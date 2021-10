Kantone üben harsche Kritik an den 50-Franken-Gutscheinen

Covid-Widerstand Kundgebung in Baden geplant: Linke Gruppierung kündigt Widerstand an – Marianne Binder verlangt Bericht über antisemitische Vorfälle an Coronademos

Massnahmenkritiker planen am 16. Oktober eine Kundgebung in Baden – die Stadtbehörden wissen davon, ein linkes Kollektiv ruft zum Widerstand auf. Mitte-Nationalrätin Marianne Binder verlangt mit Blick auf rechtsextreme Plakate und antisemitische Parolen vom Bundesrat einen Bericht über solche Vorfälle an Coronademos.