Pilum 22: Alles Wichtige zur grössten Militärübung seit 30 Jahren

Grosseinsatz 5000 Armeeangehörige proben den Ernstfall: Das müssen Sie zur grössten Militärübung seit 30 Jahren wissen Im Mittelland läuft derzeit die Militärübung «Pilum 22». Das Manöver soll aufzeigen, wie gut die Bodentruppen der Schweizer Armee im Verbund agieren. Die wichtigsten Informationen zum Grosseinsatz. Chiara Stäheli 1 Kommentar 24.11.2022, 17.00 Uhr

Die Armee testet zurzeit, wie ihre Bodentruppen zusammenwirken – und wo es Verbesserungspotenzial gibt. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Die grösste Militärübung der Schweizer Armee seit über 30 Jahren ist in vollem Gang. Über 300 Panzer rollen dieser Tage durchs Mittelland, rund 5000 Militärangehörige proben den Ernstfall. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu «Pilum 22».

Was wird genau geübt?

Die Angehörigen der Armee befinden sich während der Übung in einem hypothetischen «Szenario unterhalb der Kriegsschwelle», wie Armeesprecher Daniel Reist auf Anfrage mitteilt. Die Beteiligten gehen dabei von einem bewaffneten Konflikt in Europa aus, von welchem die Schweiz indirekt betroffen ist. Dennoch hat der Bundesrat im Szenario eine Mobilmachung beschlossen. Zudem wird angenommen, dass der Gegner technologisch zwar ebenbürtig, kräftemässig, aber überlegen ist. Das heisst: «Die Schweizer Armee muss taktisch besser manövrieren», so Reist. Die Armeeangehörigen üben sogenannte Standardverfahren und trainieren Einsätze gegen bewaffnete Gruppen. Zudem sollen sich die Einsatztruppen auf einen möglichen Kampfeinsatz vorbereiten. Laut Reist stehen im Zentrum der Übung «die Führung und die Koordination aller Elemente im Echtgelände mit militärischen Mitteln: von Aufklärern über die Panzer bis zur Logistik».

Welches Ziel verfolgt die Armee mit dieser Verbandsübung?

Im Vordergrund steht die Absicht, die Grundbereitschaft der Bodentruppen zu überprüfen. Die Armee will herausfinden, wie gut ihre Truppen «Land und Leute» in einem bewaffneten Konflikt am Boden verteidigen können. Zudem wolle man analysieren, «wie die verschiedenen Kräfte im Gefecht der verbundenen Waffen zusammenwirken», so Reist. Weiter will der Kommandant des Heeres, René Wellinger, wissen, ob der geplante Erneuerungsprozess der Bodentruppen auf dem richtigen Weg ist. Um das beurteilen zu können, sollen die Erkenntnisse aus dem 2019 veröffentlichten Bericht «Zukunft der Bodentruppen» zur Hand genommen werden.

Wer nimmt an der Übung teil?

An der Übung beteiligen sich rund 5000 Angehörige der Milizarmee. Sie sind Teil von vier mechanisierten – also mit schweren Gefährten ausgestatteten – Bataillonen, einem Logistikbataillon sowie einer Gebirgsinfanteriekompanie der Mechanisierten Brigade 11. Auch eine auf elektronische Kriegsführung spezialisierte Abteilung und ein Detachement des Kommandos Spezialkräfte sind gemäss Angaben des Verteidigungsdepartements eingebunden.

Wann und wo findet die Militärübung statt?

Die Truppenübung der Armee dauert eine Woche. Sie startete am 22. November und endet am kommenden Dienstag, 29. November. Das Übungsgebiet erstreckt sich über das gesamte Mittelland, direkt betroffen sind die Kantone Bern, Solothurn, Aargau, Luzern und Zürich. Geplant wurde die Übung während mehr als zweier Jahre, die Vorbereitungen begannen also lange vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges. Dieser habe aber «die Ernsthaftigkeit der militärischen Tätigkeit noch einmal erhöht», bekräftigt Armeesprecher Reist.

Wie viele Panzer stehen im Einsatz?

Gemäss Angaben der Armee sind über 300 Panzerfahrzeuge an der Übung beteiligt. Darunter vor allem Schützenpanzer und Leopard-Kampfpanzer. Diese schweren Fahrzeuge können bei den Manövern Landschäden verursachen. Wo immer solche Schäden auftreten, werde man die Landbesitzer entschädigen, sagt Reist.

Muss die Bevölkerung mit Einschränkungen rechnen?

Zwar wird bei dieser Militärübung nicht geschossen. Doch weil viele Panzer im Einsatz stehen, muss die Bevölkerung mit mehr Lärm und zusätzlich mit Behinderungen im Strassenverkehr rechnen. Wer Fragen zur Übung hat, kann sich via Hotline (0800 0800 85) oder E-Mail (pilum11@vtg.admin.ch) an die Armee wenden.

Wie viel kostet diese Übung?

Laut Armeesprecher Reist verursacht «Pilum 22» keine Zusatzkosten. Die Übung finde im Rahmen der ordentlichen Wiederholungskurse statt.

Wann fand zuletzt eine ähnlich grosse Übung statt?

Die letzte vergleichbar grosse Übung geht auf den November 1989 zurück. Damals übten gegen 25'000 Armeeangehörige, wie sie bei einem militärischen Angriff vorzugehen hätten. Mit dem Ende des Kalten Kriegs habe man dann «auf Manöver dieser Grössenordnung» verzichtet, so Reist.

Martin Hitz vor 4 Minuten Die letzte Übung in dieser Grössenordnung war Connex 15 der Territorialdivision 2. Sie fand ebenfalls im Raum Nordwestschweiz statt und wurde mit einem Vorbeimarsch in Zofingen abgeschlossen.