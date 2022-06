Lex Booking: Sinken nun die Preise von Hotels?

Hotellerie «Lex Booking» setzt Knebelverträgen ein Ende – was bringt das den Konsumentinnen und Konsumenten? Hotels sollen künftig auf ihrer eigenen Website ihre Zimmer günstiger anbieten dürfen als auf Online-Plattformen wie Booking.com. So will es das Parlament. Davon profitierten auch die Gäste, sagt der Branchenverband. Doch stimmt das? Maja Briner Jetzt kommentieren 08.06.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von der neuen Regelung profitierten auch die Gäste, sagt die Branche. Hanspeter Bärtschi

Nach dem Nationalrat hat am Mittwoch auch der Ständerat die «Lex Booking» gutgeheissen. Worum geht es genau - und was bedeutet das für die Konsumentinnen und Konsumenten? Sieben Fragen und Antworten dazu.

Wer Ferien plant, sucht häufig online nach dem passenden Hotel. Mehr als jede vierte Buchung erfolgt inzwischen über Online-Buchungsplattformen wie Booking.com. Diese bringen den Hotels neue Kunden und Kundinnen, kassieren aber auch Kommissionen und diktieren Bedingungen - die Branche klagt über «Knebelverträge». So schreiben sie etwa vor, dass Hotels auf der eigenen Website die Zimmer nicht zu einem günstigeren Preis anbieten dürfen als auf der Online-Plattform. Solche Klauseln sollen künftig untersagt werden: Nach dem Nationalrat hat am Mittwoch auch der Ständerat der Gesetzesänderung zugestimmt. Die Schweizer Hotellerie werde «von einem grossen Klotz befreit», sagte Mitte-Ständerat Pirmin Bischof. Er hatte die Gesetzesänderung 2016 angestossen.

Der Branchenverband Hotelleriesuisse schreibt von einer «Win-Win-Situation» für Hotellerie und Gäste. Sprecher Vinzenz van den Berg sagt, für Hotels sei es praktischer, wenn die Gäste bei ihnen buchten. «Die Hoteliers erhalten dadurch alle nötigen Angaben von den Gästen, und es entsteht ein direkter Kontakt.» Und auch die Kundinnen und Kunden profitierten, schreibt Hotelleriesuisse: «Sie erhalten mehr Auswahl, bessere Preise, den vollen Service und einen direkten Kontakt zu ihren Gastgebern.»

Ganz anders sieht dies Booking.com, der Platzhirsch unter den Plattformen, der sich gegen die Gesetzesänderung wehrte. Das Unternehmen geht davon aus, dass die «Lex Booking» zu «höheren Preisen für Reisende führen und den Wettbewerbsprozess untergraben könnte». Die engen Paritätsklauseln hielten die Preise wettbewerbsfähig, argumentiert das Unternehmen.

Das ist unklar. In einer Studie, welche das Forschungsbüro Ecoplan im Auftrag des Bundes erstellte, heisst es: Es sei im Voraus nur schwer zu beantworten, ob Konsumentinnen und Konsumenten höhere oder tiefere Preise zahlen müssten. Es sei aber grundsätzlich von einem «relativ geringen Effekt» auszugehen.

Die Autoren prognostizieren, dass nur ein Teil der Hotels die Preise ändern werde. Das hat verschiedene Gründe – auch einen überraschenden: Laut der Studie gibt es Hinweise, dass sich «eine wesentliche Zahl» von Betrieben nicht oder nur teilweise an die vereinbarten Vertragsklauseln halte. In anderen Worten: Sie bieten auf ihren Websites bereits heute die Zimmer günstiger an. Andere Betriebe wollten grundsätzlich überall die gleichen Preise verlangen.

Profitieren die Kunden also gar nicht? Hotelleriesuisse widerspricht - und verweist auf Studien aus Ländern, in denen Paritätsklauseln verboten sind. «Diese zeigen, dass die Preise auf den Kanälen der Hotelbetriebe in der Zeit nach der Einführung des Verbots gesunken sind», sagt van den Berg. Der Verband beruft sich etwa auf eine Studie aus Deutschland, die zum Schluss kam, dass Hotels nach der Aufhebung der Bestpreisklausel auf ihrer eigenen Website vermehrt niedrigere Preise als auf Booking.com anboten.

Die Hotels erhielten dadurch ihre unternehmerische Freiheit zurück, erklärt Hotelleriesuisse. Zudem werde ein Standortnachteil behoben, da in den Nachbarländern die Paritätsklausel bereits verboten sei. Für die Hotels geht es auch um viel Geld: Bei Buchungen über eine Online-Plattform wird eine Kommission fällig - laut Ecoplan-Studie 12 bis 16 Prozent des Preises.

Sie fürchten um ihr Geschäftsmodell. Konsumentinnen und Konsumenten könnten auf Online-Plattformen Hotels vergleichen und heraussuchen - und danach auf der Hotel-Website das Zimmer zum günstigeren Preis buchen. Sie würden also die Leistung der Plattform nutzen, aber nicht dafür bezahlen. Für Kunden und Kundinnen ist das attraktiv, für die Online-Buchungsplattformen sind die Trittbrettfahrer aber ein Problem.

Immer mehr. Laut einer Studie, die im Auftrag von Hotelleriesuisse erstellt wurde, wurden 2019 28,6 Prozent der Buchungen über Online-Buchungsplattformen getätigt. Booking.com ist dabei der mit Abstand grösste Anbieter, vor Expedia und HRS. Allerdings: Mehr als die Hälfte der Buchungen erfolgt nach wie vor direkt beim Hotel, meist per Email oder Telefon.

Gemäss Ecoplan-Bericht wird bei einer Buchung über eine Online-Plattform eine Kommission in der Höhe von 12 bis 16 Prozent des Preises fällig. Glenn Fogel, CEO von Booking.com, betonte diese Woche in einem Interview mit der NZZ, man habe die Kommission in der Schweiz nie erhöht, sie sei immer 12 Prozent gewesen. «Das stimmt so nicht», widerspricht van den Berg von Hotelleriesuisse. Die Grundkommission betrage 12 Prozent, doch die meisten Betriebe zahlten nicht nur diese. Wer etwa eine bessere Platzierung auf der Buchungsplattform wolle, bezahle für diese Zusatzdienste.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen