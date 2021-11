Reportage: Nationale Impfwoche, Reise zum Start der Impfoffensive

Impfoffensive Nationale Impfwoche: Die Kantone impfen jetzt mit dem Silbertablett, aber das Interesse hält sich in Grenzen Die Impfquote in der Schweiz ist tief, die Fallzahlen steigen. Jetzt soll die nationale Impfwoche Abhilfe schaffen. Doch bringt das etwas? Eine Reise zum Start der Impfoffensive. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 11.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Leeres Impfzentrum in Nesslau, Toggenburg, Kanton St. Gallen. Andrea Tina Stalder

Montag, 11 Uhr, Bern: Der uninspirierte Parmelin

Ein wenig Schub kann nie schaden, schon gar nicht für eine Impfwoche, auf die niemand gewartet hat. Und so stehen an diesem kalten Novembermorgen ein schöner Teil der Schweizer Musikprominenz auf dem Bundesplatz: Stress, Stefanie Heinzmann, Dabu.

Bald sollen sie ins Land aufbrechen, um für die nationale Impfwoche zu werben. Doch jetzt steht erst einmal alles da und wartet, die Hände tief in den Taschen, die Füsse immer in Bewegung. Der Bundespräsident persönlich soll zum Auftakt ein paar Worte sprechen, darunter geht es jetzt nicht. Mit ein wenig Verspätung schreitet Guy Parmelin heran. Zuerst einmal ein Gruppenfoto.

Dann stellt sich Parmelin auf den Platz, nestelt einen Zettel auseinander, liest die Sätze ab, sie klingen wie aus dem Baukasten. Es geht um die sichere Impfung, die Tournee, die Brücken bauen soll, darum, dass jede Impfung zählt und es an der Zeit sei, die Pandemie zu beenden.

Nicht gerade inspiriert: Bundespräsident Parmelin lanciert die Impfwoche. Keystone

Parmelin hatte ein paar gute Momente in seinem Jahr als Bundespräsident. Doch dieser Morgen, an dem er die Impfwoche so richtig anschieben soll, zählt nicht dazu. Er wirkt wie einer, der nicht wirklich daran glaubt, dass das noch etwas werden kann. Alles ein wenig uninspiriert. Alles ein wenig abgelesen. Nicht gerade ein Kickstart.

Montag, 16 Uhr, Westside, Bern: Grosse Leere

Es gibt nichts, was es im Westside am Berner Stadtrand nicht gibt. Man kann dort ins Kino gehen oder ins Hallenbad, man kann einkaufen und essen. Und man kann seit Montag auch: Impfen, zweiter Stock, einfach reinspazieren, piksen lassen.

Impf-Popup nennt sich das, und es steht für die Richtung, welche die Schweizer Impfkampagne eingeschlagen hat: Immer näher ran. Die Impfung auf dem Silbertablett. Im Einkaufszentrum, zwischen James Bond und H&M-Pulli. Auf der Autobahnraststätte. Im Impfmobil, das auf dem Dorfplatz hält. Oder gleich ganz zu Hause. So macht das der Kanton Luzern. Wer fünf Impfwillige zusammenkriegt, erhält Besuch vom Impfteam. Mehr Silbertablett geht nicht.

Im zweiten Stock des Westside sind Absperrbänder aufgestellt, doch es braucht sie an diesem Nachmittag nicht. In einer Stunde kommen vorbei: ein Mann, begleitet von Frau und Sohn. Und ein Ehepaar.

Montag, 19.30 Uhr, Hafen Thun: Viel Liebe für Geimpfte

Danitsa schwingt die Hüften. Stress wirft die Hände in die Luft. Stefanie Heinzmann verteilt viel Liebe. Doch so richtig will der Funke am ersten Halt von «Back on Tour», der Impfkonzert-Reihe, nicht springen. Ist auch nicht so einfach bei Temperaturen knapp über Null.

Ein paar Fans haben sich früh einen Platz vorne an der Bühne gesichert. Es zeigt sich bald, dass das nicht nötig war. Eng wird es in Thun nicht. Immerhin bleibt Stress und Co. erspart, dass sie vor einem fast leeren Parkplatz herumturnen. Etwa zwei Drittel der Menschen, die sich ein Gratis-Ticket gesichert haben, sind auch gekommen. Am Abend darauf werden es in Lausanne viel weniger sein. Grund dürfte ein Streich von Impfgegnern sein: Ein Ticket sichern, dann nicht aufkreuzen. Haha.

Musikerin Stefanie Heinzmann beim Impf-Konzert in Thun. Keystone

So etwas wie eine Impfhymne gibt es an diesem Abend nicht zu hören, und sie ist wohl auch nicht nötig. Die Konzertreihe soll zwar zum Impfen animieren, doch zugelassen sind alle, und eine Stichprobe zeigt: Die Geimpften sind klar in der Überzahl. Auch zwei junge Frauen gehören zu ihnen. Sie sagen, es sei schon gut, dass man jetzt nochmals alles mache, um die Impfquote zu erhöhen. Aber es sei dann auch mal gut. Ewig sollte man den Ungeimpften nicht hinterherrennen. Beide befürchten, dass diese Impfwoche nicht eint. Sondern noch mehr spaltet, weil sich die Ungeimpften unter Druck gesetzt fühlen.

