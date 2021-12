Generationenkonflikt «Es braucht nun Solidarität»: Nationalrätin Ruth Humbel fordert eine Impfpflicht für alle über 65 Jahre Noch immer sind es vor allem ungeimpfte Covid-Patienten im Pensionsalter, die ins Spital eingewiesen werden. Ältere Menschen müssten nun einen Schritt tun, sagt die Gesundheitspolitikerin. Othmar von Matt 1 Kommentar 06.12.2021, 05.00 Uhr

«Die Jungen haben viele Opfer gebracht»: Nationalrätin Ruth Humbel (Die Mitte). Keystone (Bern, 3. März 2021)

Noch immer stellen 80-Jährige und Ältere die mit Abstand höchste Zahl der Covid-Spitaleintritte: 356,5 Ungeimpfte pro 100'000 Ungeimpfte wurden in den ersten drei Novemberwochen eingewiesen. Diese Alterskategorie weist eine Impfquote von 92 Prozent auf (Zwei- oder Dreifachimpfung).

Auch die Alterskategorie der 70- bis 79-Jährigen sticht heraus: 139 ungeimpfte Personen pro 100'000 Ungeimpfte mussten ins Spital. Hier beträgt die Impfquote 89,5 Prozent beträgt. Und von den ungeimpften 60- bis 69-Jährigen mussten 85 Personen pro 100000 Ungeimpfte eingewiesen werden. Bei einer Impfquote von 84 Prozent.

In allen jüngeren Altersschichten haben die Ungeimpften eine deutlich tiefere Hospitalisierungsquote. Das zeigen Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG).

Eine Impfpflicht für «gefährdete Bevölkerungsgruppen» ist möglich

Nun fordert Gesundheitspolitikerin Ruth Humbel eine Impfpflicht für alle ab 65 Jahre. «Artikel 22 des Epidemiengesetzes erlaubt es den Kantonen, Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen für obligatorisch zu erklären», sagt die Mitte-Nationalrätin, «sofern eine erhebliche Gefahr besteht».

Humbel ist Mitglied der Gesundheitskommission – und für sie ist klar: «Die Jungen haben in den letzten zwei Jahren viele Opfer gebracht. Immer ging es in der Pandemie um den Schutz der älteren Menschen.» Diese müssten Gegenrecht halten. «Es braucht nun auch eine gewisse Solidarität der älteren Menschen ab 65 Jahren gegenüber den Jungen.»

Wer sich nicht impfen lässt, soll auf Platz in Intensivstation verzichten

Wer sich trotz Impfpflicht nicht impfen lassen wolle, könne nicht gezwungen werden, solle aber in einer Patientenverfügung festhalten, «dass er auf einen Platz in der Intensivstation IPS verzichtet». Viele ältere Menschen lebten dank Spitex «mitten in der Gesellschaft». Das mache die Impfpflicht notwendig.

Westschweizer Kantone hätten Artikel 22 des Epidemiengesetzes schon angewandt, sagt Humbel. «Sie verpflichteten das Personal ihrer Spitäler zu Grippeimpfungen, als Grippeerkrankungen ein grosses Problem waren.» In der Covid-Pandemie könne man das Gesundheitspersonal nicht zu Impfungen verpflichten, sagt sie. «Sonst gibt es einen Aderlass - und den können wir uns nicht leisten.»

Inzwischen erhält in der Schweiz aber auch flächendeckendes 2G immer mehr Schub. Damit wäre das Zertifikat nur noch für Geimpfte und Genesene möglich. 2G flächendeckend einzuführen, sei «eine Möglichkeit», sagte Lukas Engelberger, Präsident der Gesundheitsdirektoren, im «SonntagsBlick».

Es gibt viele kritische Stimmen zu 2G

Ein Skifahrer zeigt in Samnaun sein Zertifikat. Samnaun betreibt mit Ischgl ein gemeinsames Skigebiet. In Österreich gilt die 2G Regel. Bald auch in der Schweiz? Keystone (Samnaun, 3. Dezember 2021)

In der Politik sind skeptische Stimmen zu hören. «Ich bin kein Verfechter von 2G auf Teufel komm raus», sagt Mitte-Ständerat Erich Ettlin, Präsident der Gesundheitskommission. «Auf freiwilliger Basis ist 2G gut. Aber flächendeckend würde ich es nicht einführen.»

Auch Nationalrätin Yvonne Feri (SP) ist zurückhaltend. «Ich stehe 2G sehr kritisch gegenüber, denn damit wird ein Teil der Menschen ausgegrenzt», sagt sie. «Der nächste Folge-Schritt wäre dann die Impfpflicht, welche ich nicht befürworte.» Deshalb plädiere sie für 3G - mit Maskenpflicht und Abstand.

Anders sieht das SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen: «Es sind vor allem ungeimpfte Covid-Patienten, welche die Intensivstationen an Belastungsgrenzen bringen. Als Entlastungsmassnahme müssen wir auch über 2G diskutieren.»

Für Epidemiologe Marcel Tanner ist klar: «Ob 2G oder 3G, das ändert nichts daran, dass man die Grundmassnahmen noch beachten muss.» Er denkt da an die Maske und an den Abstand, wenn man etwa in einem Restaurant umherläuft. «Damit hätten wir die Pandemie früher in den Griff gekriegt», sagt der emeritierte Professor. «Und wir müssten nun gar nicht erst an 2G denken.»

