Guter Deal Deutschlands Ex-Vizekanzler beliefert Basler Kiffer mit Gras – der Branche winkt ein Milliardengeschäft In wenigen Monaten startet in Basel die erste amtlich bewilligte Studie mit kontrollierter Cannabis-Abgabe. Die Ware dafür liefern wird die Pure Production AG aus dem aargauischen Zeiningen. Hinter der Firma stecken prominente Köpfe. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 28.04.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Chef-Manager Lino Cereghetti (l.) und Direktor Stevens Senn von der Pure Holding AG auf einer Anbaufläche der Firma in Zeiningen AG (Juli 2020). Dennis Kalt

Im Spätsommer geht es los: In Basel kommen Kiffer ganz legal an ihr Gras. Dies gilt zumindest für jene 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer gemeinsam von den Universitären Psychiatrischen Kliniken, der Universität Basel und dem Gesundheitsdepartement Basel-Stadt durchgeführten Studie. Sie können in den zehn teilnehmenden Apotheken Produkte wie getrocknete Cannabisblüten und Haschisch zum nicht-medizinischen Konsum beziehen. Die Preise orientieren sich dabei an jenen auf dem Schwarzmarkt. In Basel entspricht das 7 bis 20 Franken pro Gramm je nach Art des Produktes.

Das Cannabis für das Basler Projekt liefert die Firma Pure Production AG aus dem aargauischen Zeiningen. Die Firma ist Teil der Pure Holding AG. Bei diesem Unternehmen sind prominente Köpfe engagiert. Im Sommer 2020 gab die Pure Holding AG bekannt, dass der ehemalige deutsche Gesundheits- und Wirtschaftsminister Philipp Rösler dem Verwaltungsrat beigetreten ist. Von 2011 bis 2013 diente der damalige Parteivorsitzende der deutschen FDP sogar als Vizekanzler der Bundesrepublik unter Angela Merkel (CDU). Rösler lebt seit 2014 in der Schweiz und war bis 2017 im Vorstand des World Economic Forum (WEF) tätig. Mit dem ehemaligen FDP-Fraktionschef und Zürcher Nationalrat Beat Walti sitzt im Beirat der Firma auch Schweizer Politprominenz.

Erster Versuch mit dem Experimentierartikel Die Basler Studie ist das erste Projekt im Rahmen des 2020 beschlossenen Experimentierartikels im Betäubungsmittelgesetzes. Damit wollte das Parlament ermöglichen, die Vor- und Nachteile eines kontrollierten Zugangs zu Cannabis aufzuzeigen und eine wissenschaftliche Grundlage für die zukünftige gesetzliche Regelung zu schaffen – auch mit Blick auf eine mögliche Legalisierung. Die Cannabis-Abgabe unterliegt strengen Auflagen. So müssen etwa die Teilnehmer volljährig sein, können nur eine beschränkte Menge pro Monat beziehen und werden eng begleitet. Die Ware und deren ganzer Produktionsprozess unterliegen ebenfalls strengen Qualitätsanforderungen. (cbe)

Philippe Rösler in einer Aufnahme aus dem Jahr 2013. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Wie Studienleiterin Lavinia Flückiger vom Basler Gesundheitsdepartement auf Anfrage erklärt, habe man sich nach Gesprächen mit drei verschiedenen Anbietern aufgrund der breiten Expertise mit THC-Cannabis für die Pure Production AG entschieden. Die Firma kann laut Flückiger die im Rahmen der Studie gewünschten Produkte herstellen. Ausserdem handle es sich um einen Hersteller aus der Region.

Bald dürften weitere Pilotversuche folgen

Wie gross das Auftragsvolumen für das erste Studienjahr ausfällt, kann Flückiger derzeit nicht sagen. «Es ist aktuell schwierig abzuschätzen, wie viel Cannabis bezogen wird», erklärt sie. Denn derzeit wisse man noch nicht, ob eher Konsumierende an der Studie teilnehmen werden, die einmal in der Woche oder täglich konsumierten; «Je nach Cannabisbezug wird die Gesamtmenge grösser oder kleiner ausfallen.» Aufbauend auf den Erfahrungen des ersten Jahres werde dann das Volumen für die Folgejahre in Auftrag gegeben. Die Produktion und der Verkauf von Cannabis innerhalb der Studie sei nicht gewinnorientiert, betont sie.

Beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) prüft man derzeit weitere Gesuche aus den Kantonen Basel-Landschaft, Bern und Zürich für ähnliche Pilotversuche wie in Basel. Bis Ende Jahr wird mit dem Eingang weiterer Gesuche gerechnet. Eine «seriöse Schätzung» des Gesamtvolumens des für alle Pilotversuche benötigten Cannabis sei nicht möglich, schreibt das BAG auf Anfrage. Es sei einerseits unklar, wie viele Pilotversuche zu Stande kommen und bewilligungsfähig seien und andererseits nicht vorherzusagen, wie viele Personen mit welchem Konsum daran teilnehmen würden.

Ob die Pure Production AG auch bei anderen Pilotversuchen zum Zug kommt, wird erst dann öffentlich bekannt, wenn das BAG die entsprechenden Gesuche bewilligt hat. Renato Auer, Kommunikationschef der Pure Holding AG, sagt lediglich: «Wir freuen uns, dass wir in Basel dafür ausgewählt worden sind und würden natürlich gerne auch an anderen Orten unsere Erfahrung einbringen.»

Vorteil dank Ausnahmebewilligung

Dafür bringt auf jeden Fall gute Voraussetzungen mit. Als eines der ersten Unternehmen im Land hat die 2016 gegründete Firma im grossen Stil mit legalen CBD-Produkten zu handeln begonnen, deren THC-Wert auf ein Prozent beschränkt ist. Seit 2020 hat sie vom BAG mehrere Ausnahmebewilligungen für Feldversuche mit THC-haltigem Cannabis zu Forschungszwecken erhalten. Aus Datenschutzgründen teilt das Bundesamt nicht mit, ob auch andere Firmen solche Genehmigungen erhalten haben.

Derzeit haben sich 67 Firmen beim BAG auf die Liste der interessierten Anbieter für Cannabisprodukte für die Pilotversuche eintragen lassen. Die Pure Production AG dürfte in diesem Bereich auf jeden Fall der wichtigste Player hierzulande sein. Diese Grösse könnte sich bei den Pilotversuchen auszahlen – und die Firma nicht nur zum Anbieter mit der grössten Erfahrung, sondern auch jenem mit den tiefsten Preisen machen. «Aufgrund von Effizienzgewinnen bei der Sicherstellung der Sicherheits- und Qualitätsauflagen dürften sich die Produktionskosten mit zunehmendem Umfang der Produktion reduzieren», schreibt das BAG.

Auch wenn sich das gesamte Auftragsvolumen aus den Pilotversuchen nicht beziffern lässt. Klar ist: Sollten diese Studien tatsächlich dazu führen, dass sich die Politik in einem nächsten Schritt zu einer Cannabis-Legalisierung entschliesst, wäre dies für Firmen wie die Pure Holding AG ein Riesengeschäft. Vor Jahresfrist zitierte der «Tages-Anzeiger» Prognosen, die alleine dem Freizeitkonsum hierzulande ein jährliches Potenzial von rund 1,2 Milliarden Franken attestierten. «Jenseits der Pilotversuche winkt also vermutlich das grosse Geld», schrieb die Zeitung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen