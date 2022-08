Das grosse Geheimnis von der Macht der Bauern

Heimat Eine neue Initiative und 500 Franken pro Fohlen: Warum die Bauernfamilien in der Schweizer Politik so beliebt sind Die SVP wirbt mit einer neuen Initiative um die Gunst der Bauern. Die Wirtschaft zählt im Abstimmungskampf um die AHV-Reform und die Verrechnungssteuer auf sie. Und der Bund verteilt neue Subventionen, statt den Hosenlupf zu wagen. Dafür gibt's gute Gründe. Stefan Bühler Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Die letzte verbleibende Schweizer Pferderasse: Freiberger im Kanton Jura in den Franches-Montagnes. Christian Beutler / KEYSTONE

Von wegen «Bauer ledig sucht»: Niemand ist in der Schweizer Politik so umworben wie die Bäuerinnen und Bauern. Das zeigte sich in den letzten Tagen in einem Berner Restaurant, im jurassischen Saignelégier und in Oberiberg (SZ), beziehungsweise im «Blick». Die Wirtschaft hofft auf die Stimmen der Bauern. Der Bundesrat mag es sich mit ihnen nicht verderben. Und die SVP umarmt sie schon einmal im Hinblick auf die Wahlen 2023. Es ist ein Anbandeln und Werben, dass es eine Art hat.

Beginnen wir am Sonntag in Saignelégier, am Marché Concours, dem jurassischen Volksfest für die Freibergerpferde. Landwirtschaftsminister Guy Parmelin ist als Ehrengast gekommen, mit Strohhut und einer frohen Botschaft im Gepäck. In seinem Grusswort verspricht er den Pferdezüchtern, dass die Prämien für die Freiberger-Zucht nicht gekürzt werden. «Es ist die einzige verbleibende Schweizer Pferderasse», sagt er später dem Schweizer Fernsehen, «die müssen wir natürlich unterstützen.»

Kam mit seiner Gattin Caroline und einer frohen Botschaft: Bundesrat Guy Parmelin am Marché Concours in Saignelégier. (14. August 2022) Peter Schneider / Keystone

Der Jurabogen kämpft – diesmal aber ohne dreckige Gummistiefel

Es ist das Happy-End einer Episode, wie sie typischer für die Schweizer Landwirtschaftspolitik kaum sein könnte. Sie nimmt ihren Anfang im Ständerat Anfang 2021: Die Schweizer Nutztierrassen müssten erhalten bleiben, fordert Beat Rieder. Als Walliser denkt er natürlich an die Eringerkühe und Schwarznasenschafe. In seinem Vorstoss erwähnt er aber auch Bündner Strahlenziegen, Nera Verzasca oder das Appenzeller Spitzhaubenhuhn. Ihre Zucht soll mit einer «Erhaltungsprämie» unterstützt werden. So wie die Freibergerpferde. Hier erhalten die Züchter schon jetzt für jedes Fohlen 500 Franken.

Das Parlament stimmt Rieders Vorschlag zu, und sogar der Bundesrat ist einverstanden. Trotzdem geht der Schuss beinahe nach hinten los: Denn in der Bundesverwaltung ist man der Ansicht, man könne einfach einen Teil der rund 800'000 Franken, die heute für die Freiberger reserviert sind, künftig für andere bedrohte Rassen einsetzen. Mit fatalen Folgen für die Rösseler: Ihre Subventionen würden sich fast halbieren. In diesem Fall, so warnt der Präsident der jurassischen Pferdezüchter, Claude Boillat, würden die Pferde durch Kühe ersetzt. Und die Freiberger aussterben.

Züchter erhalten pro Freiberger-Fohlen 500 Franken Prämie. Margrith Pfister-Kübler

Das darf nicht sein. Die jurassischen Behörden intervenieren, die Bundespolitiker ziehen mit. Die Züchter sowieso. Der ganze Jurabogen murrt. Anders als im Jahr 2009, als Bauern in Saignelégier mit dreckigen Gummistiefeln nach Agrarministerin Doris Leuthard werfen (es ging um Milchsubventionen) sind diesmal aber keine handgreiflichen Überzeugungsaktionen nötig: Parmelin lenkt ein, die Freiberger erhalten weiterhin eine Fohlen-Prämie von 500 Franken. Und für das Appenzeller Spitzhaubenhuhn und all die andern bedrohten Schweizer Rassen werden im Bundeskässeli andere Mittel frei gemacht.

