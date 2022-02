Krieg in der Ukraine: Nord Stream 2 entlässt in Zug 140 Personen

Krieg in der Ukraine Der Preis der Sanktionen: Nord Stream 2 entlässt in Zug 140 Angestellte Wirtschaftsminister Guy Parmelin hat in einem Interview mit dem Westschweizer Radio RTS über die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine gesprochen. Doris Kleck 28.02.2022, 19.26 Uhr

Nordstream 2 in Zug spürt bereits die Sanktionen - und entlässt Mitarbeitende. Stefan Kaiser

Das in Zug ansässige Unternehmen Nord Stream 2 hat mehr als 140 Personen entlassen, sagte Bundesrat Guy Parmelin am Montagabend in der Sendung «Forum» des Westschweizer Radio RTS. Er wurde zu den potenziellen wirtschaftlichen Risiken des ukrainisch-russischen Konflikts für die Schweiz befragt.