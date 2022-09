SP-Funiciello attackiert nach Abstimmung bürgerliche Frauen

Höheres Rentenalter «Leere Versprechen» – nach der AHV-Abstimmung attackiert SP-Funiciello die bürgerlichen Frauen Nur knapp wurde das höhere AHV-Alter für Frauen angenommen. Links ist die Enttäuschung gross – auch weil in anderen Bereichen wenig Fortschritte für die Gleichstellung erzielt worden sind. SP-Nationalrätin Tamara Funiciello kündigt einen neuen Frauenstreik an. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

Tamara Funiciello spricht vor Demonstranten in Bern. Keystone

Es sei die erste Demonstration, an der sie in ihrem Leben teilnimmt, sagt die schwarzhaarige Frau in einer gelben Daunenjacke am Montagmittag auf dem Berner Bahnhofplatz. Sie ist selbstständigerwerbend, betreibt einen Coiffeursalon mit Angestellten: «Das Abstimmungsergebnis hat bei mir eine grosse Wut ausgelöst», erläutert sie.

Mit 61 Jahren ist sie direkt betroffen von der AHV-Reform, die die Stimmbevölkerung am Sonntag knapp angenommen hat. Doch das sei nicht der Hauptgrund, weshalb sie gemeinsam mit einigen hundert Personen zur Demonstration gekommen ist.

Die angebliche finanzielle Schieflage der AHV, an der sie ihre Zweifel habe, werde auf dem Rücken der Frauen saniert – «dabei leisten die schon überdurchschnittlich viel unbezahlte Arbeit, von der die ganze Gesellschaft profitiert, und sind bei den Renten bereits heute benachteiligt».

Nicht direkt betroffen von der Reform ist eine ältere Dame mit Kurzhaarschnitt und runder Brille. Sie ist seit zehn Jahren pensioniert: «Um meine eigene Rente mache ich mir keine Sorgen. Ich bin aus Solidarität mit den jüngeren Frauen hier – und aus Enttäuschung darüber, dass nun eine AHV-Reform zu Ungunsten der Frauen beschlossen worden sei, während die Missstände bei der Gleichstellung noch immer nicht beseitigt sind.»

Die 72-Jährige spricht aus Erfahrung. Vor ihrer Pensionierung leitete sie eine kleine Regionalniederlassung einer Bank. Irgendwann im Laufe ihrer Karriere musste sie erfahren, dass ein gleichaltriger männlicher Kollege mit gleicher Ausbildung, der eine andere Niederlassung mit der gleichen Anzahl Angestellten leitete, jeden Monat 1000 Franken mehr Lohn erhielt.

«Alte weisse Männer»

Unter den Demonstrantinnen vor der Berner Heiliggeistkirche ist die Wut der Frauen spürbar. In Worte fasst diese Wut Nationalrätin Tamara Funiciello, die Co-Präsidentin der SP Frauen, die zur Demonstration aufgerufen haben.

In einer lauten, kraftvollen, zornigen Rede sagt sie, es sei «ein Hohn», dass am Sonntag «alte reiche Männer» entschieden hätten, dass Kita-Mitarbeiterinnen, Nannys, Pflegefachfrauen und Reinigungskräfte länger arbeiten müssten. Für den 14. Juni 2023 rufen Funiciello und ihre Mitstreiterinnen zu einem erneuten Frauenstreik auf.

Die Demonstration vom Montag sei eine erste Kampfansage – nicht nur an «die alten reichen Männer», sondern auch an die bürgerlichen Frauen im Parlament. Diese Frauen seien nach dem feministischen Frauenstreik 2019 gewählt worden: «Wir hatten uns so viel erhofft vor diesem rosaroten Parlament», sagt Funiciello, doch die Ergebnisse seien mager.

Das Einzige, was erreicht wurde, sei eine Erhöhung des Frauenrentenalters, ein Orientierungstag für Frauen in der Armee und «mickrige zwei Wochen Vaterschaftsurlaub».

Am Rande der Demonstration sagt Funiciello gegenüber CH Media, was sie von den bürgerlichen Frauen im Parlament nun erwartet: Sie müssten Hand bieten etwa für höhere Frauenlöhne, höhere BVG-Renten, eine verbesserte Umsetzung der Pflege-Initiative.

«Ein paar leere Versprechen reichen einfach nicht aus und verändern nichts an den Lebensrealitäten der Frauen in diesem Land.»

In ihrer Rede ruft die ehemalige Juso-Chefin an die Adresse der bürgerlichen Frauen: «Ihr habt noch ein Jahr, um zu beweisen, dass es euch ernst ist. Sonst braucht es keine rosa, sondern eine rote Welle.»

Nationalrätin Regine Sauter (FDP/ZH). Keystone

FDP-Nationalrätin Regine Sauter ärgert sich über diese Aussagen: «Frauen sind keine homogene Masse und Tamara Funiciello kann nicht im Namen aller Frauen reden.» Frauen wie Männer beurteilten Sachgeschäfte wie die AHV-Reform aufgrund ihres politischen Standpunkts, sagt Sauter. Ihr Standpunkt als Liberale widerspreche dem der Sozialistin Funiciello oft diametral.

Dort, wo es Einigkeit über den Handlungsbedarf gebe – etwa dass Personen mit tiefen Einkommen, wozu viele, aber nicht ausschliesslich Frauen zählten, in der zweiten Säule bessergestellt werden müssten –, könne man hoffentlich weiterhin überparteiliche Kompromisse finden, so Sauter.

Politologin: «Repolitisierung der Frauenfrage»

In den verbleibenden 13 Monaten bis zu den eidgenössischen Wahlen 2023 sind im Parlament noch wichtige Geschäfte hängig, die Frauen direkt betreffen – nicht zuletzt die von Sauter erwähnte Reform der beruflichen Vorsorge (BVG). Vertiefen der gehässige Abstimmungskampf und das knappe Ergebnis bei der AHV-Reform die Gräben zwischen bürgerlichen und linken Frauen?

Noch sei schwierig abzuschätzen, welche Auswirkungen der Abstimmungssonntag haben werde, sagt Politikwissenschafterin Cloé Jans vom Forschungsinstitut GFS Bern. «Die Frauen sind bei dieser Abstimmung natürlich kein homogener Block gewesen», sagt Jans. Doch dass die Männer als Kollektiv den Frauen «diese Reform aufgedrückt haben», könne man mit Blick auf erste Auswertungen der Abstimmungsergebnisse sowie die Umfragen im Vorfeld durchaus festhalten.

Es sei vorstellbar, dass dadurch die Gleichstellung der Geschlechter politisch wieder stärker in den Vordergrund rücke und zu einer «Repolitisierung der Frauenfrage» führe, sagt Jans. Im Gegensatz zu 2019 dürfte dieses Mal aber weniger die Frage der ausreichenden Vertretung der Frauen in der Politik im Fokus stehen, sondern inhaltliche Fragen, so Jans. «Welchen Leistungsausweis im Bereich der Gleichstellung hat dieses Parlament erbracht, das so weiblich ist wie noch nie?»

