Mitte- und FDP-Vertretern der Meinung, 7 Millionen zusätzliche Impfdosen seien genug. Zusammen mit den im laufenden Jahr beschafften, aber nicht benötigten Impfdosen müsse das ausreichen.

Gibt es nun schlechtere Konditionen? Das BAG schweigt

Nun beginnt die Neuaushandlung der Verträge. Auf Anfrage von CH Media sagt Simon Ming, Sprecher des Bundesamts für Gesundheit (BAG), man trete noch in dieser Woche mit den Herstellern in Kontakt, «um die Verhandlungen zur Beschaffung von Covid-19-Impfstoffen für das Jahr 2023 in die Wege zu leiten». Es sei weiterhin das Ziel, auch mit dieser geänderten Ausgangslage sicherzustellen, dass die Bevölkerung jederzeit Zugang zu einer genügenden Menge des neusten Impfstoffs habe. Simon Ming sagt:

«Wir streben an, diese Verhandlungen möglichst schnell abzuschliessen.»

Der Zeitplan sei in Erarbeitung, werde aber auch von externen Faktoren beeinflusst.

Vertreterinnen der unterlegenen Seite im Parlament hatten die Befürchtung geäussert, dass die Schweiz pro Impfdosis einen höheren Preis zahlen werde – und in der Priorität der Hersteller hinter andere Länder zurückfallen könnte. Beim BAG lässt man zum jetzigen Zeitpunkt die Frage unbeantwortet, ob die Neuaushandlung der Verträge zu schlechteren Konditionen führen könnte.

Doch bevor die Impfstoffbeschaffung für 2023 ausgehandelt ist, steht noch im laufenden Jahr die nächste Impfoffensive bevor. Vor rund einem Monat veröffentlichte der Bundesrat ein «Grundlagenpapier zur mittel- und langfristigen Entwicklung der Covid-19-Epidemie». Es sei davon auszugehen, dass «spätestens im Herbst 2022 eine erneute Auffrisch-Impfung der Bevölkerung oder eines Teils davon erforderlich sein wird», steht dort.

Die Impfstrategie für den Herbst werde derzeit vorbereitet, sagt BAG-Sprecher Simon Ming: «Noch vor den Sommerferien werden das BAG und die Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) über den aktuellsten Informationsstand betreffend Impfempfehlungen für den Herbst und Winter 2022/23 informieren.» Darüber sind die Kantone froh. Schliesslich müssten sie sich darauf vorbereiten, die nötigen Impfkapazitäten rasch zur Verfügung stellen zu können, sagt Tobias Bär, Sprecher der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK).

Dabei setzt man auf den bewährten Rahmen. Weil die Hersteller die Impfstoffe weiterhin nicht in Einzelspritzen anbieten, werden die Auffrisch-Impfungen grösstenteils in Impfzentren erfolgen.

Schon bald laufen 3,8 Millionen Zertifikate aus

Noch ist also unklar, wann und für wen eine erneute Auffrisch-Impfung empfohlen wird. Die grosse Mehrheit der knapp 3,8 Millionen Personen, welche einen ersten Booster erhalten haben, bekam diesen im Dezember 2021 oder im Januar 2022. Bei diesen Personen läuft das Covid-Zertifikat, dessen Gültigkeit 270 Tage nach der letzten Impfung beträgt, bald aus. Doch weil das Zertifikat im Inland keine und auch im Ausland und im internationalen Reiseverkehr aktuell kaum noch eine Rolle spielt, dürfte dieser Faktor beim Zeitplan für die Auffrischungsimpfung nicht von grosser Bedeutung sein.

Die kantonalen Gesundheitsdirektoren hoffen auf Tempo: «Wir erwarten, dass das BAG und die Ekif rasch reagieren, sobald der Nutzen einer zweiten Auffrisch-Impfung evident ist – allenfalls auch schon vor dem Herbst», sagt GDK-Sprecher Bär.

