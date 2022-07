Die Hitze wird auch in der Schweiz zur coolen Ewigkeit

Hitzewelle Die Hitze wird zur coolen Ewigkeit: So bleiben Sie bei hohen Temperaturen gelassen Die Angst vor der Hitzewelle war gestern: Jetzt herrscht in der Schweiz ganz einfach ein heisser Sommer. Höchste Zeit, den Italiener zu machen. Christian Berzins Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Es gibt viele Wege, der Hitze zu begegnen und sie auszuhalten. Tolga Akmen / keystone

Die Hitze ist der Weisse Hai unter den Wetterphänomen, sie wird dämonisiert: Ernteausfälle, Hitzetote, Feuersbrünste, Fischsterben, Milliarden von Kosten – und dann lässt uns die Hitze auch noch den üblen Atem des Klimawandels im Nacken spüren.

Knallrot leuchtet die Wetterkarte in der Wettershow auf: Rot heisst «Stopp!», kein Ausweg, kein Entkommen. Aber fuhren wir nicht Jahr für Jahr in den Süden, um zu erleben, wie sich 36 Grad im Schatten anfühlen? Liessen wir es uns dabei nicht ein wenig wohlergehen?

Zugegeben, ein Eis zu kaufen, macht bei 36 Grad mehr Spass, als ein Eis zu verkaufen. Während der heissen Tage in Forte dei Marmi, Djerba und Alicante lernten wir jedenfalls, nachlässig zu werden. Das ist in den Ferien grossartig, zu Hause sollten wir allerdings die Vorsilbe «nach» weglassen, und bloss lässig werden: Cool bleiben, zu Sommerkindern werden.

Nun nämlich, wo die Hitze in der Schweiz keine Welle mehr ist, sondern ein Zustand, ist es allerhöchste Zeit, hohe Temperaturen genauso wie die ersten lauwarmen Frühlingstage zu mögen, bei denen man um 16 Uhr erstmals nach Wochen wieder mit offenem Wintermantel durch die Strasse geht.

Auch mitten in Zürich findet man Abkühlung. Michael Buholzer / keystone

Niemand muss mehr wegen der Hitze in den Süden fahren. Es ist derzeit sogar unangenehm: An Orten, wo es einst warm war, blubbern nun wegen der wochenlangen Extremhitze im Meerwasser Millionen von Quallen – eine üble Aussicht. Dagegen ist etwa der höchstens mal 22 Grad warme Walensee ein Paradies der Reinheit.

Doch der Sprung in den See ist natürlich schön, die Abkühlung nützt aber wenig, denn immer noch meinen wir, Hitze heisse ein Übel, dass bloss ein paar Tage dauert: Nach dem Durchlüften sei dann der Schrecken vorbei, der Herbst da. Nichts ist vorbei: Die Hitze bleibt, sie wird ein Zustand, ist kein Schrecken.

Die wiederkehrende Sommerhitze bringt nicht nur bejammernswerte Plagen, sondern verspricht süsse Wonnen – gerade in den vermeintlichen Opfern, den Stadtbewohnern. Die Hitze lehrt uns Schweizer, die wegen ihres Büro- und Fitnesscenter-Lebens von den Jahreszeiten nur den Wechsel vom Winter- auf die Sommerreifen mitkriegten, neue Seiten an uns zu entdecken.

Am wichtigsten ist es nun, alle Arten der Eile – im Kopf oder in den Beinen – zu vermeiden. Man geht nicht, sondern schlendert zur Arbeit, dabei lassen sich die kreativsten Dinge denken. Je höher die Geh-Geschwindigkeit, umso schlechter und drängender sind die Gedanken im Kopf – das hat uns schon der Schriftsteller Thomas Bernhard gelehrt.

Wir klagen nun über das zu rasch schmelzende Eis im Campari

Sie merken, dass Sie um 8.01 das Tram oder den Bus ohne Zwischenspurt verpassen? Lassen Sie es zu, der 40-Meter-Sprint macht alle Hitzevorbereitungen, die Sie vorgenommen haben, zunichte. Das wusste schon der Philosoph Laotse: «Durch Bewegung überwindet man Kälte. Durch Stillhalten überwindet man Hitze.» Aber anstatt das nächste Tram zu nehmen, besuchen Sie nun endlich die Kaffeebar am Eck.

Wassersprayer helfen in Paris gegen die Hitze. Christophe Petit Tesson / keystone

Mit dem Essay auf der Kulturseite in der Lokalzeitung, den Sie dort in Ruhe lesen, sind Sie prächtig auf ein Gespräch am Büro-Kaffeeautomaten vorbereitet. Doch Moment: Die aufkommende Hitze lässt Sie an die Ferien denken? Dort würden Sie einen zweiten Kaffee bestellen? Tun Sie es!

