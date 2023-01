Methadon-Engpass: Suchtmediziner befürchten Katastrophe

Heilmittel Suchtmediziner befürchten eine Katastrophe: Was Einbrecher mit dem drohenden Methadon-Engpass zu tun haben In der Schweiz wird der Drogenersatz Methadon knapp, Suchtmediziner sind besorgt. Grund für den Engpass ist der Produktionsstillstand beim grössten Schweizer Methadon-Hersteller aus dem Kanton Aargau. Er hat in der Vergangenheit seine Sorgfaltspflicht verletzt. Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 05.01.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Methadon wird oft in Tablettenform eingenommen. Bild: Fred Zwicky / ap

Am Anfang dieser Geschichte steht ein Einbruch. Am Ende ein drohendes Debakel für all jene, die ihre Drogensucht dank Methadon in den Griff bekommen haben.

Von vorne: Im März 2017 entwenden sieben Jugendliche mehrere Kartonschachteln mit Ampullen und Heilmittelfläschen aus dem ehemaligen Produktionsgebäude der Pharmafirma Amino AG im aargauischen Neuenhof. Nur wenige Minuten später laufen sie einer Polizeipatrouille in die Arme.

Wie jüngst das SRF berichtete und Gerichtsunterlagen bestätigen, hatte der Einbruch eine Hausdurchsuchung an den beiden ehemaligen Betriebsstandorten der Amino AG zur Folge. Dabei stellte die Staatsanwaltschaft diverse Mängel fest: An einigen Stellen fehlten Fenster oder Türen, alte Gebinde und Fässer lagerten nicht vorschriftsgemäss und die Innenräume waren laut Staatsanwaltschaft «in einem problematischen Zustand» gewesen. Zudem fand sie in einem der Gebäude unverschlossene und frei zugängliche Flaschen mit dem starken Schmerzmittel Morphin.

Produktion steht seit Dezember still

In der Folge sprach das Bezirksgericht Baden die heute in Gebenstorf AG tätige Amino AG von Edmund F. Wyss wegen Verletzung der Sorgfaltspflicht schuldig. Dieser legte gegen das Urteil Beschwerde ein. Nachdem das Obergericht den Entscheid der Vorinstanz bestätigte, zog Wyss den Fall weiter bis vor Bundesgericht – und erlitt erneut eine Niederlage. Ende November des vergangenen Jahres kam das oberste Gericht des Landes zum Schluss, dass sich die Beschwerden gegen das Urteil «als unbegründet erweisen».

Parallel dazu sistierte das Heilmittelinstitut Swissmedic im Oktober 2019 sämtliche Betriebsbewilligungen und Arzneimittelzulassungen der Amino AG, weil sie die fachverantwortliche Person – also Edmund F. Wyss – als «nicht vertrauenswürdig» beurteilt. Laut Swissmedic bestehen schon seit 2002 diverse Mängel. Die durch das Bundesgericht bestätigte Sistierung trat am 8. Dezember 2022 in Kraft. Seither steht die Produktion des Medikamentenherstellers still. Die Amino AG darf weder Heilmittel herstellen noch diese in den Verkauf bringen.

Wyss sieht sich in der Opferrolle

Zum grossen Ärger von Firmeninhaber Edmund F. Wyss: «Ich muss das Urteil akzeptieren, aber aus meiner Sicht scheint es unverhältnismässig.» Der Apotheker ist überzeugt, dass er Swissmedic schon länger ein Dorn im Auge ist: «Der Einbruch vor sechs Jahren wurde stark aufgebauscht. Nur weil Jugendliche Medikamente entwendet haben, bin ich in den Augen von Swissmedic nicht mehr vertrauenswürdig und darf nicht mehr die fachverantwortliche Person für meine Firma sein.»

Um seine Betriebsbewilligung wieder zu erlangen, muss Wyss eine neue fachverantwortliche Person einsetzen und durch Swissmedic bewilligen lassen. Wie er auf Anfrage bestätigt, habe er einen solchen Antrag bereits eingereicht.

Swissmedic selbst will sich dazu nicht äussern, weil es sich um ein laufendes Bewilligungsverfahren handelt. Grundsätzlich werde «jedes Gesuch rasch bearbeitet, der Zeitpunkt eines Entscheids hängt aber auch von der Qualität der gelieferten Gesuchsunterlagen ab», ergänzt Mediensprecher Lukas Jaggi.

9000 Personen sind auf Methadon angewiesen

Der Rechtsstreit rund um die Amino AG hat gravierende Folgen: Weil die Firma die mit Abstand grösste Herstellerin von Methadon-Tabletten in der Schweiz ist, droht ein Versorgungsengpass. Schon jetzt seien die Grosshändler ausgeschossen und könnten kein Methadon mehr an Apotheken oder Ärzte liefern, sagt Thilo Beck, der im Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Suchtmedizin (SSAM) sitzt. «Das sind sehr schlechte Nachrichten für die rund 9000 Personen, die auf Methadon als Opioidersatz angewiesen sind», so Beck.

Die Umstellung auf alternative Medikamente ist umständlich und auch der Import aus dem Ausland gestaltet sich schwierig. Laut Beck arbeite die SSAM derzeit intensiv an einer Lösung: «Wir hätten einen deutschen Hersteller, der bereit wäre, Methadon in die Schweiz zu liefern. Doch damit diese Importe vergütet werden, braucht es eine Zulassung durch Swissmedic. Ob das klappt, wissen wir nicht.» Das sei unbefriedigend, denn: «Am Schluss leiden jene Menschen, die diese Behandlung brauchen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen