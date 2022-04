Diplomatie: Wo die Schweiz als Friedensstifterin auftgetreten ist

Gute Dienste Maputo, Minsk, Zürich: Als die Schweiz zur Friedensstifterin wurde Der neutralen Schweiz und ihrer Diplomatie gelang es mehrfach, zwischen verfeindeten Staaten zu vermitteln. Nicht immer war das Ergebnis jedoch von Dauer. Eine Reise von Mozambique über die türkisch-armenische Grenze bis nach Minsk. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 16.04.2022, 06.55 Uhr

Unterzeichnung des Friedensvertrags von Maputo am 6. August 2019. Als zweiter von rechts applaudiert EDA-Diplomat Mirko Marzoni. twitter.com/EDA_DFAE

Sie ist dieser Tage in aller Munde, die Schweizer Neutralität. Bei der SVP sieht man sie am Ende. Mit seiner Übernahme der EU-Sanktionen gegen Russland habe der Bundesrat die Schweiz zur «Kriegspartei» gemacht. Damit gefährde er ihre traditionelle Rolle als Vermittlerin und ihre Fähigkeit, verfeindete Staaten mit Hilfe ihrer «guten Dienste» an den Verhandlungstisch zu bringen.

Für die anderen Parteien stehen die Sanktionen nicht im Widerspruch zur Neutralität. Bei einem dermassen klaren Bruch des Völkerrechts wie dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine dürfe auch ein neutrales Land nicht untätig bleiben. Ob Moskau zum jetzigen Zeitpunkt ernsthaftes Interesse an einer Verhandlungslösung hat, ist umstritten. Dennoch finden regelmässige Gespräche zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine im Rahmen des sogenannten «Istanbuler Prozesses» unter türkischer Vermittlung statt.

Pendeldiplomatie im Busch von Mozambique

In früheren Konflikten waren es Diplomatinnen und Diplomaten im Dienste der Schweiz, welche verfeindete Parteien an einen Tisch brachten. Manchmal gelang es ihnen, diese Verhandlungen so zu begleiten und zu moderieren, dass am Ende eine für beide Seiten akzeptable Einigung herausschaute. Der letzte diplomatische Grosserfolg, zu der die Eidgenossenschaft massgeblich beigetragen hat, liegt knapp drei Jahre zurück.

Er fand fast 8500 Kilometer von Bern entfernt, in Maputo, der Hauptstadt von Mozambique, statt. Am 6. August 2019 unterzeichneten dort Staatspräsident Filipe Nyusi und Rebellenführer Ossufo Momade einen Friedensvertrag. Bundesrat Ignazio Cassis, Vorsteher des Aussendepartements EDA, reiste extra nach Afrika, um der Unterzeichnung beizuwohnen.

Denn der entscheidende Architekt hinter dem Vertrag zwischen der Regierungspartei Frelimo und der Oppositionspartei Renamo war der Tessiner Mirko Marzoni, der seit 2014 als Schweizer Botschafter in Maputo tätig war. Frelimo und Renamo hatten sich von 1978 bis 1992 in einem der blutigsten Bürgerkriege Afrikas bekämpft, in dem fast eine Million Menschen getötet wurde.

Ein 1992 in Rom geschlossenes Friedensabkommen verschaffte dem Land 20 Jahre lang einen trügerischen Frieden, Renamo wandelte sich von der bewaffneten Rebellengruppe zur demokratischen Oppositionspartei. Doch 2012 nahm sie ihren bewaffneten Guerillakampf gegen die Regierung wieder auf, frustriert über die nicht eingelösten Versprechen der Regierungspartei Frelimo.

EDA-Diplomat Marzoni nahm unzählige Male die mühselige Reise zwischen dem Präsidentenpalast in Maputo und dem Renamo-Hauptquartier im schwer zugänglichen Gorongosa-Nationalpark auf sich. Er bewegte sich mit dem Motorrad auf schmalen Fusspfaden durch den Busch, blieb mit dem Geländewagen im Schlamm stecken und verhandelte «unter freiem Himmel, auf grünen Plastikstühlen und mit viel Coca-Cola» mit den Rebellen, wie der «Tages-Anzeiger» 2019 berichtete.

Am Ende der hartnäckigen Pendeldiplomatie, bei der Marzoni auch Widerstand und Bürokratie in der Berner EDA-Zentrale überwinden musste, stand der Friedensvertrag, der im Sommer 2019 «mit viel Brimborium» unterzeichnet wurde.