Schon sind Sie ein anderer Mensch: lockerer, hilfs- wie improvisationsbereit und redselig: Wir Schweizer machen dank Hitzewelle ein wenig den Italiener. Der Tischnachbar in der Bar hat gerade denselben Artikel gelesen, macht zum «Barista» eine Bemerkung – und im Nu sind alle drei im Gespräch.

Ein wenig stimmen Sie sich jetzt auch schon auf den Abend ein: Der Sommer macht schliesslich aus jedem Dorfplatz eine Piazza. Auch hier ist es heiss, gewiss, selbst um 19 Uhr noch 33 Grad. Aber es gibt nichts anders zu tun, als darüber zu jammern, dass das Eis im Campari zu schnell schmilzt.

Nun ist auch der Panama-Hut, den man einst in Italien gekauft hat und für den man sich zu Hause schämte, ideal. Und hat man noch keinen, muss es nicht unbedingt ein Borsalino sein. Aber haben Sie gewusst, dass Sommer ein Synonym für Stil behalten ist? Je weniger wir an Kleidern tragen, umso sorgfältiger sollen sie ausgewählt sein: Nichts wird nun durch den Wintermantel verborgen.

Hut und Wasser helfen gegen die Hitze in Rom. Massimo Percossi / keystone

Frauen haben es leichter als Männer: Unter einem schönen Kleid oder Kleidchen lässt sich die Hitze ertragen. Männer haben immerhin aus dem Sommer 2018 gelernt, kauften damals zwei lange Leinenhosen und eine aus ultraleichter Baumwolle: Die spürt man kaum.

Aus den 19 Jahre alten, zerbeulten kurzen Hosen hatten wir damals Lappen gemacht und uns zwei neue Bermudas aus Leinen für die Tage am Wasser – am See und am Meer – gekauft. Dass unsere Hemden lange Ärmel haben, ist auch kein Problem – der Stoff besteht ja aus gefühlt knapp neun Molekülschichten: Damit lässt es sich Wärme für den Winter sammeln.

Aber zurück zu unserem Kaffee und dem abgefahrenen Tram. Der Morgen darf nun nicht unterschätzt werden. Warum nicht um 5 Uhr aufstehen, (endlich) die Fenster der Wohnung aufreissen, duschen und dann zwei Stunden arbeiten? Zugegeben, etwas streberhaft, aber die kühle Luft, die aus dem Garten kommt, ist sehr stimulierend. Um 9 Uhr kann der Bürotag im Wissen, am Abend zwei Stunden früher aufzuhören, neu beginnen.

Wer ein klimatisiertes Büro hat, wird von 13 bis 18 Uhr keinen idealeren Platz finden. Nichts stimuliert die Leute mehr, um nach dem Corona-Büro-Exodus zurück ins traute Arbeitsheim zu gehen, als eine gute Klimaanlage. Kluge Chefs verteilen zudem um 15 Uhr Glace – im Nu ist die Stimmung besser als je zuvor. In der Kaffeepause erzählt man sich sowieso dauernd, wo es alsbald in die Ferien geht und wie kühl und schön die Tage im Norden waren.

Wo die Stadtplaner wie im lettischen Riga Parks bauten, lässt sich die Hitze ertragen. Toms Kalnins / keystone

Wer aber kein klimatisiertes Büro hat, der muss spätestens um 16 Uhr raus, da in einem Büro Lüftungsdemokratie herrscht: Es nützt nichts, den Menschen zu sagen, dass Sie ab spätestens 8.30 Uhr die Fenster schliessen und erst um 4 Uhr morgens wieder öffnen sollen, dann, wenn die Temperaturen endlich unter 20 Grad sind.

Vivaldis «Vier Jahreszeiten» waren ein Warnsignal

Bisher meinten wir, dass der Sommer eine Sache von ein paar warmen Tagen ist, wo man über Wiesen springt. Doch wer den «Sommer» in Antonio Vivaldis «Vier Jahreszeiten» hörte, war schon immer erstaunt, dass gerade in diesen Klängen eine tiefe Melancholie und Schwere lag, die wir in der Schweiz dem Herbst gaben.

Kein Wunder, beweinten wir bisher das Ende der schönen Sommertage mit rührseligen Herbstliedern, am schönsten mit «Jetzt falle d Blettli wider» mit dem tränenschönen «Läb wohl du schöne Summer, du söttisch nonid go».

In Zukunft werden wir am Ende des ewigen Hitzesommers vielleicht leicht aufatmen und mental gewappnet sein für das nächste Jahr. Jetzt aber ist das Ende der Hitze noch weit entfernt – und das ist gut so. Die Italiener können davon ein Lied singen. Beim Liedermacher Jovanotti heisst es in «Estate («Sommer»): «Ich höre das Meer in einer Muschel, Sommer, die Ewigkeit ist ein Wimpernschlag.»

