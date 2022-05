Hilfe für die Ukraine «Sprachlos und enttäuscht»: Wie Meret, Lina und Baiba ukrainische Hilfsgüter hüten – und dann vom Kanton Bern alleine gelassen werden Kurz nach dem Krieg eröffnete die ukrainische Botschaft ein grosses Lager für Hilfsgüter. Zuerst beteiligte sich auch der Kanton Bern – doch das ändert sich. Noch heute gibt es dort Waren für mehrere hunderttausend Franken. Othmar von Matt 4 Kommentare 26.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Schweizerin Meret Lüthi (von links), die Ukrainerin Lina Kyryliuk und die Lettin Baiba Cimdina – die drei guten Seelen für die ukrainischen Flüchtlinge in der Schweiz. Yoshiko Kusano (Bern, 11. Mai 2022)

Die drei Frauen sind für die ukrainischen Flüchtlinge so etwas wie die guten Seelen der Schweiz. Die Ukrainerin Lina Kyryliuk (41), die Schweizerin Meret Lüthi und die Lettin Baiba Cimdina (42) führen an der Fischermättelistrasse 6 in Bern das offizielle Lager der ukrainischen Botschaft für Hilfsgüter in die Ukraine.

Markenspezialistin Kyryliuk entschied sich 2014 in die Schweiz zu emigrieren, als Russland die Krim annektierte. Ihr Mann arbeitet bei der Swisscom. «Wir suchten einen ruhigeren Platz», sagt sie. Seit März arbeitet sie nun für die ukrainische Botschaft als Koordinatorin im Hilfsgüter-Lager. Sie kennt Botschafter Artem Rybchenko. Parallel dazu fotografiert sie Geflüchtete für eine Ausstellung.

Die Ukrainerin Lina Kyryliuk (41) verliess Kiew 2014 und koordiniert nun für die ukrainische Botschaft das Lager an der Fischermättelistrasse 6 in Bern. Yoshiko Kusano (Bern, 11. Mai 2022)

Polizistin, Seelsorgerin, Stylistin – und Popstar

Baiba Cimdina kam vor zwölf Jahren in die Schweiz. Die gelernte Kinderpädagogin war in Lettland auch Geschäftsfrau. Heute führt sie den improvisierten Kleiderladen im Hilfsgüter-Lager für die Geflüchteten aus der Ukraine. «Ich spiele hier viele Rollen», sagt sie. «Ich bin Polizistin, weil ich den S-Status der Besucherinnen kontrolliere. Aber ich bin auch Seelsorgerin, Stylistin, Shop-Verkäuferin – und sogar Popstar.» So zumindest fühlt sich die Lettin, wenn sie sonntags in Bern unterwegs ist - mit dunkler Sonnenbrille, damit sie nicht immer wieder angesprochen wird.

Polizistin, Seelsorgerin, Shop-Verkäuferin und Popstar: Baiba Cimdina (42). Die Lettin lebt seit zwölf Jahren in der Schweiz. Yoshiko Kusano (Bern, 11. Mai 2022)

Meret Lüthi wiederum ist Bernerin. Sie studierte interdisziplinäre Geisteswissenschaften, arbeitete im Silicon Valley in den USA und engagiert sich seit März als freiwillige Helferin. «Das Leben hier ist wie auf einer Achterbahn», sagt sie. «Wir haben ein tolles Team, lachen und weinen zusammen. Mal sind wir superhappy, dann tief traurig – oder wütend.»

Der Kanton Bern steigt aus und will seine 34 Tische zurück

Im Moment sind die drei Frauen tief enttäuscht. Der Kanton Bern will sich nicht weiter am Hilfsgüter-Lager der ukrainischen Botschaft beteiligen. Die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion von Regierungsrat Pierre-Alain Schnegg steigt Ende Mai aus. Am Dienstag holt sie das Logistikmaterial ab, das sie zur Verfügung gestellt hat: 12 Funkgeräte, 34 Tische, 2 Festbänke, 2 Laptops, 3 Verkehrssortimente, 2 Palettenhubwagen, 3 Bürokisten mit Schreibmaterialien, 3 Flipchart, 10 Stühle und eine Kaffeemaschine. Zurückgeben muss das Lager auch die Telefonnummer. So, als ob der Krieg in der Ukraine inzwischen zu Ende wäre.

Viele Kinderzeichnungen schmücken den Betonbau an der Fischermättelistrasse 6 in Bern. Yushiko Kusano (Bern, 11. Mai 2022)

Vor allem aber zahlt die Gesundheitsdirektion keine Löhne mehr. Diese hatte sie ab April übernommen für die drei Frauen, die zuvor einen Monat lang gratis gearbeitet hatten. Der Kanton zahlte zudem den Lohn für einen Gabelstapelfahrer und drei Logistiker. Kein Geld erhielten andere Freiwillige und auch Ärztinnen und Ärzte, die immer wieder vor Ort waren.

«Ich bin sprachlos und enttäuscht»

«Ich bin sprachlos und enttäuscht», sagt Baiba Cimdina. Sie verstehe nicht, weshalb kein Kompromiss möglich gewesen sei. Am 17. Mai hatten alle sieben Mitarbeitenden vom Kanton die Kündigung erhalten – auf den 19. Mai hin. Eine Intervention sorgte dann dafür, dass die Kündigung auf den 31. Mai verschoben wurde.

Der Einstieg des Kantons habe für Stabilität nach innen wie nach aussen gesorgt, sagt Meret Lüthi. «Dafür sind wir dem Kanton sehr dankbar.» Diese Stabilität sei nun leider wieder Geschichte. «Das enttäuscht mich. Doch wir versuchen, das Lager so gut wie möglich aufrechtzuhalten.»

