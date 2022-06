Hells Angels gegen Bandidos: Polizei plant Grosseinsatz

Hells Angels vs. Bandidos Polizei plant Grosseinsatz: Kommt es in Bern wieder zu einer Massenschlägerei verfeindeter Rockergangs? Am Donnerstag werden die Rockerclubs für die Urteilsverkündung in Bern erwartet. Was bisher geschah. Andreas Maurer Jetzt kommentieren 28.06.2022, 05.00 Uhr

Mitglieder der Hells Angels beim Gang vors Gericht: Sie schweigen und lassen die Fäuste sprechen. Keystone

Der Motorradclub Hells Angels beansprucht für sich das Monopol. Andere Clubs müssen sich ihm unterordnen, oder sie werden vertrieben. Lange Zeit war es in der Schweizer Szene ruhig, weil die Hells Angels ihr Territorium ungestört dominierten.

Doch 2019 erfuhren die Höllenengel, dass die Konkurrenz einen Schweizer Ableger in Belp BE gründen wollte: die Bandidos. Im vorgesehenen Clubhaus feierten diese im Mai 2019 eine Geburtstagsparty. Die Hells Angels planten deshalb mit ihren Verbündeten des Clubs Broncos einen «Einschüchterungsbesuch». 20 bis 30 Rocker versammelten sich auf einem Parkplatz in der Nähe der Bandidos-Party. Sie bereiteten einen Überraschungsangriff vor, doch sie wurden von den Bandidos entdeckt.

Dann ging es schnell: Die Bandidos bewaffneten sich mit Pistolen, Gewehren, Klappmessern, Baselballschlägern, einem Elektrokabel und einer Machete. Mit einem schwarzen Pick-up errichteten sie vor dem Clubhaus eine Barrikade. Die Hells Angels, ebenfalls bewaffnet, stürmten auf die Bandidos zu. Einer der Broncos tippte in seinen Gruppenchat:

«Gebt Gas, sonst versäumt ihr den Spass.»

Ein Anführer der Hells Angels ging mit einem Schlagstock in der Hand auf die Bandidos zu. Die Angreifer waren in der Überzahl, doch mit der Brutalität der Bandidos hatten sie offenbar nicht gerechnet. Der Sicherheitschef der Bandidos hatte gemäss der Staatsanwaltschaft eine geladene Pistole in der Hand, den Finger am Abzug, und schlug damit dem ersten Hells Angel auf den Kopf. Ein Schuss löste sich. Dann schoss der Bandido in die Menge und traf einen Höllenengel im Bauch. Es war ein Durchschuss.

Die Hells Angels verloren die Schlägerei

Die Angreifer wurden zu Opfern. Zwei Hells Angels mussten im Spital notoperiert werden. Zwei verbündete Broncos waren ebenfalls verletzt, einer hatte einen Messerstich im Rücken und war nur aus Zufall nicht in akuter Lebensgefahr.

Unter den Bandidos ist nur ein Verletzter bekannt. Die Staatsanwaltschaft klagte beide Seiten an: 15 Bandidos, 4 Broncos und 3 Hells Angels.

Die harten Strafen beantragte sie für drei Bandidos. 9,5 Jahre, 8,5 Jahre und 4 Jahre sollen sie ins Gefängnis. Alle anderen sollen bedingte Strafen von 6 bis 14 Monaten erhalten.

Die Hälfte der 22 Angeklagten besteht aus Schweizern. Unter den Hells Angels ist ein Serbe und ein Kroate. Die ausländischen Bandidos stammen aus Deutschland, Österreich, Spanien und Griechenland.

Omertà vor Gericht: Sie schweigen eisern

Vor Gericht sagte kein Angeklagter etwas Gescheites. Es gilt die Unschuldsvermutung. Auch die zwei schwer verletzten Hells Angels verweigerten die Aussage. Sie sind nicht nur angeklagt, weil sie sich an der Schlägerei beteiligt haben, sondern sie klagen auch ihre Angreifer an. Als Privatkläger haben sie eigentlich die Pflicht, die Taten zu beweisen. Trotzdem schwiegen sie.

Polizeieinsatz in Bern: Die Rocker gehen vor dem Gerichtsgebäude aufeinander los. Keystone (Bern, 30.5.2022)

Die verfeindeten Rockergangs liessen stattdessen ihre Fäuste sprechen. Beim Prozessbeginn Ende Mai gingen sie vor und im Gerichtsgebäude aufein­ander los. Mitten in Bern versammelten sich fette Männer in Lederkutten und lieferten sich eine Massenschlägerei.

Die Polizei will das Gericht und die Stadt schützen

Am Donnerstag um 9 Uhr beginnt nun die Urteilsverkündung. Wieder ist mit einem Aufmarsch der verfeindeten Gangs zu rechnen. Der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause (Mitte) kündigt ein «markantes Polizeiaufgebot» an. Auf Anfrage sagt er:

«Der Auftrag an die Polizei ist klar: Sie muss die Verhandlung und das Amtshaus schützen und ein direktes Aufeinandertreffen der Gruppierungen verhindern.»

Sie solle auch dafür sorgen, dass sich die Auseinandersetzung nicht in die Innenstadt verlagere.

Der Prozess zeige, dass die Justiz funktioniere: «Wenn Straftaten passieren, werden sie zur Anklage gebracht. Der Prozess ist wichtig, um ein Zeichen zu setzen.» Vereinsverbote wie in Deutschland würden aus Nauses Sicht hingegen nichts bringen:

«Die Schweiz ist liberal und hat nicht die Tradition, Organisationen zu verbieten.»