Die Frau, der Wladimir Putin vertraut

Ebenfalls im feierlichen Rahmen unterzeichnet wurde das als Minsk II bekannte Abkommen am 15. Februar 2015 im Unabhängigkeitspalast in der weissrussischen Hauptstadt. Es half, den seit 2014 andauernden bewaffneten Konflikt zwischen ukrainischen Sicherheitskräften und prorussischen Separatisten in der Ostukraine zu entschärfen. Hinter den Kulissen wirkte die Schweizer Diplomatin Heidi Tagliavini entscheidend an dem im Abkommen festgehaltenen 13-Punkte-Plan mit.

Heidi Tagliavini verlässt am 10. Februar 2015 in Minsk die Verhandlungen über ein Friedensabkommen in der Ostukraine. Tatyana Zenkovich / EPA

Tagliavini war als Sonderbeauftragte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) für die Ukraine im Einsatz. Dass die OSZE bei der Beruhigung des Konflikts in der Ostukraine damals eine so wichtige Rolle einnehmen konnte, lag auch am Einsatz der Schweizer Diplomatie. 2014 hatte die Schweiz turnusgemäss den OSZE-Vorsitz inne. Der damalige Bundespräsident und Aussenminister Didier Burkhalter und das EDA trugen dazu bei, dass Russlands Präsident Wladimir Putin einer Beobachtermission der OSZE entlang der Frontlinie in der Ostukraine zustimmte.

Heidi Tagliavini, Diplomatin mit langjähriger Berufserfahrung in Russland und Osteuropa, genoss bei den Verhandlungen in Minsk das Vertrauen aller Seiten. Wladimir Putin soll sie aufgrund ihrer Arbeit bei der Untersuchung des Kaukasuskriegs von 2008 persönlich sehr schätzen. Tagliavini gelang es in Minsk, Separatistengruppen davon abzubringen, das Abkommen mit neuen Forderungen in letzter Minute zum Absturz zu bringen.

Hillary Clintons Rettungstat im Grand Hotel Dolder

2009 konnte die Schweizer Diplomatie für einmal vor heimischem Publikum einen Verhandlungserfolg ins Trockene bringen. Am 10. Oktober unterzeichneten in der Aula der Universität Zürich die Aussenminister der Türkei und Armeniens die sogenannten Zürcher Protokolle. Davor hatten die Diplomaten des EDA mitgeholfen, dass sich die beiden Länder in Verhandlungen annäherten. Dass Verhältnis zwischen der Türkei und Armenien war aufgrund des Völkermords an den Armeniern 1915–16 durch das Osmanische Reich, dessen Rechtsnachfolgerin die Türkische Republik ist, seit der Unabhängigkeit Armeniens von der Sowjetunion 1991 belastet.

Insofern war die Unterzeichnung der Zürcher Protokolle durch die Aussenminister der Türkei und Armeniens ein historisches Ereignis. Hinter den beiden Männern standen stolz die US-Aussenministerin Hillary Clinton, ihr russischer Amtskollege Sergei Lawrow sowie die Aussenminister Frankreichs, Sloweniens und der Schweiz, Bundesrätin Micheline Calmy-Rey. Mit dem Abkommen verständigten sich die Türkei und Armenien auf die Wiederaufnahme und Normalisierung ihrer diplomatischen Beziehungen und eine Grenzöffnung.

Die Unterzeichnung an der Universität Zürich am 10. Oktober 2009 mit Micheline Calmy-Rey (3.v.l.) und Hillary Clinton (5.v.r.). Wikipedia / Voice of America - Armenian

Doch die Unterzeichnung des Abkommens wurde zur Zitterpartie. Wegen eines Streits um den Inhalt der Reden ihrer Aussenminister gerieten die Delegationen der Türkei und Armeniens im Nobelhotel Dolder in Streit. US-Aussenministerin Clinton, bereits auf dem Weg zur Uni, machte auf halbem Weg kehrt und sorgte für ein Verkehrschaos. Am Ende startete die Unterzeichnung der Protokolle mit fast dreistündiger Verspätung. Statt einer Stunde dauerte sie nur sieben Minuten –, weil man zur Wahrung des Friedens auf Reden verzichtete.

Eine durchzogene Bilanz

Die drei Vermittlungserfolge waren unterschiedlich nachhaltig. Die Zürcher Protokolle wurden gar nie ratifiziert, weil der innenpolitische Widerstand zu gross war. Das Minsker Abkommen stabilisierte die Lage in der Ukraine zwar zeitweilig, aber konnte einen neuen Krieg nicht verhindern.

Nur in Mozambique herrscht zwischen Frelimo und Renamo ein fragiler Frieden – auch wenn es bis 2021 noch vereinzelt durch Kampfhandlungen von Renamo-Splittergruppen kam, welche den Friedensvertrag ablehnten. Begleitet wird dieser fragile Frieden weiterhin von EDA-Diplomat Mirko Manzoni, der seit 2019 als persönlicher Beauftragter des UNO-Generalsekretärs über die Einhaltung des Friedensabkommens von Maputo wacht.

