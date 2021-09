Am frühen Samstagmorgen sprengten Unbekannte einen Bankomaten in Hüntwangen (ZH). Durch die Detonation wurde der in die Fassade eingebaute Automat zerstört. Das Gebäude sowie das darin befindliche Fitnessstudio wurden stark beschädigt. Die Täter konnten flüchten.

18.09.2021, 12.26 Uhr