25 Impfungen werden beim Konzert verabreicht. Im Kanton Bern sind es am ersten Tag der Impfoffensive 653 Erstimpfungen. Das sind 18 mehr als am gleichen Tag der Vorwoche. Diese Zahlen stammen von einem Datenprofi, der sie täglich auf Twitter auswertet. Der Kanton liefert auf Anfrage keine genauen Zahlen zu den neuen Erstimpfungen. Das gilt auch für andere Kantone wie St.Gallen und Zürich.

Dienstag, 10 Uhr, Nesslau: «Huere Zwängete»

Vor der Klosterkirche Neu St.Johann steht ein Mann und ärgert sich. «E huere Zwängete» sei das alles, aber piksen lassen hat sich der 70-Jährige sich jetzt doch, man könne ja sonst nichts mehr machen. Die Frau sei aber standhaft geblieben, die fünf Kinder sowieso. Dann braust er im Subaru davon.

Zwei Impfkabinen stehen in Nesslau bereit. Bild: Andrea Tina Stalder

Das Toggenburg hat eine Impfquote von knapp über 51 Prozent. Das ist selbst im Kanton St.Gallen, einem der Schlusslichter in Sachen Impfquote, wenig. In einer Turnhalle hat sich an diesem Tag eine mobile Impfequipe eingerichtet. Sie steht vor einer schwierigen Mission.

Der Betriebsleiter heisst Bruno Sturzenegger. Bevor es losging mit der Impfkampagne, war er ein Pensionär, der früher Informatik-Projekte geleitet hatte. Mittlerweile hat Sturzenegger 120'000 Pikse mitverantwortet und dabei mehr als eine Metamorphose erlebt. Am Anfang, als es in die Altersheime ging, war er ein Glücksbringer, hat Freudenjuchzer gehört. Später wurde er zum Massenabfertiger, weil es den Leuten nicht schnell genug gehen konnte.

Doch die hektischen Tage sind längst vorbei. Sturzenegger hat nun öfter mit jenen zu tun, die sich gedrängt fühlen, die auch mal schimpfen. Die nicht wollen, aber halt doch kommen. An diesem Tag sind es bis zum Mittag 12 Personen.

Betriebsleiter Bruno Sturzenegger. Bild: Andrea Tina Stalder

Der Betriebsleiter hat erlebt, wie Impfgegner am Eingang zur Impfstelle für Impflinge beten. Er sagt, er finde es verrückt, wie viele Falschinformationen im Umlauf seien, und wenn er seine Geschichten erzählt, tut er das mit einem gewissen Galgenhumor. Doch natürlich beschäftigt ihn auch, was gerade im Land passiert. Aus dem Impfteam sagt jemand, es gebe nun einen neuen Röstigraben im Land. Den zwischen Geimpften und Ungeimpften. Bruno Sturzenegger nickt.

Dienstag, 15.15 Uhr, Oberarth: Warten am Strassenrand

Auch Schwyz hat eine der tiefsten Impfquoten. Der Kanton hat mobile Einheiten losgeschickt und bei den Gemeinden angefragt, wo sie Halt machen dürfen. In Oberarth steht der Impfbus nun draussen am Dorfrand, beim Sportplatz. Dort brausen die Autos vorbei, hin und wieder hupt eines, nur anhalten und impfen will lange niemand. Einmal stoppt ein Rollerfahrer, doch er will nur nach dem Weg fragen.

Warten auf Impfwillige: Schwyzer Impfbus in Oberarth. Dominic Wirth

Janine Zahner steht wie die anderen aus der Impfequipe in leuchtfarbenen Kleidern neben dem Bus und wartet. Drinnen, gleich neben den Spritzen, liegt ein Blatt Papier, darauf sind die Impfzahlen des Tages vermerkt: 19 Striche bei Johnson und Johnson, 7 bei Moderna. «Sie müssen das nicht auf die Stunde ausrechnen», sagt Zahner, als man gerade dazu ansetzt.

Seit morgens um neun Uhr ist sie unterwegs, Sattel, Steinerberg, nun Oberarth, bald noch Steinen. Zahner, die Tagesverantwortliche, hat ein einfaches Rezept, um Enttäuschungen vorzubeugen: Einfach keine Erwartungen haben, so sagt sie das. Jetzt steht sie da und kann sich freuen, dass immer «ein wenig etwas los» war. Mehr als da sein geht ja auch nicht. Das gilt für Schwyz und alle anderen Kantone.

In einer Stunde sind in Oberarth drei Personen gekommen: zwei Frauen, die aber nur reden wollten. Und ein Mann, der sich impfen liess, subtiler Druck vom Chef, und weil der Impfbus gerade im Dorf war, «eine gute Sache», sagt er noch.

Dienstag, 18 Uhr, Hauptbahnhof Zürich: Falsche Kunden

In Zürich ist etwas ausgebucht, zum ersten Mal auf dieser Reise. Im Verlauf des Tages kam es zu Szenen, wie man sie sich im ganzen Land erhofft hatte: Lang Schlangen, und zwar vor dem Impfdorf im Zürcher Hauptbahnhof. Allerdings gehören die Wartenden nicht zum primären Zielpublikum. Der Grossteil will nicht die erste Impfung. Sondern den Booster. Am Abend leuchtet über dem Impfdorf eine Anzeige, «Booster-Impfungen ausgebucht». Für alle anderen wäre noch etwas frei.