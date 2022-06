Am Samstagabend ist in Hallau ein Auto von der Strasse abgekommen, in ein Wohnhaus gekracht und im Esszimmer zum Stillstand gekommen. Am Steuer des Fahrzeuges sass ein 23-jähriger Mann. Sämtliche Personen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.

26.06.2022, 13.30 Uhr