Die Anekdote aus dem Jura zeigt: Wenn von den Bauern und Bäuerinnen die Rede ist, geht es meist um viel mehr: Um die Befindlichkeit ganzer Kantone, ja Landesteile. Um die ländliche Bevölkerung schlechthin.

Plakate von Basel bis ins Val Müstair: Die grosse Kraft der Bauernschaft

Es ist diese Kraft, von der nun auch die Wirtschaftsverbände profitieren wollen. Vor Jahresfrist sind sie mit dem Bauernverband eine strategische Allianz eingegangen. Für die Abstimmung über die AHV, die Teilabschaffung der Verrechnungssteuer und die Initiative gegen die Massentierhaltung macht die Allianz nun gemeinsam Kampagne. Sie lancierte sie am Donnerstag im Berner Restaurant «Schmiedstube».

Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder sagte, was er sich vom Bündnis mit den Bauern verspricht:

«Der Bauernverband hat eine grosse Solidarität in den eigenen Reihen. Sie sind sehr gut im Mobilisieren ihrer Leute und wir wollen davon (...) auch mit profitieren.»

Kommt hinzu, dass die kleinen Landkantone für das Ständemehr von grosser Bedeutung sind, wie sich etwa beim Nein gegen die Konzernverantwortungsinitiative gezeigt hat, zu der die Mehrheit des Volks Ja gesagt hat.

Was mit Mobilisierung gemeint ist, beschreibt Bauernpräsident Markus Ritter: «Die ländliche Bevölkerung ist politisch interessiert und engagiert. Wenn wir für eine Vorlage kämpfen, können wir auf den Feldern von Basel bis ins Val Müstair, vom Bodensee bis nach Genf plakatieren, hat das eine enorme Wirkung.» Kommt hinzu, dass die Bäuerinnen und Bauern im Volk eine hohe Glaubwürdigkeit geniessen.

«Die Leute vertrauen uns und glauben unseren Argumenten.»

Das hat auch mit der Geschichte der Eidgenossenschaft zu tun. Das schreibt Karel Ziehli, Politologe an der Uni Bern, in seiner Masterarbeit: Im 18. Jahrhundert sei die Figur des Bergbauern «von Reiseschriftstellern der gebildeten europäischen und schweizerischen Bourgeoisie auf der Suche nach Freiheit idealisiert, idyllisiert, ja sogar heroisiert» worden, am prominentesten wohl in Friedrich Schillers «Tell» von 1804.

Ein Mythos, der von den Gründern des Bundesstaates zur Einigung des nach dem Sonderbundskrieg zerrissenen Landes instrumentalisiert worden sei. Ein Mythos auch, der im zweiten Weltkrieg wieder auflebte, wo mit dem «Plan Wahlen», der «Anbauschlacht», den Bauern die Rolle als Retter der Schweiz zuteil geworden sei. Das Bild wirkt laut Ziehli bis heute nach, «etwa mit der Forderung nach einem hohen Selbstversorgungsgrad».

Brotgetreide produzieren statt Schmetterlinge zählen

Womit wir nach Oberiberg kommen, auf den Hof von Marcel Dettling und zum «Blick». In dem Blatt hat der Schwyzer SVP-Nationalrat mit SVP-Nationalrätin Esther Friedli am Montag eine Bauerninitiative angekündigt: Die Landwirtschaft soll wieder stärker auf die Produktion ausgerichtet, die geplante Ausdehnung von ökologischen Ausgleichsflächen im Ackerland verhindert werden.

Will mehr Brotgetreide: Esther Friedli. (Ebnat-Kappel, 11. Februar 2022) Severin Bigler

Baue man auf der neu für die Ökologie reservierten Fläche Brotgetreide an, «kann eine Million Menschen mit Brot versorgt werden», sagt Friedli im «Blick». Und das in Kriegs- und Krisenzeiten. Dass mit einem teilweise Verzicht auf intensive Viehmast noch viel mehr Getreide für Brot übrig bliebe, kommt im Argumentarium der SVP nicht vor. So wenig wie der Hinweis, dass für mehr Produktion mehr ausländischer Dünger und Treibstoff nötig wäre.

Doch die Partei trifft einen Nerv bei jenen Bäuerinnen und Bauern, die lieber Nahrungsmittel produzieren wollen als Schmetterlinge zählen, wie das Dettling beschreibt. Es ist eine herzliche Einladung der SVP – die Bauern werden nicht ledig bleiben, im Wahljahr 2023.