Meret Lüthi (38), Schweizerin: «Das Leben hier ist wie auf einer Achterbahn.» Yoshiko Kusano (Bern, 11. Mai 2022)

Hilfsgüter im Wert von mehreren hunderttausend Franken

Das Lager umfasst eine ganze Etage in einem Industriebau auf 2500 Quadratmetern. Die Firma Q11 AG stellt sie der ukrainischen Botschaft gratis zur Verfügung. Die Etage ist aufgeteilt in einen improvisierten Kleidershop und in ein Lager. Im Shop können sich Geflüchtete aus der Ukraine eindecken. Sie müssen dafür den Schutzstatus S vorweisen. Schuhe sind allerdings rationiert: Jede Person darf nur ein Paar mitnehmen – weil sie Mangelware sind.

Im Lager selbst sind Hilfsgüter für die Ukraine gestapelt im Wert von mehreren hunderttausend Franken: Esswaren, Kleider, Schuhe, Rucksäcke, Schlafsäcke, Zelte, Duvets, medizinische Güter, Rollstühle, Medikamente, Katzen- und Hundefutter – und ein Kühlschrank.

Der Kanton Bern war im März nach und nach eingestiegen, weil die Botschaft und die freiwilligen Helferinnen und Helfer die Massen von Hilfsgütern nicht mehr alleine bewältigen konnten. Die Menschen deponierten die Materialien im Garten der ukrainischen Botschaft in Bern.

Die Hilfsgüter hatten sich im Garten der ukrainischen Botschaft gestapelt

Sie und ihr Mann hätten am 1. März zusammen mit Botschafter Artem Rybchenko und seiner Frau bis morgens um 4 Uhr einen Lastwagen voller Hilfsgüter in die Ukraine beladen, erzählt Lina Kyryliuk – und zeigt die Fotos. Später deponierten die Menschen die Güter auch in den umliegenden Strassen. Phasenweise musste die Polizei den Verkehr umleiten.

Noch Mitte März legten Menschen Blumen und Kerzen an den Eingang der ukrainischen Botschaft in Bern. Annette Boutellier (Bern, 15. März 2022)

«Wir haben unsere Soforthilfe angeboten, damit die Botschaft den ersten Ansturm an Hilfsgütern bewältigen konnte», sagt Gundekar Giebel, Kommunikationschef der Gesundheitsdirektion des Kantons Bern. «Es war aber von Anfang an klar, dass wir uns Ende Mai wieder zurückziehen.» Das habe man dem Botschafter persönlich mitgeteilt.

Es gebe mehr als genug Freiwillige, sagt der Kanton Bern

Doch wie soll es nun weitergehen mit dem Lager? Aus der ukrainischen Botschaft ist zu hören, dass sie das Lager weiterführen will. «Die Botschaft will weitermachen», sagt auch Gundekar Giebel. Den Kanton Bern brauche es dafür nicht mehr. «Wir haben heute 6641 Menschen mit Schutzstatus S aus der Ukraine bei uns», sagt er.

Das seien mehr als genügend Personen, die helfen könnten. Die Finanzierung des Lagers könnten die ukrainische Botschaft oder ein Hilfswerk sicherstellen. Der Kanton könne und wolle keine Lager von Hilfsgütern führen. Giebel betont, der Rückzug dürfe nicht als Zeichen gegen die ukrainische Botschaft gewertet werden. «Sollte es uns brauchen, sind wir wieder da.»

«Wir sind in einer schwierigen Situation», sagen die Frauen

Die drei Frauen hingegen wissen nicht, wie es weitergeht. «Wir sind in einer schwierigen Situation», sagt Meret Lüthi. «Mit mehr Zeit hätten wir einen Verein gründen und ein Crowdfunding in die Wege leiten können.» Zwar hat die Ukrainische Botschaft die Frauen gebeten, ihr ein Budget für den Betrieb des Lagers zu unterbreiten. Ob sie die Finanzierung und den zeitlichen Aufwand leisten kann, scheint aber nicht klar. Sie muss viele Aufgaben erfüllen – und hat nur wenige Angestellte.

Lina Kyryliuk, Meret Lüthi und Baiba Cimdina hoffen nun auf eine andere Lösung. Das könnte die Gründung eines Vereins sein, die Zusammenarbeit mit einem Verein oder der Einstieg eines Hilfswerkes. Einiges deutet aber darauf hin, dass die ukrainische Botschaft die Etage im Industriegebäude an der Berner Fischermättelistrasse nur noch bis Ende August nutzen kann.

4 Kommentare Margrit Holzhammer vor etwa 10 Stunden 4 Empfehlungen Es ist paradox. Da bleiben Hilfsgüter für mehrere 100'000 Franken liegen!!! Vor ein paar Wochen wurde in unserer Liegenschaft (6 Wohnungen) eine 5-köpfige Flüchtlingsfamilie in eine leere Wohnung (kein Tisch, keine Stühle, gar nichts!!!) gestellt. Das einzige, was die Leute hatten, waren ihre Luftmatratzen!!!Wir Anderen im Haus wurden dann aktiv und haben auf die Schnelle das Wichtigste zusammengetragen: Tisch, Stühle, Geschirr, Frottiertücher etc..., gebührenpflichtige Kehrichtsäcke und WC-Papier!!! Soooooooo organisieren Gemeindeverwaltungen und Liegenschaftsverwaltungen Flüchtlingsunterkünfte!!! 4 Empfehlungen Margrit Holzhammer vor etwa 13 Stunden 2 Empfehlungen Bei diesen "Hilfsaktionen" nuschen alle ein bisschen, es herrscht aber keine Koordination, da bei den Behörden die rechte Hand nicht weiss, was die linke macht.Es gibt nur 1 Lösung das Problem zu lösen: Der Krieg muss aufhören!!! 2 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen