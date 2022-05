Hochsee-Affäre: Pleite-Reeder wirft Behörden Psycho-Terror vor

Hochseeaffäre 200 Millionen Steuergelder versenkt – Reeder Grunder klagt, er sei «wie ein Krimineller» behandelt worden über Vor dem Berner Obergericht findet der Berufungsprozess in der Hochsee-Affäre statt, die den Bund einen dreistelligen Millionenbetrag kostete. Henry Habegger Jetzt kommentieren 16.05.2022, 20.50 Uhr

Reeder Hansjürg Grunder im Juni 2020 beim Verlassen des Gerichts, als er erstinstanzlich verurteilt wurde. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Im Juli 2020 war er vom Berner Wirtschaftsstrafgericht zu fünf Jahren Haft verurteilt worden: Der ehemalige Reeder Hans-Jürg Grunder, der dem Bund mit der Pleite seiner in Zürich domizilierten SCL-SCT-Gruppe einen Verlust von um die 200 Millionen bescherte. Grunder hatte im ersten Prozess vor Gericht zur Sache geschwiegen.

Diese Taktik warf er im Berufungsprozess vor Berner Obergericht, der am Montag begann, über Bord. Nicht nur beantwortete er die Fragen des dreiköpfigen Gerichts unter Präsidentin Franziska Friederich Hörr bereitwillig: Grunder hat neben dem amtlichen jetzt auch noch einen privaten Strafverteidiger engagiert.

Am Montag klagte der gewesene Reeder ausgiebig: «Wie ein Krimineller» sei er 2018 behandelt worden bei seiner Verhaftung, in Handschellen abgeführt und in Einzelhaft gesetzt. Er, der nie etwas verbrochen habe. Aber schon vorher sei er schlecht behandelt worden durch dass Wirtschaftsdepartement, damals noch unter Bundesrat Johann Schneider-Ammann (FDP), der Strafanzeige eingereicht hatte.

Zwei Schiffsbauverträge mit unterschiedlichem Preis

Der damalige WBF-Generalsekretär Stefan Brupbacher habe ihn immer wieder in Bern vorführen lassen und ihn verantwortlich gemacht. «Das war Psychoterror», klagte Grunder. Das war in den Jahren 2016 und 2017, als der Bund versuchte, die auf Grund laufende Grunder-Flotte zu retten und die Millionenverluste zu verhindern, die dem Bund drohten, weil er für die Schiffe bürgte.

Geduldig liess das Obergericht Grunder zu undurchsichtigen Vorgängen wie den Bau von Hochseeschiffen in Japan oder China Stellung nehmen. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, er habe zum Schaden des Bundes, der aufgrund falscher Angaben zu hohe Schiffskosten verbürgte, Millionen abgezweigt. Ein zentraler Punkt ist die Tatsache, dass von Schiffsbauverträgen zwei Versionen existierten, die vom gleichen Tag datierten. Eine mit höherem Preis, eine mit tieferem.

Der Ex-Reeder hatte für fast alles eine Erklärung: Der Unterschied seien die Projektkosten seiner Reederei, die seien beim einen Vertrag eingerechnet gewesen, beim anderen nicht. Alles sei immer korrekt gewesen. Warum es zwei Vertragsversionen gebe, versuchte das Gericht zu klären. Die eine haben eben nicht funktioniert, so Grunder, und ja, sie hätte wohl geschreddert werden müssen, sagte er auf Frage der Richtenrin. Damit war das Problem für ihn erledigt.

Weiterer zentraler Punkt sind die Offshore-Gesellschaften in Gibraltar und in Hongkong, namens Sekurit und Eternal, über die Millionenbeträge flossen. Grunder gab auf Vorhalt der Richterin zu, was er lange verschwiegen hatte, dass er als wirtschaftlich Berechtigter eingetragen war, sie also ihm gehörten. Aber Grunder sah da anders. Tatsächlich hätten die Gesellschaften denen gehört, «wo das Geld hinfloss», wie er es erstaunlich umständlich formulierte. Damit meinte er seine SCL-Gruppe.

320’000 Franken auf das Konto der Frau

Bei einem Darlehen von 25 Millionen Franken seiner Offshore-Gesellschaft Eternal an die SCL-Gruppe handelte es sich laut Grunder um «aktivierte Projektkosten». Diese habe man aus Steuergründen natürlich nicht in der Schweiz bei der SCL, sondern in Hongkong aktiviert.

Als Auskunftsperson trat auch Grunders Gattin auf, die als «beschwerte Drittperson» am Verfahren teilnimmt. Formell war sie Inhaberin der Villa am Thunersee und der Wohnung in Montreux, wo das Ehepaar mittlerweile lebt. Die Frau äusserte sich zu Fragen wie jener, dass eines Tages 320'000 Franken von der Sekurit auf ihr Konto flossen. Sie habe es zunächst gar nicht bemerkt und ihren Mann dann gefragt, was das sei, sagte sie zum ungewöhnlichen Vorgang. Jedenfalls habe sie das Geld dann zurückgezahlt.

Es gibt viele ungewöhnliche Vorgänge in dieser Affäre. Auf die Frage eines Richters, was er im Nachhinein anders machen würde, gab Grunder an: Im Rückblick hätte er alle seine Schiffe schon 2007 verkaufen sollen, also vor Einsetzen der weltweiten Schifffahrtskrise. Von Reue oder Selbstkritik ist beim Reeder bisher nicht viel zu sehen.

Am Dienstag wollen die Verteidiger des Ex-Reeders plädieren. Acht Stunden sind dafür reserviert. Es gilt die Unschuldsvermutung.

