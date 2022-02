Heikles Dossier Geheimdienst verhindert Einbürgerung: Schwester des mächtigsten ukrainischen Oligarchen darf nicht Schweizerin werden Der Nachrichtendienst des Bundes sieht die Sicherheit der Schweiz in Gefahr, wenn diese die Angehörigen eines umstrittenen Milliardärs einbürgern würde. Ist das Sippenhaft? Andreas Maurer Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Oligarch mit Schweiz-Connection: Igor Kolomoisky. AFP

Igor Kolomoisky gilt als der mächtigste Oligarch der Ukraine. Seine Milliarden machte er mit der grössten Bank des Landes, der PrivatBank. Dabei soll er Gelder in Milliardenhöhe veruntreut und gewaschen haben, unter anderem in den USA. Die USA erhoben deshalb Klage gegen ihn und setzten ihn auf eine Sanktionsliste.

Lange Zeit prägte Kolomoisky die Politik seines Landes. So baute er den aktuellen Präsidenten mit auf, Wolodimir Selenski. Doch mittlerweile hat sich dieser von ihm distanziert.

Schwester lebt in Genf

Wenn es gerade schlecht läuft für Kolomoisky, verlässt er sein Land. Aktuell lebt er in Israel, wo er auch die Staatsbürgerschaft besitzt. Früher hielt er sich jahrelang am Genfersee auf.

Eine Verbindung zur Schweiz besteht noch heute. Seine Schwester Larisa Chertok lebt mit ihrer Familie in Genf. Sie besitzt eine Wohnung in der Stadt und eine Villa am See.

Nach sechzehn Jahren in der Schweiz wollte sich die Familie in Genf einbürgern lassen. Das kantonale Migrationsamt hatte keine Bedenken. Die Bestätigung durch das Staatssekretariat für Migration schien deshalb nur noch Formsache zu sein. Doch dann schaltete sich der Nachrichtendienst des Bundes ein.

Der Schweiz drohe Ärger mit den USA und der Ukraine

In einem geheimen Amtsbericht warnte der Nachrichtendienst vor der Einbürgerung. Er stufte diese als Reputationsrisiko ein, da sie die Beziehung der Schweiz zu anderen Staaten negativ beeinflussen könnte. Explizit genannt werden die USA und die Ukraine.

Der Nachrichtendienst äusserte in seinem Bericht einen schweren Verdacht gegen Larisa Chertok. Sie habe Zugang zu illegalen Geldern und kriminellen Kreisen. Ihren Bruder soll sie mit Beträgen in Milliardenhöhe unterstützt haben, als ein Teil seines Vermögens eingefroren wurde.

Die Grenzen der Aktivitäten von Kolomoisky und seiner Schwester seien fliessend. So soll zum Beispiel ihre Firma, die Cad Cool SA in Genf, das Geschäftsbüro der Familie Kolomoisky sein. Die Firma bietet auf ihrer Website Dienstleistungen für alle Lebenslagen eines Oligarchen an. Sie organisiert Privatjets, Jachten, Immobilien oder Privatspitalaufenthalte.

Nachrichtendienst sieht Sicherheit der Schweiz in Gefahr

Das Fazit des Nachrichtendienstes: Angesichts der politischen Machtposition von Kolomoisky, der strafrechtlichen Vorwürfe und der US-Sanktionen stelle die Einbürgerung seiner nahen Familienmitglieder eine Gefahr für die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz dar. Dieser schwammige Begriff wird im Gesetz als einer der Gründe aufgeführt, mit denen eine Einbürgerung verweigert werden kann. Darauf stützte sich das Staatssekretariat und lehnte das Einbürgerungsgesuch ab.

Zuvor hatte es auch das Aussendepartement angehört. Die Schweizer Botschaft in Kiew gab demnach an, sie sei von den ukrainischen Behörden «wiederholt auf den Aufenthalt und die Tätigkeiten von K. in Genf angesprochen worden». K. ist Kolomoisky.

Die Schwester fühlt sich nicht für ihren Bruder verantwortlich

Die Familie Chertok erhob gegen die verweigerte Einbürgerung Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie bestritt darin alle Vorwürfe und warf der Schweiz vor, keine Belege zu haben. Keine einzige Transaktion zwischen der Schwester und dem Oligarchen werde in den Akten konkret genannt. Ihre geschäftlichen Tätigkeiten seien legal und legitim, betonten die Chertoks. Für die Handlungen ihres Bruders könne sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden, argumentierte die Schwester.

Dem Gericht legte sie ein Schreiben ihres Vaters vor, wonach dieser ihr 25 Millionen US-Dollar geschenkt habe. Zudem reichte sie Belege für Bankkredite für ihre Immobilien von über 30 Millionen Franken ein.

Doch das genügte dem Gericht nicht. Es zeigte sich «erstaunt», dass die Familie keine Steuerdokumente eingereicht und keine Angaben zu ihrer Geschäftstätigkeit gemacht habe. Es sei ihr deshalb nicht gelungen, alle Zweifel auszuräumen. Die Familie erhält deshalb das Schweizer Bürgerrecht nicht.

Anwalt kritisiert das Urteil: Das sei Sippenhaft

Die Familie ist empört. Ihr Anwalt bezeichnet das Urteil auf Anfrage als «willkürlich». Die Schweiz führe damit die Sippenhaft ein, und das Bundesverwaltungsgericht weiche «ziemlich krass» von seiner bisherigen Praxis ab.

Das Gericht argumentierte, es bestehe in der Schweiz kein Anspruch auf Einbürgerung. Ein Teil der Lehre sieht dies jedoch anders und spricht von einem «Quasi-Anspruch».

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist eigentlich endgültig. Doch der Anwalt sagt, er kläre derzeit ab, ob er nicht doch noch eine Beschwerdemöglichkeit finde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen