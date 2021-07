Bucheli, Boner, Kachelmann: Welchem Wetterfrosch vertrauen Sie?

Meteo Boner, Bucheli oder Eggenschwiler? Welchem Wetterfrosch vertrauen Sie am meisten? Jetzt abstimmen! Sie warnen uns vor Unwetter und sagen, wann wir wieder Grillieren können. Nun haben sie eine frohe Botschaft. Pascal Ritter, Bruno Knellwolf und Patrik Müller 17.07.2021, 05.00 Uhr

Sandra Boner schaut auf eine ungewöhnlich stürmische Woche als Wetter-Moderatorin beim Schweizer Fernsehen zurück. Bild: SRF

Mit jedem Regentag richtete sich unser Blick sehnsüchtiger auf sie: Die Damen und Herren, die uns auf kleinen und grossen Bildschirmen erzählen, wann es besser wird. «SRF Meteo» ist die beliebteste Sendung des Schweizer Fernsehens. Am Montag waren 752000 Personen kurz nach 20 Uhr vor dem Fernseher, um sich über das Sturmtief Bernd zu informieren. Nur die «Tagesschau» kam in die Nähe dieser Quote. Bei den Regionalsendern von CH Media waren es 193000 Zuschauer. Das sind 60 Prozent mehr als im Monatsdurchschnitt.

Für die Meteorologen und Moderatoren sind Stürme interessanter als stabile Hochdrucklagen. Gewitter vorherzusagen gehört zum anspruchsvollsten des Berufs. Nun wird es langweiliger für sie, aber besser fürs Publikum. Ab Sonntag soll die Sonne wieder durchdrücken.

Diese Woche präsentierte Sandra Boner Bilder von überschwappenden Seen und Sturzbächen. «Ein ziemlich trübe Sache», fasste die 46-Jährige unaufgeregt zusammen. «Ich bin jetzt seit 19 Jahren bei Meteo, aber ich kann mich nicht an so viele Unwetter in einem einzigen Sommer erinnern», sagte sie dem «Blick».

Die Solothurnerin ist eine Quereinsteigerin. Vor ihrer Wetterkarriere war sie Ergotherapeutin. Sie wundert sich darüber, dass ihre Haarfarbe beim Publikum für Diskussionen sorgt. Auf dem Meteodach trägt sie auch mal einen Mantel in ähnlicher Farbe.

Über den Schnee kam Reto Vögeli, 37, zur Meteorologie. In Arosa aufgewachsen, wünschte er sich weisse Flocken auch im Sommer und fragte sich, warum sie nur im Winter fallen. Heute ist er Geschäftsführer des privaten Wetterdienstes MeteoNews und liefert die Prognosen für Zeitungen und moderiert für die Regionalsender von CH Media.

Obwohl er mit seiner Frau und zwei Kindern im Kanton Aargau lebt, hört man ihm noch einen dezenten Bündner Dialekt an. Seine Leidenschaft für das Wetter in Arosa hat er behalten. Er betreibt noch immer eine Wetterseite für die Region.

Ob schwitzend auf dem Meteodach oder ganz entspannt auf den Seiten der «Schweizer Illustrierten», wo er seinen Nachwuchs präsentiert. Jan Eitel macht immer eine gute Figur. Der «Blick» bezeichnete ihn einst als «schönsten Mann auf dem Meteo-Dach». Manchmal verhaspelt er sich ein Wenig beim Moderieren, was man ihm mit seinem baseldeutschen Dialekt verzeiht.

Er kam im November 2006 zu SRF Meteo und steht seit 2007 auf dem Dach. Er betreut zudem die Segel- und Surfseite und steht auch selber auf dem Brett. Er erinnert sich noch gut an eine zweiwöchige Windflaute in der Bretagne.

Thomas Bucheli war am Dienstagmorgen, als das Sturmtief Bernd über Zürich fegte, früh auf den Beinen und ziemlich aufgeregt: «Uiuiui» kommentierte er auf Twitter die Niederschlagsmengen.

Der Chef des Wetterteams des Schweizer Fernsehens kommt beim Publikum gut an. Das liegt an seiner gmögigen Art, die sich neulich in seiner Reaktion darauf zeigte, dass eine Böe ihm auf dem Meteo-Dach den Schirm aus der Hand fegte. Er sagte: «Ich has mindestens versucht mit dem blöde Schirm!» und erntete mit dem Spruch Sympathiebekundungen in den sozialen Medien.



Fährt man mit dem Auto durchs Land, könnte man durch das gleichmässige Brummen in eine Art Dämmerzustand fallen. Doch da ist zum Glück Felix Blumer. In breitem Zürcher Landdialekt ist seine Rede am Radio – man ahnt es – blumig. Da sieht man seine für den nächsten Tag prognostizierten «Wulchän» geradezu bildlich am Himmel aufsteigen.

Der Unterhalter weiss, was die Menschen im Land kümmert, wie ihnen seine «Wulchän» den Tag versauen. Aber Blumer ist nicht nur beredter Moderator, sondern promovierter Naturwissenschafter, der im Detail wissenschaftliche Fragen beantworten kann.

Jeannette Eggenschwiler beherrscht verschiedene Dialekte



Auf TeleZüri spricht sie Zürcher Dialekt, auf TeleBärn Berner Mundart – beides perfekt! Auch im Mittelland sieht und hört das Publikum der CH-Media-Sender die Prognosen von Eggenschwiler, die vor über 20 Jahren bei Roger Schawinskis Tele 24 begann.

Ihre Leidenschaft ist ungebrochen. «Es heisst, ich sei ein Sonnenschein!», sagt Eggenschwiler. «Das will ich rüberbringen.» Wetter sei etwas Allumfassendes, das die Menschen untereinander und mit der Natur verbinde. «Ich freue mich immer, wenn mich die Leute ansprechen.»

Jörg Kachelmann hatte am Donnerstag seinen 63. Geburtstag. Auf Twitter, wo mehr als 150 000 Nutzer seine Kurznachrichten abonniert haben, hagelte es Glückwünsche. Er ist sich dort nicht zu schade, einer Männedorferin zu empfehlen, wann sie am ehesten Grillieren kann.

Und er teilt gern aus. «Keinen promovierten Schwachsinn schreiben», riet er kürzlich einem Kritiker. Zurückhaltender ist er bei Prognosen. Mehr als andere Meteorologen betonen er und die Angestellten seines privaten Wetterdienstes, dass es schwierig sei, auf längere Zeit hinaus Aussagen zu machen.